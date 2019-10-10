Міністра енергетики США зобов'язали надати документи в справі щодо України

Три комітети Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту Дональда Трампа. Про це Конгрес сповістив Ріка Перрі у листі комітетів з розвідки, нагляду і реформ та міжнародних відносин.

"Останнім часом з'явились повідомлення щодо ролі, яку ви могли зіграти у передачі чи наголошенні на меседжі Президента США до Президента України", - йдеться у листі. "Ці повідомлення також викликали серйозні запитання щодо ваших зусиль натиснути на українських чиновників змінити структуру управління в українській державній енергетичній компанії на користь осіб, пов'язаних з спробами Руді Джуліані втягнути українських посадовців у наші вибори 2020 року".

Вимога зобов'язує міністра енергетики надати документи, пов'язані з його знаннями щодо розмови президентів Трампа і Зеленського 25 липня. Крайній термін надання документів - 18 жовтня.

Перед цим Associated Press повідомило, що група бізнесменів, пов'язаних із Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, хотіла змінити керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні 10 жовтня заперечив цю інформацію. Він сказав, що Рік Перрі жодних вимог йому не висував.