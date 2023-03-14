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Російський винищувач над Чорним морем переслідував та пошкодив безпілотник США
Два російські винищувачі СУ-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це з посиланням на Командування військ США у Європі повідомив кореспондент Голосу Америки з питань національної безпеки Джеф Селдін у Твіттері.
Винищувач пошкодив гвинт безпілотника, що змусило американські війська збити дрон MQ-9 у міжнародні води.
За інформацією американських військових, два російські літаки Су-27 відстежували американський безпілотник спостереження, коли він летів над Чорним морем. Перед зіткненням один з літаків навмисне пролетів попереду безпілотника і кілька разів скидав на нього пальне.
“Наш апарат MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9”, - заявив командувач ВПС США у Європі та Африці генерал Джеймс Б. Геккер у повідомленні Командування військ США у Європі. - «Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не спричинив катастрофу обох літаків».
У заяві також йдеться, що цей інцидент «демонструє брак компетентності» з боку росіян, крім того, що “він небезпечний і непрофесійний», і “є частиною моделі небезпечної поведінки російських пілотів під час взаємодії з літаками союзників США”.
Генерал Геккер заявив, що США і літаки союзників продовжуватимуть працювати в міжнародному повітряному просторі, й закликають росіян поводитися професійно та безпечно.
Тим часом у Пентагоні повідомили, що внаслідок зіткнення міг постраждати й російський літак.
"Ми продовжуємо оцінювати, що саме сталося, але, виходячи з дій російських пілотів, вже зрозуміло, що це було небезпечно і непрофесійно. Я думаю, що дії говорять самі за себе. Ми побачили винищувач, який скинув пальне перед цим безпілотником, а потім підійшов до нього так близько, що пошкодив пропелер MQ9. За нашими оцінками, це також, ймовірно, завдало певної шкоди російському літаку. Наскільки нам відомо, російський літак приземлився, я не буду вдаватися в деталі того, де він це зробив. Але знову ж таки, це лише демонструє різноманітні непрофесійні і небезпечні дії пілотів", - заявив Пет Райдер, речник міністерства оборони США.
Ці агресивні дії російського екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.Європейське командування військ США
Видання The Guardian цитує заяву військових США про те, що “ці агресивні дії російського екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації”.
США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і США. Про це говорив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі у вівторок, 14 березня.
“Сполучені Штати продовжуватимуть здійснювати польоти над Чорним морем, і їм не завадить перехоплення Росією безпілотника в міжнародному повітряному просторі. Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть стримувати або відмовити нас від польотів і операцій [над міжнародними водами], тоді це повідомлення зазнає невдачі, тому що цього не станеться”, - заявив Джон Кірбі.
Він також наголосив, що Чорне море не належить жодній нації. “Ми продовжуватимемо робити те, що потрібно, для інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу”, - додав Кірбі.
За словами Кірбі, президент США Джо Байден був поінформований у про інцидент між американським безпілотником і російським літаком над Чорним морем, вранці йому про це повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван.
Кірбі також наголосив, що війська США не зобов'язані попереджати росіян про польоти над міжнародними водами.
“Не було жодних причин активувати лінії розбіжності з Росією чи іншим чином повідомляти Москву перед польотом над Чорним морем”, - сказав він. - “Нам не потрібно проходити якусь реєстрацію з росіянами, перш ніж літати в міжнародному повітряному просторі».
Речник Пентагону пояснив, що перехоплення літаків не є рідкістю, і чимало з них вважаються безпечними та професійними.
"Однак у цьому конкретному випадку вони [російські літаки] зіткнулися з літальним апаратом, пошкодивши пропелер, і по суті - поставивши його в ситуацію, коли він був непридатним для польоту та некерований, тому ми його вимушено посадили", - зазначив Пет Райдер, речник Пентагону.
У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".
На інцидент відреагувало міністерство оборони Росії. За їхніми даними, американський безпілотник надто різко маневрував і летів із вимкненими транспондерами, порушуючи межі зони використання повітряного простору.
