Троє людей загинули у Техасі у третій смертельній стрілянині за два дні у США

Троє людей загинули на місці подій через стрілянину в місті Остін у Техасі, поліція повідомляє, що там і досі діє "активний стрілець" (active shooter - ред.). Місцевим жителям наказано не виходити на вулицю та уникати небезпечного району.

Очевидці викладають у мережу відео із місця подій, де видно значне скупчення автомобілів поліції та карет "швидкої".

Раніше в неділю Голос Америки повідомляв про два інші випадки стрілянини із жертвами у США. У Вісконсині розшукують підозрюваного, який почав стріляти у місцевій таверні, внаслідок чого троє людей загинуло й двоє дістали поранення.

А у торгівельному центрі в Небрасці від куль загинув чоловік, жінка отримала поранення. Це вже другий випадок стрілянини в цьому торгівельному центрі з березня.

Загалом за останній місяць у Сполучених Штатах сталось із півсотні випадків масової стрілянини, де загинули люди. Після найрезонансніших випадків стрілянин в Атланті та Індіанаполісі президент США Джо Байден закликав негайно діяти й боротись проти збройного насильства в країні.

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