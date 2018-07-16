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Діаспора

Ветерани отримають можливість безкоштовно навчатися в Могилянці

Уже більше семи тисяч доларів зібрано з запланованих десяти тисяч на п’ять стипендій для українських ветеранів, які зможуть вступити на магістерські програми в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Кошти збираються зусиллями волонтерів із діаспори та України, і левова частка надійшла від українців, які проживають у США, зокрема через збір коштів, організований у Facebook Любою Шипович, співзасновницею американсько-української організації «Разом».

Ідея стипендій для ветеранів виникла під час збору коштів НаУКМА, який проводився спочатку в Чикаго, потім у Нью-Йорку. На заході були присутні героїні документального фільму «Невидимий батальйон», ветеранки Андріана Сусак і Юлія Матвієнко.

«Ми просто сиділи за столом, розмовляли, – розповідає Люба Шипович, – і подумали, як добре було б дати можливість українським військовим, ветеранам отримати таку ж освіту, як у більшості людей, що сиділи в тій кімнаті – а на події присвяченій збору коштів зібралося багато випускників Могилянки – якби люди, які служать Україні, мали можливість навчатися в найкращому ВНЗ України».​

Андріану та Юлію запросили на захід, оскільки турне «Невидимого батальйону» і збір коштів «Могилянки» співпали в часі. Так, за збігом обставин, зародилася ідея стипендій для ветеранів.

«Важливим є такий момент, – наголошує Люба Шипович, – що у ветеранів є розрив в освіті, у той час як випускники бакалаврату мають переваги, бо вони одразу вступають на магістерку. Оскільки ветеранам досить важко конкурувати з учорашніми випускниками, вони навряд чи зможуть легко вступити на бюджетні місця. Тому ми почали говорити з Могилянкою про те, щоб оплачувати для ветеранів контрактне навчання за умови успішного проходження їх на контрактну основу».

Саме ті люди, які обговорювали цю ідею, взялися за її реалізацію – представник організації «Разом» Люба Шипович, від «Невидимого батальйону» – продюсер Марія Берлінська та виконавчий продюсер Оксана Іванців, від Kyiv Mohyla Foundation of America – Марта Фаріон і Вікторія Купер. До ініціативи долучили і президента НаУКМА Андрія Малашевича.

Щоб претендувати на стипендію, потрібно відповідати кільком критеріям: бути зарахованим на навчання в НаУКМА, бути учасником бойових дій впродовж не менше шести місяців, надати два рекомендаційні листи та мотиваційний лист, пройти співбесіду з психологом.

Вступна кампанія до магістратури триває, і до 1-го серпня прийматимуться анкети від охочих отримати стипендію. Розглядатимуться заявки вже після закінчення вступної кампанії, коли стане відомо, хто може бути зарахований. На сьогодні подано шість анкет. Рішення планують ухвалити до 1-го вересня.

У США кошти збираються на адресу фонду Kyiv Mohyla Foundation of America, організації, яка була створена для підтримки Могилянки, а в Україні – на рахунок Інституту гендерних програм, організації, що створила проект «Невидимий батальйон».

У планах організаторів є зробити такі стипендії щорічною традицією.

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    Аліна Голіната

    Приєдналася до команди "Голосу Америки" у 2016 році в ролі журналіста і редактора соціальних медіа. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Висвітлює життя української діаспори у США та історії успіху українців.

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