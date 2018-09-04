У рішенні Печерського суду щодо Седлецької побачили попередження журналістам-розслідувачам

Рішення Печерського районного суду про надання українській владі доступу до інформації з телефону журналістки Наталії Седлецької має ознаки відплати за розслідування нею корупції влади. Про це у Twitter заявив Саймон Островський, відомий за роботою в Україні з каналом Vice.

Раніше, як повідомляє "Українська правда", Печерський районний суд Києва на вимогу ГПУ дав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької за 17 місяців.

"Суд в Україні надав владі доступ до даних телефонних комунікацій за 17 місяців Наталії Седлецької, одного із найвідоміших журналістів-розслідувачів України. Це схоже на відплату за її чудові розслідування корупції влади", - заявив Островський у Twitter.

"Надзвичайно тривожним" назвав рішення українського суду Ян Бейтсон, західний журналіст, відомий роботою із низкою провідних видань в Україні.

Ознаки майбутнього ставлення влади України до журналістів під час виборів побачив у рішенні суду Крістофер Міллер, журналіст англомовної служби "Радіо Свобода".

"Погані новини для України та її невтомних журналістів. Якщо хочете підказки щодо того, як уряд Порошенка буде ставитись до ЗМІ перед виборами президента наступного року - дивіться", - твітує Міллер.

На "Радіо Свобода" заявили, що обурені ухвалою українського суду.

"Це рішення створює несприятливу атмосферу для українських журналістів і має бути скасоване. Те, що запит охоплює тривалий період спілкування з телефону, що належить відомій українській журналістці, яка успішно викриває високопосадову корупцію, викликає серйозне занепокоєння про справжні наміри тих, хто шукає інформацію", – заявила речниця Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джоанна Левісон.

Як наголошує "Радіо Свобода", за термін часу, вказаний у рішенні суду, редакція "Схем" здійснила та оприлюднила низку розслідувань про українських високопосадовців, в тому числі про діяльність генерального прокурора.

Як відзначає "Українська правда", Седлецька разом із низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

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