"Після виявлення дрона у повітря були підняті винищувачі. Внаслідок різкого маневрування безпілотник США перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею", - так описує інцидент міноборони Росії, повідомляють російські ЗМІ.
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Оскар - не кінцева мета. "Будинок зі скалок" став адвокаційним інструментом – інтерв’ю з Азадом Сафаровим
12 березня відбулась 95 церемонія вручення премії «Оскар». Цього року за статуетку в категорії кращий документальний фільм змагалась документальна стрічка про українських дітей-сиріт "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters). Документальний фільм режисера Саймона Леренґа Вілмонта розповідає про життя українських дітей із притулку поблизу лінії фронту, а також про дітей із окупованих Росією територій. "Будинок зі скалок" - стрічка спільного виробництва Данії, Швеції, України і Фінляндії. «Оскара» фільм не отримав, натомість свої голоси Кіноакадемія віддала фільму «Навальний».
Про те, чим для творчої команди став фільм «"Будинок зі скалок", про їх роботу у просуванні українського наративу на заході, про необхідність протидії російським фейкам та нагальність української культурної експансії вже зараз, до перемоги України – другий режисер фільму, лінійний продюсер, документаліст та журналіст Азад Сафаров розповів журналістці Голосу Америки Наталії Леоновій.
Наталія Леонова: Азаде, вітаю вас із номінацією. Як на мене, це вже велика перемога. Втім Академія зробила інший вибір. Чи є розчарування з Вашого боку?
Азад Сафаров: Є розчарування, що російська пропаганда, російські маніпуляції все ще діють. І що вони все ще вміють розкручувати у себе там героїв там, де героїв нема абсолютно, це бульбашка. Але було б неетично з мого боку коментувати рішення Кіноакадемії. Воно таке, яке воно є.
Ми - українці: ми не скаржимось, ми боремось далі, і ми доводимо всюди, і будемо говорити й доводити про нас, про те, які ми є, і розвінчувати російські фейки. Показувати, що там, де люди думають, що ніби є герої, насправді їх там в Росії нема абсолютно, і дуже сумніваюсь, що колись будуть.
Ми українці: ми не скаржимось, ми боремось далі, і ми доводимо всюди і будемо говорити і доводити про себе та розвінчувати російські фейкиАзад Сафаров
Н.Л.: Щодо вашого фільму, чи виконали Ви те завдання, яке самі перед собою поставили перед тим, як почали роботу над цим фільмом?
А.С.: Я не хочу себе нахвалювати, але я думаю, що команда зробила максимум за останні десять днів тут в Лос-Анджелесі, щоб розповісти більшій аудиторії, більшій кількості іноземних ЗМІ, журналістам про те, що відбувається в Україні, про російські злочини проти українських дітей, про російську війну проти України. Ось це було у нас головне.
Загалом, цей фільм перестав вже бути просто фільмом, він став адвокаційним інструментом. До "Оскара" було дуже багато рецензій, відгуків про фільм в іноземних ЗМІ, в спеціалізованих ЗМІ, які стосуються саме кіно і не лише кіно. Це Los Angeles Times, це Variety, Hollywood Reporter - всюди, коли писали про фільм, зрозуміла річ, що писали про контекст, про війну Росії проти України, і це для нас важливо.
Навіть, якби ми отримали премію "Оскар", для нас це не є завершенням… наша робота тільки починається. Ми подовжуємо через цей фільм розповідати про Україну, про наші проблеми через російську агресію. Ось це для нас важливо. Тобто ми не можемо сказати, що ми це вже виконали, ми продовжуємо це виконувати. Просто вперше це на платформі Оскара, але ми подовжуємо працювати.
Поки ми тут були, ми робили багато показів в американських університетах, таких як Стенфорд, Гарвард, Джорджтаун, Колумбійський університет, ми продовжуємо це робити. Дуже величезна подяка українцям, особливо нашій подружці-піарниці Анні Арімі, яка все організовувала. Тут, коли ми ходили на ці покази, дуже тепло до нас ставились та відгукувались.
