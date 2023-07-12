Актуально
- Голос Америки
Рівні, але ще не союзники. Столтенберг і Зеленський про рішення саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський сказав, що вдячний за військову підтримку та похвалив НАТО за те, що альянс запропонував Україні шлях до членства після закінчення війни з Росією, виступаючи після головних засідань саміту НАТО у Вільнюсі.
Як зауважують оглядачі, Зеленський намагався применшити розчарування щодо відсутності чіткого графіку вступу до Альянсу, оскільки лідери країн НАТО прагнули продемонструвати єдність на саміті у Вільнюсі. Він відзначив, що результати саміту у Вільнюсі загалом були хорошими, і привітав низку оголошень про нову військову допомогу від союзників та про створення Ради Україна-НАТО, яка дозволить Україні бути присутньою на обговоренні рішень альянсу.
"Нам усім потрібна певність – зокрема, інституційна визначеність. І дуже добре, що Рада Україна-НАТО дійсно може дати нам необхідну інституційну визначеність. Для нас важливо, щоб Рада Україна-НАТО була інструментом інтеграції, а не просто партнерства. Дякую за це!" – сказав Зеленський.
Він додав, що поки Україна йде до членства в НАТО, їй потрібні ефективні гарантії безпеки, і цей саміт дав їй "відповідний пакет гарантій".
Виступаючи разом із Зеленським, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна ближча до альянсу, ніж будь-коли раніше, і відкинув нові застереження Росії щодо наслідків підтримки України.
"Сьогодні ми зустрічаємося як рівні. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемось як союзники", – сказав Столтенберг. Він відкинув припущення, що Україна не отримала запрошення до НАТО через побоювання реакції Росії.
"Україна має право обирати власний шлях. Це не Москва вирішує", - сказав Столтенберг.
За його словами, гарантії безпеки для України повинні бути "надійними", щоб стримати Росію від майбутніх атак. Але він додав, що "гарантії, документи, наради, зустрічі є важливими, але найактуальнішим завданням зараз є забезпечення достатньої кількості зброї Україні" зараз і на майбутнє.
"Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні заходи щодо безпеки України, щоб історія не повторилася. Тому я вітаю те, що багато союзників сьогодні візьмуть на себе зобов’язання надавати Україні довгострокову безпекову допомогу. Це допоможе стримати будь-яку майбутню агресію з боку Росії після закінчення цієї війни", – зауважив Столтенберг.
Зеленський також відзначив, що на шляху до членства України в НАТО не буде потрібно вже Плану дій щодо членства, але президент України відзначив, що хотів би бачити конкретніші умови для вступу своєї країни до НАТО.
"Також хочу звернути вашу увагу на формулювання щодо «умов», які ми повинні виконати, щоб отримати запрошення до НАТО. Абсолютна більшість наших людей чекає конкретики щодо цих умов. Ми сприймаємо їх як умови безпеки. Ми розуміємо, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна. Але тоді це буде наша спільна сила, коли Україна приєднається до альянсу", – сказав президент Зеленський.
Сполучені Штати, Британія та світові союзники планують оприлюднити нові гарантії безпеки для України, спрямовані на захист країни від майбутніх атак, поки Київ прагне до членства в альянсі, повідомляють агентство Reuters.
Як мовиться у заяві британського уряду, Група семи ( Сполучені Штати, Німеччина, Японія, Франція, Канада, Італія та Велика Британія) визначить, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну та стримувати будь-які майбутні напади Росії.
Очікується, що ці гарантії були б оформлені у вигляді двосторонніх угод з Києвом про довгострокову перспективу. Вони передбачали б військову та фінансову допомогу для забезпечення функціонування армії та економіки України.
Всі новини дня
"Група семи" схвалила Декларацію про безпекову підтримку України. Що вона включає
Країни “Групи семи” схвалили Декларацію щодо підтримки України. Про це заявив президент США Джо Байден в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.
За його словами, документ передбачає, що кожна країна G7 узгодить з Україною довготривалі двосторонні безпекові зобов’язання.
"Сьогодні члени G7 оприлюднюють спільну Декларацію про підтримку України, щоб прояснити: наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Це розпочинає процес, за яким кожна з наших країн, і будь-яка інша країна, що бажає приєднатись, буде вести переговори з Україною про довгострокові, двосторонні безпекові зобов’язання перед Україною", - заявив президент США.
Байден також додав: "Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на суші, у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози".
Декларація G7
У тексті Декларації лідери "Групи семи" підтверджують, що "безпека України є невід’ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону".
"Ми вважаємо незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну загрозою міжнародному миру та безпеці, грубим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН, і несумісним з інтересами нашої безпеки. Ми будемо підтримувати Україну, поки вона захищатиметься від російської агресії стільки, скільки буде необхідно", - мовиться у документі.
У документі країни G7 зобов'язуються узгодити з Україною двосторонні домовленості із таких напрямків:
a) Забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому. Це включає надання Україні військового обладнання, обмін розвідданими, навчання та тренування, ініціативу з кіберзахисту, протистояння гібридним загрозам.
б) Зміцнення економічної стабільності та стійкості України. Серед іншого, тут йдеться про реконструкцію та відновлення України, посилення енергетичної безпеки.
с) Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення негайних потреб України, щоб підтримати її на шляху євроатлантичної спільноти.
Група семи також зобов'язується "покласти економічні та інші витрати на Росію", що скоєні під час війни.
"Ми залишаємося відданими підтримці України, притягнувши Росію до відповідальності", - заявили лідери G7 у Декларації з підтримки України. - "Не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства".
"Суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні. Ми визнаємо необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією, і висловлюємо готовність вивчити варіанти розробки відповідних механізмів", - йдеться в документі.
