США презентували стратегію із передбачення, попередженя та реагування на звірства у військових конфліктах 

Державний департамент США презентував стратегію із передбачення, попередженя та реагування на звірства у військових конфліктах.

Документ презентувала у пятницю, 15 липня, заступниця Держсекретаря США Венді Шерман у Вашингтоні. Україна - серед країн, що потребують реагування на вчинення жорстоких злочинів.

“Щодня зараз ми чуємо про нові звірства, вчинені проти цивільних громадян в Україні- як частина агресивної війни Володимира Путіна. Про школи і шпиталі, на які падають бомби, про знищені склади зерна, спалені поля пшениці, про зґвалтованих жінок і дівчаток, про розстріляних чоловіків і хлопчиків”, - зазначила заступниця Держсекретаря.

Вона додала, що жорсткі злочини відбуваються не лише в Україні: “Ми повинні працювати, щоб зупинити всі звірства, злочини проти людяності, військові злочини та геноцид, не допустити, щоб вони сталися”.

За словами Шерман, нова стратегія стосуватиметься роботи не лише Державного департаменту США, а усіх федеральних відомств США.

“Вперше ми запускаємо стратегію з передбачення, запобігання та реагування на жорстокі злочини у військових конфліктах. Цей план допоможе координувати ресурси та діяльність не лише в Держдепартаменті США, але в усьому уряді США, - зазначила Венді Шерман. - Ми будемо використовувати кошти із нашої зовнішньої допомоги та дипломатію, щоб посилити інституції та громадянське суспільство, надавати екстрену та гуманітарну допомогу, допомагати послаблювати напругу та просувати справедливість у країнах, яким загрожують жорстокі злочини”.

Одним із координаторів нової стратегії буде Агентство США з міжнародного розвитку. Заступниця адміністратора цього відомства під час презентації документу перелічила, як агенство допомагає Україні в час повномасштабного вторгнення росіян.

“В Україні агенція USAID продовжує свою довготермінову програму підтримки зусиль уряду та громадянського суспільства, щоб документувати порушення прав людини, зокрема звірства; підтримувати зусилля з розкриття правди; зміцнення сприятливого правового середовища; створювати можливості для практикуючих юристів розслідувати та переслідувати справи щодо цих злочинів; а також надавати правову допомогу постраждалим від конфлікту цивільним особам, щоб забезпечити справедливість і відповідальність і покласти край безкарності”, - заявила Ізобел Коулмен, заступниця адміністратора USAID.

На сайті Державного департаменту мовиться, що відомство буде моніторити прогрес в реалізації Стратегії США щодо передбачення, запобігання та реагування на звірства. “Особливу увагу буде приділено навчанню з питань запобігання жорстокості для офіцерів, які працюють у країнах, де існує ризик скоєння злочинів”, - повідомляє Держдеп.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні в ООН Сполучені Штати та понад 40 інших країн домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних, за підозрами, в Україні.

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