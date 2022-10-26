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"Війна перетворила частину Чорного моря на зону воєнних дій" - Столтенберґ каже про збільшення присутності НАТО в регіоні
Війна Росії в Україні перетворила частини Чорного моря на зону воєнний дій, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ пресі в середу.
"Ракети, випущені з російських бойових кораблів в Чорному морі, завдають ударів по українських містах, а російські сили місяцями блокували українські порти, що призвело до найгіршої за роки світової продовольчої кризи", - наводить слова посадовця кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.
Під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколае Чуке, Столтенберґ запевнив, що Альянс готовий захищати союзників і посилює присутність в Чорному та Балтійському морях. Він вказав, що в регіоні діють канадські винищувачі а також там дислоковано сотні військових із Франції, Бельгії, Нідерландів та США.
Те, чого Україна зможе досягнути за столом переговорів повністю залежатиме від її сили на полі боюЄнс Столтенберґ
"НАТО не залякати і не стримати від підтримки права України на самооборону стільки, скільки буде необхідно", - вказав посадовець. Він зауважив, що більшість воєн закінчуються за столом перегворів, але відзначив, що "те, чого Україна зможе досягнути за столом переговорів повністю залежатиме від її сили на полі бою".
Посадовець назвав "абсурдними" звинувачення Росії на адресу України в буцімто підготовці нападу з використанням "брудної бомби". "Союзники відкидають беззаперечно неправдиві звинувачення і Росія не повинна використати неправдиві приводи для подальшої ескалації війни", - додав він.
Столтенберґ закликав Росію поновити дію домовленості, укладеної за посередництва Туреччини та ООН, яка дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.
В ООН закликали вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна.
"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.
Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.
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- Голос Америки
США ввели санкції проти представників Молдови, через "корупцію та участь в російській операції впливу"
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох молдовських олігархів Владіміра Плахотнюка та Ілана Шора а також семи росіян і 12 організацій за "участь в корупції та зловмісних операціях впливу" в Молдові.
На тлі нещодавніх військових програшів в Україні та світового обурення її діями в Україні, російські оперативники роздумують над використанням все більш відчайдушних заходів, щоб запобігти подальшому розмиванню свого впливуМіністерство фінансів США
"Росія намагається зашкодити демократії через відкриті і приховані операції. На тлі нещодавніх військових програшів в Україні та світового обурення її діями в Україні, російські оперативники роздумують над використанням все більш відчайдушних заходів, щоб запобігти подальшому розмиванню свого впливу", - йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.
"Сполучені Штати продовжують підтримувати зусилля Молдови із подолання корупції та протистояння російскому впливу", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.
"Давно очікуваним" назвав цей крок США посол Молдови в країні Віорель Урсу.
У американському відомстві назвали Плахотнюка та Шора "олігархами, широко відомими захопленнями та корумпуванням політичних та економічних установ Молдови а також діями на користь глобальної російської кампанії з поширення свого впливу, яка має на меті маніпулювати Сполученими Штатами, союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну".
Плахотнюк, вважають в американському відомстві, використовував правоохоронний апарат країни проти своїх політичних та бізнес-конкурентів, а також в 2018 році використовував судову систему, щоб скасувати вибори мера в Кишиневі, тощо.
Шора, зокрема звинувачують у роботі на шкоду політичній кампанії теперішнього президента країни Маї Санду, за вказівкою уряду Росії, а також вказують на його ділові та персональні зв'язки з Росією. Під санкції також потрапили російські представники, яких звинувачують у координації кампанії впливу на Молдову, а також пов'язані з ними компанії.
З січня 2020 року Плахотнюку та його родині обмежено в'їзд до США, повідомили в Державному департаменті США.
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Як українці адаптуються до життя у Ризі. Відео
Голос Америки продовжує розповідати про організації українців у США, робота яких лише активізувалася із початком повномаштабного вторгнення Росії.
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Посольство США в Україні нагадало українцям, що до 8 листопада можна податись на лотерею "Зелена картка"
Посольство США в Україні поширило інформацію, що в Україні триває дія програми розіграшу диверсифікаційної візової лотереї “Зелена картка”, попри воєнний стан в країні.
У Twitter дипломатичне відомство США в Україні наголошує, що заявка на участь в лотереї безкоштовна:
“До уваги аплікантів лотереї на 2024 рік. Оплата за участь у Диверсифікаційній візовій програмі не стягується. Остерігайтеся шахраїв, які говорять протилежне! Подавайте заявку на участь у Диверсифікаційній візовій програмі безкоштовно”.
"Навіть в умовах війни Сполучені Штати зберігають свою відданість різноманітності через проведення Диверсифікаційної візової програми", - твітувало посольство минулого тижня.
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Традиційно дія лотереї стартує із початком нового фіскального року у США - цього року розіграш розпочався 5 жовтня і триватиме до 8 листопада.
За законом, ухваленим ще в 1990 році, США щороку можуть прийняти 55 тисяч іммігрантів з різних країн світу для сприяння різноманітності у США. Втім переможцями лотереї оголошують 100 тисяч людей, оскільки частина переможців можуть відмовитись від картки або не пройти співбесіду.