Зобов'язання України
Президент України Володимир Зеленський подякував країнам “Групи семи” за “дуже практична та безпрецедентну” підтримку. Він назвав документ “важливим пакетом” “гарантій безпеки для України на шляху до НАТО”.
“З країнами Групи Семи ми координуємо механізм безпекових гарантій, які мають бути забезпечені через домовленості із нашими ключовими партнерами, двосторонні і багатосторонні угоди. Українська делегація повертається додому із суттєвою безпековою перемогою для України, нашої країни, для наших людей, дітей. Це відкриває для нас нові можливості у плані оборони. І я вдячний усім, хто зробив це можливим”, - заявив президент Зеленський.
У Декларації прописані зобов'язання, які бере на себе Україна перед лідерами "Групи семи". Зокрема, Київ обіцяє "прозорість і підзвітність" перед партнерами. А також:
a) Продовження правоохоронної та судової реформ, боротьби з корупцією, реформ корпоративного управління, економіки, безпекового сектору, держуправління
б) Просування оборонних реформ та модернізації. Цей пункт передбачає "зміцнення демократичного цивільного контролю над армією та підвищення ефективності та прозорості оборонних установ і промисловості України".
Документ діятиме, допоки Україна не приєднається до євроатлантичної спільноти. Інші країни, крім "Групи семи" можуть приєднатися до цієї ініціативи, сказано в Декларації.
- Голос Америки
Зеленський: Саміт НАТО - вагомий успіх для України
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив результати саміту НАТО, який відбувається в Литві. Він висловив вдячність союзникам за "практичну і безпрецедентну підтримку".
"Результат саміту НАТО у Вільнюсі – дуже потрібний, і це вагомий успіх для України. І я вдячний усім країнам НАТО за дуже практичну і безпрецедентну підтримку, беручи до уваги десятиліття наших відносин, - заявив Зеленський у виступі поряд з лідерами "Групи Семи" у Вільнюсі. - Сьогодні є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО".
Він додав, що Україна з країнами Групи Семи координує механізм безпекових гарантій, які мають бути забезпечені через домовленості із нашими ключовими партнерами, двосторонні і багатосторонні угоди.
"Українська делегація повертається додому із суттєвою безпековою перемогою для України, нашої країни, для наших людей, дітей. Це відкриває для нас нові можливості у плані оборони. І я вдячний усім, хто зробив це можливим", - додав він.
Раніше у середу радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що цей саміт НАТО надсилає потужний сигнал Росії.
"Я б сказав, що три речі відрізняють [цей саміт] з точки зору повідомлення, яке надсилається Росії. По-перше, на саміті присутні більше союзників НАТО ніж будь-коли. По-друге, є Фінляндія. Незабаром приєднується новий член альянсу – Швеція, дякуючи Туреччині, яка зробила позитивну заяву вчора. І по-третє, якщо ви подивитесь на деталі документа, опублікованого вчора союзниками, цей документ зазначає, що НАТО більш організований, координований, оснащений і укомплектований, щоб надіслати потужний стримуючий сигнал Росії", - заявив він.
Західні союзники забезпечать довгострокові інвестиції на підтримку українського війська, заявила пресі Директорка Ради з нацбезпеки США Аманда Слоут в середу.
Декларація, яку оголосять лідери G7 разом із президентом України Володимиром Зеленським надішле "потужний сигнал Росії, що час не на її боці", а також започаткує процес довгострокової підтримки України, додала Слоут.
Аби захистити та зберегти культурну спадщину, у ЗСУ створюється спеціальний підрозділ. Відео
Понад 550 пам'яток та об'єктів української культурної спадщини зруйновано або пошкоджено у результаті війни Росії в Україні, підрахували у Міністерстві культури.
- Голос Америки
Із Вільнюса Росія отримує сигнал, що час не на її боці - Білий дім
Західні союзники забезпечать довгосторокві інвестиції на підтримку українського війська, заявила пресі Директорка Ради з нацбезпеки США Аманда Слоут в середу.
Декларація, яку оголосять лідери G7 разом із президентом України Володимиром Зеленським надішле "потужний сигнал Росії, що час не на її боці", а також започаткує процес довгострокової підтримки України, додала Слоут.
"Сполучені Штати разом з лідерами "Групи Семи" оголосять наш намір допомогти Україні розбудувати військо, здатне захиститись та стримати майбутній напад", - каже посадовиця.
Декларація означатиме початок двосторонніх перемовин з Україною, а також забезпечить "довгострокові інвестиції у майбутнє українських Збройних сил", підтримку економіки, покращення стандартів управління.
"Загалом, ми переконані, що декларація, яку ми сьогодні оголосимо, спрямована на забезпечення майбутнього України як вільної, незалежної, демократичної та суверенної країни", - каже Слоут.
Слоут відзначила прогрес, якого досягнула Україна, але наголосила на важливості подальших реформ. "Ми визнаємо, що Україна вже досягнула значного прогресу в плані реформ, - заявила посадовиця, - однак як заявив президент (США Джо Байден - ред.), і як чітко вказано в комюніке, Україні потрібно провести подальші демократичні та безпекові реформи".
Щоб забезпечити реформи, Україна, за очікуваннями, складе нову "щорічну національну програму", яку міністри закордонних справ країн-союзниць переглядатимуть щороку.
"Як ми бачили в обговоренні комюніке, все в Альянсі є консенсусним рішенням, і як я казала, щорічну національну програму визначатиме Україна в плані реформ та прогресу, якого вона хоче досягнути", - каже Слоут.
Напередодні лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України на саміті у Вільнюсі вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”.
Форум