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США презентували стратегію із передбачення, попередженя та реагування на звірства у військових конфліктах
Державний департамент США презентував стратегію із передбачення, попередженя та реагування на звірства у військових конфліктах.
Документ презентувала у пятницю, 15 липня, заступниця Держсекретаря США Венді Шерман у Вашингтоні. Україна - серед країн, що потребують реагування на вчинення жорстоких злочинів.
“Щодня зараз ми чуємо про нові звірства, вчинені проти цивільних громадян в Україні- як частина агресивної війни Володимира Путіна. Про школи і шпиталі, на які падають бомби, про знищені склади зерна, спалені поля пшениці, про зґвалтованих жінок і дівчаток, про розстріляних чоловіків і хлопчиків”, - зазначила заступниця Держсекретаря.
Вона додала, що жорсткі злочини відбуваються не лише в Україні: “Ми повинні працювати, щоб зупинити всі звірства, злочини проти людяності, військові злочини та геноцид, не допустити, щоб вони сталися”.
За словами Шерман, нова стратегія стосуватиметься роботи не лише Державного департаменту США, а усіх федеральних відомств США.
“Вперше ми запускаємо стратегію з передбачення, запобігання та реагування на жорстокі злочини у військових конфліктах. Цей план допоможе координувати ресурси та діяльність не лише в Держдепартаменті США, але в усьому уряді США, - зазначила Венді Шерман. - Ми будемо використовувати кошти із нашої зовнішньої допомоги та дипломатію, щоб посилити інституції та громадянське суспільство, надавати екстрену та гуманітарну допомогу, допомагати послаблювати напругу та просувати справедливість у країнах, яким загрожують жорстокі злочини”.
Одним із координаторів нової стратегії буде Агентство США з міжнародного розвитку. Заступниця адміністратора цього відомства під час презентації документу перелічила, як агенство допомагає Україні в час повномасштабного вторгнення росіян.
“В Україні агенція USAID продовжує свою довготермінову програму підтримки зусиль уряду та громадянського суспільства, щоб документувати порушення прав людини, зокрема звірства; підтримувати зусилля з розкриття правди; зміцнення сприятливого правового середовища; створювати можливості для практикуючих юристів розслідувати та переслідувати справи щодо цих злочинів; а також надавати правову допомогу постраждалим від конфлікту цивільним особам, щоб забезпечити справедливість і відповідальність і покласти край безкарності”, - заявила Ізобел Коулмен, заступниця адміністратора USAID.
На сайті Державного департаменту мовиться, що відомство буде моніторити прогрес в реалізації Стратегії США щодо передбачення, запобігання та реагування на звірства. “Особливу увагу буде приділено навчанню з питань запобігання жорстокості для офіцерів, які працюють у країнах, де існує ризик скоєння злочинів”, - повідомляє Держдеп.
Як повідомляв Голос Америки, напередодні в ООН Сполучені Штати та понад 40 інших країн домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних, за підозрами, в Україні.
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Сумніви в здатності України сплатити за боргами викликало звернення "Нафтогазу" до кредиторів із запитом про відтермінування сплати, вважає Стюарт Калвергауз з фірми Tellimer.
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"Нафтогаз отримав вказівки від уряду придбати та імпортувати газ обсягом до 5,6 млрд куб м, що за теперішніми цінами становить приблизно 8 млрд дол США і, ймовірно, значно перевищує наявні готівкові гроші "Натогазу", - йдеться в повідомленні Fitch. Агенція знизила рейтинг компанії з ССС до С.
Однак, консультант кредиторів "Нафтогазу" компанія Dechert порадила кредиторам не погоджуватись на відтермінування, вказуючи на наявність ліквідності у компанії.
Американський дописувач Джордан Шачтель вважає "гроші йдуть у прірву" в Україні, а "національна газова компанія сигналізує, що може оголосити дефолт за борговими виплатами і уряд може скоро піти за нею".
Сценарій дефолту України через "Нафтогаз" був би значною PR-перемогою Кремля, зауважує британський економіст Тімоті Еш. Він припускає, що "хтось проштовхує сценарій дефолту через "Нафтогаз". "Реструктуризація боргу може бути потрібною після війни, але посеред конфлікту це дестабілізує і так складну ситуацію", - пише Еш у Twitter.
Дефолт за зовнішніми зобов'язаннями зареєстрували в Росії. Про дефолт Білорусі оголосила агенція Moody's, однак в країні це заперечили.
Згідно з оцінками українського уряду, бюджет потребує 5-9 млрд дол щомісяця на забезпечення фінансових потреб. Міжнародна спільнота заявляє про надання 20 млрд доларів підтримки Україні. На бюджетну підтримку США надали Україні майже 4 млрд доларів через механізми Світового банку з початку російського вторгнення, повідомили в уряді США. Протягом наступних місяців США планують надати ще 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки.
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