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Україна

Міністра енергетики США зобов'язали надати документи в справі щодо України

Рик Перрі перед виспупом на Самміті Свободи в Де-Мойні, штат Айова, 24 січня 2015 р.

Три комітети Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту Дональда Трампа. Про це Конгрес сповістив Ріка Перрі у листі комітетів з розвідки, нагляду і реформ та міжнародних відносин.

"Останнім часом з'явились повідомлення щодо ролі, яку ви могли зіграти у передачі чи наголошенні на меседжі Президента США до Президента України", - йдеться у листі. "Ці повідомлення також викликали серйозні запитання щодо ваших зусиль натиснути на українських чиновників змінити структуру управління в українській державній енергетичній компанії на користь осіб, пов'язаних з спробами Руді Джуліані втягнути українських посадовців у наші вибори 2020 року".

Вимога зобов'язує міністра енергетики надати документи, пов'язані з його знаннями щодо розмови президентів Трампа і Зеленського 25 липня. Крайній термін надання документів - 18 жовтня.

Перед цим Associated Press повідомило, що група бізнесменів, пов'язаних із Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, хотіла змінити керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні 10 жовтня заперечив цю інформацію. Він сказав, що Рік Перрі жодних вимог йому не висував.

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