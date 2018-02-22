У США визнали, що російські Су-57 у Сирії ускладнять роботу американських військових

Це підвищує рівень складності завдань, які вирішують ВПС США

Прибуття до Сирії російських надсучасних винищувачів Су-57 ускладнює роботу ВПС США у ції країні. Про це заявив генерал ВПС США Майк Голмс у ході Симпозіуму щодо війни у повітрі ( Air Warfare Symposium ), який збирає разом представників американських збройних сил та ВПК.

Про позицію Майка Голмса повідомив у Twitter виконавчий директор видання Defense One Кевін Берон.

"ЩОЙНО: Генерал Майк Голмс з Авіаційного бойового командування США заявив у ході Air Warfare Symposium з приводу повідомлень про прибуття російських стелс винищувачів Су-57 до Сирії: "це підвищує рівень складності завдань, які вирішують ВПС США", - твітує медійник.

Раніше російські ЗМІ повідомили про прибуття до Сирії новітніх російських винищувачів Су-57. Винищувачі, які належать до 5-го покоління і є малопомітними для радарів, будуть перебувати на базі ВПС Хмеймім.

Розміщення відбулося на тлі інформації про нещодавній нищівний удар у відповідь очолюваної США коаліції по підозділах прихильників Асада, в результаті якого могли загинути до 100 російських громадян і отримати поранення ще більше. Загиблі та поранені можуть належати до "ЧВК Вагнера", приватної війської компанії, яка буцімто активно використовується урядом Росії для виконання чутливих завдань, які потребують збереження дистанції від офіційної Москви.

Як повідомляли ЗМІ, "ЧВК Вагнера" на момент інциденту могли виконувати завдання із захоплення нафтових свердловин у Сирії.

Військові США наголошували, що були поінформовані російською стороною про те, що росіян серед сил прихильних до Асада не було. Між тим днями західні ЗМІ припустили, що у Білому домі можуть незабаром офіційно заявити про знищення росіян у Сирії, як буцімто приклад непоступливості адміністрації Дональда Трампа щодо Москви.

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