Я хочу пояснити: якщо Академія за нас не проголосувала, це не означає, що американці - не за нас. Ні, ні, ні, американці - за нас. Дуже багато американців до нас підходили, обіймали, питали про Україну, показували свої жетончики з «Азовсталі», які вони купили через United 24. Дуже багато відгуків, всі просили якусь маленьку дрібницю з України, щоб собі забрати. Ми навіть зробили брошки з розбитих вікон з України із серцем у кольорах прапора України. Вони підходили й благали дати їм. Ми пояснювали, що це для команди, щоб презентувати це на Оскарі, щоб вони бачили, звідкіля ми приїхали, для чого ми приїхали, для чого ми тут. Але всі просили, хоч щось їм дати з України.
Цей фільм перестав вже бути просто фільмом, він став адвокаційним інструментом...Ми подовжуємо через цей фільм розповідати про Україну, про наші проблеми через російську агресію.Азад Сафаров
Н.Л.: Тобто кінотеатр «Долбі» не є кінцевою метою, а лише стартовий майданчик для того, щоб продовжити свій власний наратив. Якщо ж говорити про стрічку, яка серед інших змагалася з вами у цій категорії, і яка перемогла. Це документальний фільм про Навального, російського опозиційного політика. Разом з тим, президенту Зеленському відмовили звернутися до аудиторії через аргумент, що Оскари – це не про політику. Як сприймаєте Ви цей аргумент як митець і як пересічна людина.
А.С.: Насправді ще до новин, що виступу не буде, ми дуже чекали, щоб він виступав. Він виступав на BAFTA, на інших майданчиках, ми дуже чекали, що і тут він буде. Нам дуже шкода, що цього не сталося, тому що ми якраз не вважаємо, що якась подія може бути поза політикою нині, коли Україна й українці захищають не тільки себе, але й увесь вільний світ. Тому я не вважаю, що можна сказати, що щось може бути поза політикою.
Ми не вважаємо, що якась подія може бути поза політикою нині, коли Україна і українці захищають не тільки себе, але і увесь вільний світ.Азад Сафаров
Насправді він [Навальний - ред. ГА] не є російським опозиціонером. Це так званий російський опозиціонер з так званої країни Росія. Тому що людина, яка підтримала анексію Криму, людина, яка жодного пчиху не зробила, щоб зупинити війну чи виступити проти війни Росії проти України, не може вважатися опозиціонером. Але я повторюся, це красива бульбашка, яку класно розкрутили за допомогою великого бюджету, коштів, які вони мали.
Наш фільм не має такого бюджету, ми спробували зробити ставку на якість фільму, але, на жаль, перемогли ті, хто переміг. Тут головне не додавати піару ще більшого цій людині, тому ми не хочемо це коментувати. Ми вважаємо, якщо українці не задоволені цим рішенням, найкраще, що вони можуть зробити, це піти в кінотеатри нині, зараз, в Україні, де показують “Будинок зі скалок”, і допомогти українському кіно, підтримати українське кіно. Це буде найкраща інвестиція в українське кіно, тоді ми зможемо робити набагато ще краще, ще більше фільмів, і вигравати не тільки Оскари. Тому що, повірте, Оскар – це не кінець шляху, це лише початок.
Насправді він (Навальний-ред. ГА) не є російськи опозиціонером, це так званий російський опозиціонер з так званої країни Росія.Азад Сафаров
Н.Л.: Ось власне у продовження цієї думки. Протягом останнього року є така дуже потужна тенденція - скасовувати Росію у багатьох площинах, зокрема в культурній. Чи цього достатньо? Чи паралельно має відбуватися українська культурна експансія. Чи, можливо, зараз це ще не на часі, і Україна має дочекатися своєї перемоги? Чи потрібно вже зараз проводити культурну деколонізацію, культурну експансію?
