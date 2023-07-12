Рівні, але ще не союзники. Столтенберг і Зеленський про рішення саміту НАТО 

Президент України Володимир Зеленський сказав, що вдячний за військову підтримку та похвалив НАТО за те, що альянс запропонував Україні шлях до членства після закінчення війни з Росією, виступаючи після головних засідань саміту НАТО у Вільнюсі.

Як зауважують оглядачі, Зеленський намагався применшити розчарування щодо відсутності чіткого графіку вступу до Альянсу, оскільки лідери країн НАТО прагнули продемонструвати єдність на саміті у Вільнюсі. Він відзначив, що результати саміту у Вільнюсі загалом були хорошими, і привітав низку оголошень про нову військову допомогу від союзників та про створення Ради Україна-НАТО, яка дозволить Україні бути присутньою на обговоренні рішень альянсу.

"Нам усім потрібна певність – зокрема, інституційна визначеність. І дуже добре, що Рада Україна-НАТО дійсно може дати нам необхідну інституційну визначеність. Для нас важливо, щоб Рада Україна-НАТО була інструментом інтеграції, а не просто партнерства. Дякую за це!" – сказав Зеленський.

Він додав, що поки Україна йде до членства в НАТО, їй потрібні ефективні гарантії безпеки, і цей саміт дав їй "відповідний пакет гарантій".

Виступаючи разом із Зеленським, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна ближча до альянсу, ніж будь-коли раніше, і відкинув нові застереження Росії щодо наслідків підтримки України.

"Сьогодні ми зустрічаємося як рівні. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемось як союзники", – сказав Столтенберг. Він відкинув припущення, що Україна не отримала запрошення до НАТО через побоювання реакції Росії.

"Україна має право обирати власний шлях. Це не Москва вирішує", - сказав Столтенберг.

За його словами, гарантії безпеки для України повинні бути "надійними", щоб стримати Росію від майбутніх атак. Але він додав, що "гарантії, документи, наради, зустрічі є важливими, але найактуальнішим завданням зараз є забезпечення достатньої кількості зброї Україні" зараз і на майбутнє.

"Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні заходи щодо безпеки України, щоб історія не повторилася. Тому я вітаю те, що багато союзників сьогодні візьмуть на себе зобов’язання надавати Україні довгострокову безпекову допомогу. Це допоможе стримати будь-яку майбутню агресію з боку Росії після закінчення цієї війни", – зауважив Столтенберг.

Зеленський також відзначив, що на шляху до членства України в НАТО не буде потрібно вже Плану дій щодо членства, але президент України відзначив, що хотів би бачити конкретніші умови для вступу своєї країни до НАТО.

"Також хочу звернути вашу увагу на формулювання щодо «умов», які ми повинні виконати, щоб отримати запрошення до НАТО. Абсолютна більшість наших людей чекає конкретики щодо цих умов. Ми сприймаємо їх як умови безпеки. Ми розуміємо, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна. Але тоді це буде наша спільна сила, коли Україна приєднається до альянсу", – сказав президент Зеленський.

Сполучені Штати, Британія та світові союзники планують оприлюднити нові гарантії безпеки для України, спрямовані на захист країни від майбутніх атак, поки Київ прагне до членства в альянсі, повідомляють агентство Reuters.

Як мовиться у заяві британського уряду, Група семи ( Сполучені Штати, Німеччина, Японія, Франція, Канада, Італія та Велика Британія) визначить, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну та стримувати будь-які майбутні напади Росії.

Очікується, що ці гарантії були б оформлені у вигляді двосторонніх угод з Києвом про довгострокову перспективу. Вони передбачали б військову та фінансову допомогу для забезпечення функціонування армії та економіки України.