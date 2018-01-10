Унікальна можливість провести рік у Стенфорді наближається до завершення

Завершується термін подання заявок на практичну програму для лідерів з України Ukrainian Emerging Leaders у Стенфордському університеті, Каліфорнія. Програма при Центрі демократії, розвитку та верховенства права (CDDRL) надає можливість провести 10 місяців у одному з найкращих університетів світу трьом професіоналам.

Вже восени 2018 року в межах The Ukrainian Emerging Leaders Program троє стипендіатів розпочнуть 10-місячне занурення в академічний світ Стенфорда. Кожен із учасників отримає стипендію, яка покриє їхнє перебування в Стенфорді. Окрім того, програма покриває транспортні та деякі інші додаткові витрати.

Відбір учасників проходитиме у два етапи. На першому етапі зацікавлені кандидати повинні подати скорочену заявку до 17 січня 2018 року. Про відбір до другого етапу кандидати будуть повідомлені додатково електронною поштою після аналізу їхньої заявки.

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До участі в конкурсі на здобуття стипендії запрошуються як представники державного сектору, так і ті, хто працює за його межами. Це насамперед люди, які активно залучені у створення політик, працюють у сфері права, підприємці, лідери громадянського суспільства. Наставниками учасників стануть професори Френсіс Фукуяма, Стівен Краснер, Майкл Макфол та Кетрін Стонер.

​Кандидатів відберуть на основі інформації про їхні досягнення, внесок у професійну сферу та потенціал запропонованого ними проекту. CDDRL сподівається, що завдяки цій програмі учасники зміцнять свої лідерські навички, поглиблять свої знання та зміцнять зв'язки, які допоможуть їм зробити вагомий внесок у демократичний, політичний і соціальний розвиток України та регіону після їхнього повернення до України.

Це буде вже другий набір стипендіатів. Перша когорта українських лідерів, які працюють над впровадженням та зміцненням демократичних реформ, громадянського суспільства, прозорості та економічного розвитку в різних секторах, розпочала навчання у вересні минулого року. Зараз вони поглиблюють знання та працюють над власними проектами.

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Відкриття програми було ініційоване Олександром і Катериною Акименками, які два роки тому самі там навчалися. Не зустрівши в кампусі багато українців, пара звернулася до Інституту міжнародних відносин із пропозицією це виправити.

Підтримані Майклом Макфолом, директором Стенфордського інституту міжнародних студій Freeman Spogli Institue (FSI), та Мосбахер-директором CDDRL Френсісом Фукуямою, Акименки розпочали пошук партнерів в Україні. Перший набір програми профінансований завдяки щедрим внескам Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Святослава Вакарчука та Томаша Фіали.

На перший набір було подано 340 заявок. Трьох кандидатів відібрали за вагомий внесок в український політичний розвиток, лідерський потенціал та сильні проектні пропозиції.

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