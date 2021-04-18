За добу у США сталось дві нові смертельні стрілянини у барі та торгівельному центрі

Троє людей загинуло й двоє дістали поранення через стрілянину проти ночі у неділю у Вісконсині. CNN повідомляє, що підозрюваний, якого зараз розшукують, почав стріляти у місцевій таверні.

А в суботу у торгівельному центрі в Небрасці від куль загинув чоловік, жінка отримала поранення. Як пише NBC, це вже другий випадок стрілянини в цьому центрі з березня.

Лише у четвер сталась інша резонансна стрілянина: вісім осіб загинуло й декілька людей отримали поранення під час стрілянини на пункті служби доставки FedEx поблизу аеропорту в Індіанаполісі. Нападник застрелився.

Останнім часом повідомлялось про декілька випадків збройних нападів у США, пише АР. Минулого місяця вісім осіб загинуло від рук збройного нападника в регіоні Атланти на півдні США, 10 загинуло під час нападу на супермаркет в Болдері, Колорадо.

Загалом за останній місяць у Сполучених Штатах сталось 47 випадків масової стрілянини. Після найрезонансніших випадків стрілянин в Атланті та Індіанаполісі президент США Джо Байден закликав негайно діяти й боротись проти збройного насильства в країні. Як пише ABC, він анонсував власні виконавчі кроки, а також укотре закликав Сенат підтримати реформу контролю за зброєю.

Володіння зброєю має потужне лоббі на всіх рівнях влади у країні, а право на володіння зброєю закріплене у Другій поправці до Конституції США.

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