Стрілянина в Кентуккі, що забрала п'ять життів, тривала лише хвилину – ЗМІ

Стрілянина у банку міста Луїсвілля, що у штаті Кентуккі, під час якої загинуло п’ятеро людей, тривала лише протягом хвилини. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на представника місцевої влади та відеокадри трансляції.

Як повідомили правоохоронці, раніше в банку Old National Стерджену оголосили про намір його звільнити. Тож перед тим, як піти на роботу в понеділок, він написав записку, в якій описав свої плани щодо масової стрілянини.

Для нападу він використав напівавтоматичну гвинтівку типу AR-15, при чому транслював свій напад у в мережі Instagram. Компанія Meta заявила, що вранці у вівторок "швидко видалила пряму трансляцію цього трагічного інциденту".

Поліція прибула на місце за три хвилини і застрелила нападника. Серед жертв стрілянини - четверо працівників банку. Також був важко поранений поліцейський, після операції на головному мозку він перебуває в критичному стані.

Президент Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом посилити контроль над зброєю. "Занадто багато американців платять за бездіяльність своїм життям", – написав Байден у Twitter в понеділок.

Кентуккі - це один із 26 штатів, де дорослим старше 21 року дозволено купувати та носити вогнепальну зброю без спеціального дозволу.

Від початку року у США сталось принаймні 146 випадків масової стрілянини, де загинуло щонайменше чотири людини. З початку квітня таких випадків було щонайменше 15.