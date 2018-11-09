У стрілянині в Таусенд Оукс загинула жертва минулорічної бійні в Лас-Вегасі

27-річний Тілемечус Орфанос (Telemachus Orfanos) минулого року вижив під час масової стрілянини в Лас-Вегасі у жовтні 2017 року. Тоді загинуло 58 осіб, а більше сотні людей отримали поранення. Трохи більше року після цього Орфанос потрапив у іншу стрілянину в барі в Таусенд Оукс, Каліфорнія. Нападник забрав життя Орфаноса та ще 11, включно із поліцейським.

Про це повідомляє видання Vox.

Орфанос був військовим ветераном, який служив в американському флоті з 2011 по 2014 рік. Згодом, після служби, він переїхав разом із батьками до Каліфорнії, де працював в автомобільному бізнесі.

Я не збираюсь ганьбити цю дитиною, тому що в нього є батьки, які теж сумують. І мені їх теж шкода. Поки я не дізнаюсь особливо про те, що сталось із хлопцем, який влаштував стрілянину, я не збираюсь його принижувати

"Мій син був у Лас-Вегасі з одним із його друзів і повернувся додому. Він не прийшов додому минулої ночі. Я не хочу молитов, не хочу думок, я хочу контролю над зброєю, і я сподіваюся на Бога, що ніхто не посилатиме мені більше молитов. Я хочу контролю над зброєю. Досить зброї", - розповіла мати Орфаноса.

Марк Орфанос, батько жертви стрілянини, не засуджує стрільця. За його словами, стрілець – "жертва як і всі інші".

"Я не збираюсь ганьбити цю дитину, тому що в нього є батьки, які теж сумують", - говорить Марк Орфанос: "І мені їх теж шкода. Поки я не дізнаюсь особливо про те, що сталось із хлопцем, який влаштував стрілянину, я не збираюсь його ганьбити".

Нагадаємо, що у середу ветеран морської піхоти ввірвався в танцювальний бар у Каліфорнії і відкрив вогонь по натовпу, в результаті якого загинуло 12 людей, у тому числі один поліцейський. Самого вбивцю знайшли мертвим на місці злочину. Слідчі заявили, що мотив нападу достеменно невідомий.

Влада заявляє, що 28-річний Ієн Лонг (Ian Long) спершу вистрелив у охоронця та жінку, яка працювала за прилавком, однак немає доказів, що він цілився у працівників.

Лонг, як вважається, помер від рани, яку отримав вистреливши в себе. Правоохоронці штурмували дім, де він жив із матір’ю, у пошуку доказів мотивів злочину.

Згідно з даними Департаменту оборони, Лонг служив морським піхотинцем майже п'ять років, з 2008-го по 2013-й, як військовий кулеметник і був направлений в Афганістан у 2010-2011 роках.

У квітні до будинку Лонга викликали поліцію – надійшли повідомлення про те, що він може страждати від посттравматичного стресового розладу, але в кінцевому підсумку це відкинули.

Дивіться також: Що відомо про масову стрілянину у барі. Відео

​