За даними Державного департаменту США, торік заявки на участь у Програмі імміграційних віз подали понад 12 мільйонів людей з усього світу. Україна входить у десятку країн, від яких громадяни найчастіше перемагають.
Росія відпрацьовує відповідь на ядерні напади, на тлі зростання напруги через звинувачення у можливій атаці "брудною бомбою"
БІЛЯ ЛІНІЇ ФРОНТУ НЕ ХЕРСОНЩИНІ, Україна, 26 жовтня (Reuters) – Росія відпрацювала відповідь на ядерний напад у середу під час навчань, у яких брали участь атомні підводні човни, стратегічні бомбардувальники та балістичні ракети. Навчання відбуваються у час, коли напруга висока через те, що Росія звинувачує Україну у буцімто намірах застосувати «брудну бомбу».
Президент Росії Володимир Путін дистанційно спостерігав за щорічними навчаннями під назвою «Гром» або «Грім», під час яких здійснюються тестові запуски, щоб перевірити готовність ядерних сил Москви, а такої продемонструвати їхню силу.
Російські офіційні особи заявили, що випробувальні запуски балістичних і крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю, пройшли успішно.
Інформаційне агентство РІА цитує Путіна, який заявив, що потенціал конфлікту в світі та регіоні залишається високим.
Напередодні Пентагон заявив, що Росія повідомила про свій намір провести навчання в той час, коли НАТО відпрацьовує використання ядерних бомб, у своїх щорічних військових навчаннях «Стійкий полудень» в Європі.
Демонстрація ядерних потужностей викликає увагу, оскільки Росія відступає в Україні та звинувачує її в планах підірвати «брудну бомбу» з радіоактивним матеріалом.
Київ і Захід кажуть, що немає жодних доказів цього звинувачення і що попередження, схоже, спрямоване на ескалацію напруги у війні в Україні або служить виправданням для ескалації на полі бою з боку Росії.
Західні офіційні особи висловили побоювання, що у Москви може виникнути спокуса використати малопотужну «тактичну» ядерну зброю в Україні, щоб спробувати змусити Київ капітулювати в той час, коли українські війська просуваються в окуповану Росією Херсонську область, погрожуючи серйозною поразкою Москві.
Президент США Джо Байден у вівторок попередив Москву, що такий крок буде «неймовірно серйозною помилкою».
Путін, який головуватиме на засіданні Ради Безпеки пізніше в середу, попередив, що Росія має право захищати власну територію, використовуючи будь-яку зброю зі свого арсеналу, яка включає найбільший у світі ядерний арсенал, але не говорив саме про тактичну ядерну зброю.
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РОСІЯ ІНФОРМУЄ КИТАЙ ТА ІНДІЮ
Російські офіційні особи заявили, що захисна ядерна парасолька Москви поширилася на чотири регіони України, які, за словами Путіна, він анексував. Претензії Путіна на анексію не визнають ні Київ, ні Захід, які також наголошують на бажанні уникнути ядерного конфлікту.
Через день після того, як Росія опублікувала свої звинувачення в «брудній бомбі» в Раді Безпеки ООН, міністр оборони Росії Сергій Шойгу поінформував свого китайського колегу Вей Фенхе, передавши під час відеоспілкування стурбованість Москви буцімто «можливими провокаціями» з боку Києва з використанням “брудної бомби", повідомило міністерство Шойгу.
Близький соратник Путіна, Шойгу, провів подібну відеоконференцію зі своїм індійським колегою.
Раджнат Сінгх, міністр оборони Індії, сказав Шойгу, що жодна сторона не повинна використовувати ядерну зброю у війні в Україні.
"Перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства", - сказав Сінгх Шойгу.
Сінгх закликав до швидкого вирішення конфлікту шляхом діалогу та дипломатії, перспектива, яка наразі здається віддаленою після восьми місяців війни на тлі успішного контрнаступу України, який змусив російські війська відступити.
З Пекіна не було негайного повідомлення про те, що Вей Фенхе сказав Шойгу.
Вашингтон заявив пізно у вівторок, що повідомлення Москви про плани провести ядерні навчання знизило ризик прорахунку під час «безрозсудної» російської ядерної риторики.
Згідно з новим договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Росія зобов'язана вчасно інформувати про такі запуски ракет, заявили офіційні особи США.
Навчання становлять потенційний виклик для Сполучених Штатів та їхніх союзників на тлі ядерних попереджень Путіна, хоча західні офіційні особи висловили впевненість у тому, що вони здатні відрізнити російські навчання від будь-яких кроків Путіна, спрямованих на виконання своїх погроз.
Цього місяця НАТО проводить власні щорічні ядерні навчання за участю бомбардувальників B-52 США, 14 країн і до 60 літаків.
Відколи російські війська зазнали серйозної поразки в Україні у вересні, Путін збільшив свої зусилля: він призвав сотні тисяч резервістів, оголосив про “анексію” окупованих територій і озвучив погрози ядерною зброєю.
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