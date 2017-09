Розслідування в США стискає кільце навколо Манафорта - The Washington Post

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер агресивно розслідує діяльність Пола Манафорта, колишнього голови кампанії президента Трампа, повідомляє The Washington Post.

Американські слідчі прослуховували Манафорта до та після президентської кампанії Трампа, коли Манафорт міг проводити телефонні переговори з кандидатом в президенти, повідомило CNN. Певні дані розвідки свідчать, що Манафорт закликав росіян допомогти з президентською кампанією, повідомило CNN з посиланням на три джерела поінформовані про розслідування.

Розслідування ФБР спочатку «стосувалось роботи вашингтонських консалтнигових фірм, які працювали на користь колишньої правлячої партії України... потім припинилось через нестачу доказів. ... Потім ФБР знову поновило спостереження, ... яке тривало до початку цього року», - повідомляють поінформовані джерела, пише The Washington Post. Другий ордер, за повідомленнями, стосувався розслідування зв’язків кампанії Трампа з Росією.

The New York Times на першій шпальті повідомило у вівторок, що після обшуку оселі Манафорта цього літа, прокурори Мюллера повідомили Манафорту, що планують висунути проти нього звинувачення.

Нещодавно щонайменше три свідки було викликано для дачі свідчень по Манафорту, включаючи Джейсона Малоні, колишнього прес-секретаря, який також очолює дві консалтингові кампанії - Mercury Public Affairs and the Podesta Group, що працювали від імені Віктора Януковича, пише The Washington Post. Команда Мюллера також викликала Меіссу Лоренцу, юриста, яка спеціалізується на лобізмі і раніше представляла Манафорта.

Колишній федеральний прокурор і партнер Thomson Coburn прокоментував у Twitter: «Важливо яку тактику обрав Мюллер повідомивши Манафорту про звинувачення – це, як правило, використовується коли прокурори намагаються, щоб звинувачений перейшов на їхню сторону», - повідомляє видання.

Деякі ЗМІ побачили в повідомленні про прослуховування Манафорта підтвердження того, що офісна будівля Трампа таки прослуховувалась.

Дивіться також: Президент США Трамп взяв участь у засіданні щодо реформування ООН