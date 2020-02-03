Стрілянина в автобусі в Каліфорнії - 1 загиблий, 5 поранених

Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення проти ночі у понеділок під час стрілянини у рейсовому автобусі з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско.

Слідчі поки не розкривають мотивів нападника.

Після стрілянини водій автобусу умовив пасажира зі зброєю зійти з автобусу "добровільно" й висадив його на узбіччі, де його пізніше арештувала місцева поліція. Пістолет чоловік залишив в автобусі.

Правоохоронці високо оцінили дії водія, який діяв спокійно й розсудливо, тому йому вдалось швидко вирішити ситуацію й мінімізувати кількість можливих жертв. Після того, як від зсадив стільця обабіч дороги, він зупинився на найближчій заправці, куди пізніше прибула поліція.

Автобус перевозив 40 пасажирів.

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