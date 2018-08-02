Суддя у справі Манафорта поставив на місце і захист і обвинувачення

Пана Манафорта судять не за його розкішне життя

Федеральний суддя США Т.С. Елліс у штаті Вірджинія, який розглядає звинувачення проти Манафорта у фінансових порушеннях пов'язаних із його роботою в Україні, напередодні зробив зауваження і захисту Манафорта і стороні обвинувачення. Суддя вказав сторонам перестати закочувати очі у відповідь на його запитання, аргументи іншої сторони та гримасничати.

Елліс заявив, що вирази обличчя сигналізують, що юристи мовляв питають себе, "чому їм доводиться мати справу з цим суддею-ідіотом?".

"Цьому тут не місце",- заявив суддя.

Елліс також поклав край обсмоктуванню подробиць розкішного образу життя Манафорта у ході процесу і нагадав обвинуваченню, що Манафорта судять за звинуваченнями у відмиванні грошей та ухилянні від податків, а не за екстраваганті смаки та сам факт багатства.

Звинувачення проти Манафорта стосуються його роботи в Україні і стали результатом розслідування спеціального прокурора Мюллера з приводу втручання Росії у політичні процеси у США. Пол Манафорт очолював виборчий штаб Дональда Трампа протягом частини виборчої кампанії 2016-го року.

"Досить", - заявив суддя, - "Ми не засуджуємо людей лише за те, що у них багато грошей і вони їх тринькають, як їм заманеться".

"Пана Манафорта судять не за його розкішне життя", - також нагадав Елліс.

Окрім того суддя відмовився вислуховувати переліки дорогих костюмів Манафорта, на яких серед іншого фокусуються американські ЗМІ.

Манафорт витратив тисячі доларів на систему караоке, понад 2 мільйони доларів на інсталяціїю Інтернету, телебачення та ін. до своїм помешкань та майже півмільйона доларів на послуги ландшафтного дизайну

"Привертати увагу до цього здається непотрібним, недоречним до обвинувачень і можливо навіть таким, що створює упередження щодо звинувачуваного", - сказав суддя.

Між тим сторона обвинувачення наполягає на тому, що докази стилю життя Манафорта все ж стосуються справи. У четвер, наприклад, стало відомо, що Манафорт витратив тисячі доларів на систему караоке, понад 2 мільйони доларів на інсталяціїю Інтернету, телебачення та ін. до своїм помешкань та майже півмільйона доларів на послуги ландшафтного дизайну.

У травні суддя Елліс висловив думку, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер переслідує колишнього очільника виборчого штабу Дональда Трампа та екс-радника "Партії Регіонів" Пола Манафорта виключно з метою отримати від нього інформацію, яка призвела би до відсторонення Дональда Трампа від влади.

"Вам байдужі банківські махінації пана Манафорта, - припустив суддя звертаючись до команди обвинувачення у п'ятницю у суді у Вірджинії, де розглядається одна із справ проти Манафорта. - Вас цікавить інформація, яку пан Манафорт може надати вам, яка б позначилась на Дональді Трампі, або призвела би до його переслідування у судовому порядку та імпічменту".

Тоді ж суддя зауважив, що повноваження Спеціального прокурора США, здається, позбавлені обмежень. Аналогічні коментарі на адресу Мюллера раніше озвучував і президент США Дональд Трампа та його прихильники.

"Ми у цій країні не хочемо необмеженої влади. Не думаю, що ви спробуєте мене переконати, що спеціальний прокурор має повноваження робити все, що йому заманеться", - також заявив суддя у травні.

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