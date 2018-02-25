Путін відправив неробочі Су-57 до Сирії, щоб піаритись перед виборами - видання Haaretz

Кожна радарна система на відстані 400 кілометрів від Хмейміма - а їх багато, а за вихідні НАТО напевне відправило ще - буде відстежувати Су-57 та записувати їх демаскуючі ознаки

Новітні російські винищувачі Су-57 є прототипами нездатними до виконання військових завдань, а їх відправка до Сирії є передвиборчим кроком Володимира Путіна. Про це пише ізраїльске видання Haaretz.

Матеріал перелічує цілу низку завдань, які Су-57 нездатні виконувати: літаки, які прибули до Сирії, не дійшли стадії первинної боєготовності; вони нездатні виконувати бомбові рейди, якими російська авіація замається у Сирії; не можуть протистояти силам коаліції США, включно із перевіреними у дії американськими стелс літаками F-22, у повітрі; відправку до Сирії не можна розглядати і як учбову вправу, адже у самій Росії досі технічний супровід та використання подібних літаків знаходиться у зародковому стані.

"Немає жодного військового виправдання для розміщення Росією своїх найбільш просунутих і - принаймні до сих пір - неготових до виконання завдань стелс літаків до Сирії", - відзначає автор матеріалу Аншел Пфеффер.

Немає жодного військового виправдання для розміщення Росією своїх найбільш просунутих і - принаймні до сих пір - неготових до виконання завдань стелс літаків до Сирії

Він відзначає, що єдиним поясненням перебування літаків у Сирії є їх роль передвиборчої агітації для Путіна.

"Сирійська військова кампанія Росії стрімко втрачає популярність, а за три тижні росіяни підуть на вибори президента. Путін звісно ж не програє у жодному разі. Але попри це його виборчій кампанії потрібні символи, які б гарантувати не просто перемогу, а перемогу з колосальним відривом та піднесенням національного духу. А що послужить цьому краще ніж новина про те, що найновітнішний російський вищинувач нищить ворогів?", - пише автор.

Раніше у ВПС США прокоментували прибуття до Сирії російських стелс-винищувачів.

Так генерал ВПС США Майк Голмс у ході Симпозіуму щодо війни у повітрі ( Air Warfare Symposium ), який збирає разом представників американських збройних сил та ВПК, заявив що прибуття до Сирії російських надсучасних винищувачів Су-57 ускладнює роботу ВПС США у ції країні.

Прикметно, що Пфеффер вважає, що російське рішення перекинути Су-57 до Сирії насправді ставить під загрозу секретність російської стелс програми.

"Розміщення майже половини усіх наявних прототипів Су-57 у Сирії не лише викличе місячні затримки програми випробувань, оскільки польоти над Сирією не принесуть користі, бо виконуватимуться у необхідних умовах з відлагодженими телеметричними інструментами. Існує ризик "засвітити" унікальні можливості літака. Кожна радарна система на відстані 400 кілометрів від Хмейміма (база ВПС, де розміщені літаки - прим. ГА) - а їх багато, а за вихідні НАТО напевне відправило ще - буде відстежувати Су-57 та записувати їх демаскуючі ознаки", - пише журналіст видання Haaretz.

Раніше російські ЗМІ повідомили про прибуття до Сирії новітніх російських винищувачів Су-57. Винищувачі, які належать до 5-го покоління і є малопомітними для радарів, будуть перебувати на базі ВПС Хмеймім.

Розміщення відбулося на тлі інформації про нещодавній нищівний удар у відповідь очолюваної США коаліції по підозділах прихильників Асада, в результаті якого могли загинути до 100 російських громадян і отримати поранення ще більше. Загиблі та поранені можуть належати до "ЧВК Вагнера", приватної війської компанії, яка буцімто активно використовується урядом Росії для виконання чутливих завдань, які потребують збереження дистанції від офіційної Москви.

Як повідомляли ЗМІ, "ЧВК Вагнера" на момент інциденту могли виконувати завдання із захоплення нафтових свердловин у Сирії.

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