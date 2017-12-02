Святослав Вакарчук заспівав у Стенфордському університеті (відео)

Святослав Вакарчук, соліст гурту «Океан Ельзи», дав невеличкий концерт у стінах Стенфордського університету в Каліфорнії. Співак перебуває у Стенфорді в ролі дослідника, разом із трьома іншими українцями, які там навчаються в рамках стипендіальної програми для нових українських лідерів (Ukrainian Emerging Leaders Program). Вакарчук також є одним зі спонсорів програми, якій і був присвячений захід.

У рамках програми при Центрі демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету (CDDRL) українці отримали унікальну можливість провести академічний рік у Стенфордському університеті, поглиблюючи знання та працюючи над власними проектами з демократизації України.

Перед концертом відбулася дискусія, в якій взяли участь експерти з української політики Валерій Чалий, посол України в США, Олена Кошарна, засновник і головний виконавчий директор інвестиційної компанії Horizon Capital, та Майкл Макфол, директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана Споґлі та колишній посол США в Росії (2012-2014). Модерував дискусію Френсіс Фукуяма, Мосбахер-директор CDDRL.

Святослав Вакарчук виконав частину власних україномовних пісень, а також деякі народні, і доповнив виступ відомими джазовими композиціями англійською мовою. Йому акомпанував піаніст Фіма Чупахін.

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