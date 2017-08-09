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Агенти ФБР здійснили обшук будинку Пола Манафорта

  • Голос Америки
Пол Манафорт

Як повідомляє у середу видання The Washington Post, рейд проведено ще 26 липня

Будинок колишнього керівника президентської передвиборчої кампанії Дональда Трампа обшукали агенти Федерального бюро розслідувань.

Як повідомило у середу видання The Washington Post, до резиденції Пола Манафорта в Александрії, що неподалік від столичного Вашингтона, прибули агенти ФБР ще 26 липня.

Видання, послаючись на джерела близькі до розслідування спецпрокурором справи втручання Росії у вибори в США, повідомляє, що агенти ФБР мали ордер на обшук і вилучили з будинку Манафорта певні документи та інші матеріали.

Згідно з WP, агенти прибули до резиденції Манафорта без попередження і залишили будинок з документами в руках.

Рейд здійснено через день після того, як Пол Манафорт мав зустріч з радниками і помічниками членів Сенатського комітету з розвідки.

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