А.С.: Я вважаю, що це треба робити одночасно, і те, і інше. Дуже погано, що зараз війна, але я вірю, що для багатьох вона дала поштовх щось робити тут і зараз.
Багато хто зрозумів, що вони тут і зараз мають говорити, виступати, розповідати світові, виносити свою культуру, цінності. Є інформаційна війна, і війна на фронті, а є ще і культурна війна. І от ця лагідна українізація має іти вже величезними темпами.
Є інформаційна війна, і війна на фронті, а є ще і культурна війна...Сподіваюсь, що після перемоги, у нас буде набагато більше бюджету на культуру, і ми зможемо через свою культуру доносити світові про наші цінності.Азад Сафаров
Через те, що зараз всі бюджетні ресурси держави скеровані на те, щоб підтримати нас на фронті, нема таких коштів величезних, які є у Європи чи тут в Америці, на підтримку культури. Я дуже хочу, щоб українського кіно було більше у світі, бо я дуже вірю, що у нас дуже круті продюсери, дуже круті режисери, єдине що - ми маємо більше фільмів зробити.
Сподіваюсь, що після перемоги, у нас буде значно більший бюджет на культуру, і ми зможемо через свою культуру доносити світові про наші цінності, що є також українська культура.
Тому що, на жаль, російська культура та попса, вона, скажімо так, увійшла всюди, і це також їхній метод агресії та експансії, це починається з їхньої так званої культури. Тому ми маємо тут діяти всебічно, і тут має бути величезна підтримка держави, грантових інституцій, щоб культурні митці могли щось робити.
Н.Л.а: Дякую, Азаде, за вашу роботу, успіхів!
А.С: Дякую вам!
Сунак: «Безпека України є нашою безпекою». Відео
«Наш найвищий пріоритет – продовжувати надавати військову допомогу Україні, тому що їхня безпека є нашою безпекою», - заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на зустрічі із президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі на військовій базі США в Сан-Дієго.
Тренування на Leopard 2 у Німеччині майже завершене. Танки скоро будуть в Україні - CNN
Українські військові майже завершили навчання на бойових танках Leopard 2 у Німеччині, й незабаром ці танки вже будуть в Україні, про це повідомляє видання CNN з посиланням на речника Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу.
Речник німецького відомства назвав українських солдатів "високо мотивованими", а їхнє тренування впродовж останніх 5-ти тижнів "більш ніж ефективним".
За його словами, понад місяць українські військові у Німеччині щодня працювали по 12-14 годин на день, шість днів на тиждень. Вони тренувались за різними спеціальностями з обслуговування танка Leopard 2: водії, стрільці, техніки, командири та обслуговуючий персонал.
Видання CNN пише, як українські солдати жартома порівнюють керування німецьким бойовим танком з “водінням мерседеса”.
“У понеділок солдати завершили своє останнє тренування зі стрільби”, мовиться у статті. Військові показали ефективність влучності в бойових умовах на 82-85%, “це суперрезультат”, - сказав речник Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу.
Минулого року у Німеччині провели тренування для 1100 українських військових. Цього року мета Командування - підготувати 9 тисяч військових з України.
У лютому цього року в Україну прибули перші танки Leopard 2 від Польщі.
Як повідомлялось раніше, Німеччина обіцяла Україні 18 танків Leopard 2, а також 178 танків Leopard 1. Як раніше повідомляло німецьке видання Spiegel, частину з цих танків відправлять влітку, решту - наступного року.
Як повідомляв українському відділу Голосу Америки аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький, постачання танків Leopard 2, а також британських Challenger 2 та американських M1 Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard 2 та Challenger 2 найімовірніше будуть залучені вже до літа цього року.
Як крах банку SVB вплинув на українські стартапи. Відео
Минулого тижня у США закрили кілька банків, які фінансували стартапи та криптоіндустрію. Вкладниками найбільшого збанкрутілого банку SVB були й низка українських стартапів, зокрема Petcube.
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