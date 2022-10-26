"Війна перетворила частину Чорного моря на зону воєнних дій" - Столтенберґ каже про збільшення присутності НАТО в регіоні

Війна Росії в Україні перетворила частини Чорного моря на зону воєнний дій, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ пресі в середу.

"Ракети, випущені з російських бойових кораблів в Чорному морі, завдають ударів по українських містах, а російські сили місяцями блокували українські порти, що призвело до найгіршої за роки світової продовольчої кризи", - наводить слова посадовця кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.

Під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколае Чуке, Столтенберґ запевнив, що Альянс готовий захищати союзників і посилює присутність в Чорному та Балтійському морях. Він вказав, що в регіоні діють канадські винищувачі а також там дислоковано сотні військових із Франції, Бельгії, Нідерландів та США.

Те, чого Україна зможе досягнути за столом переговорів повністю залежатиме від її сили на полі бою

"НАТО не залякати і не стримати від підтримки права України на самооборону стільки, скільки буде необхідно", - вказав посадовець. Він зауважив, що більшість воєн закінчуються за столом перегворів, але відзначив, що "те, чого Україна зможе досягнути за столом переговорів повністю залежатиме від її сили на полі бою".

Посадовець назвав "абсурдними" звинувачення Росії на адресу України в буцімто підготовці нападу з використанням "брудної бомби". "Союзники відкидають беззаперечно неправдиві звинувачення і Росія не повинна використати неправдиві приводи для подальшої ескалації війни", - додав він.

Столтенберґ закликав Росію поновити дію домовленості, укладеної за посередництва Туреччини та ООН, яка дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море.

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.

"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.

В ООН закликали вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна.

"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.

Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.