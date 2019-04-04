Сім'я американця, який загинув у результаті збиття МН17, подала до суду на MoneyGram, Western Union, «Сбєрбанк Росії» і ВТБ

Сім'я американця, який загинув під час аварії малазійського лайнера в Україні в 2014 році, у четвер подала позов проти двох американських компаній, які здійснюють грошові перекази, і двох російських банків, які вони звинувачують у наданні послуг проросійським сепаратистам.

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над територією, яку контролюють проросійські сепаратисти, при виконанні рейсу з Амстердама до Куала-Лумпуру. У результаті аварії загинули всі 298 осіб, що перебували на борту. Більше половини пасажирів були громадянами Нідерландів.

Ми розуміємо, що ніколи не повернемо сина. Але ми маємо твердий намір домогтися істини і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до його вбивства

18-річний американець Квінн Лукас Шансман летів до Малайзії, щоб провести канікули з батьками.

«Ми розуміємо, що ніколи не повернемо сина. Але ми маємо твердий намір домогтися істини і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до його вбивства», – заявив батько юнака Томас Шансман.

Згідно з американським законом про боротьбу з тероризмом, сім'я Шансман подала позов проти російських банків «Сбербанк России» і ВТБ, а також компаній Western Union, Western Union Financial Services, MoneyGram International та MoneyGram Payment Systems, звинувативши їх у наданні послуг самопроголошеній "Донецькій Народній Республіці".

«Матеріальна підтримка, яку відповідачі надавали ДНР, стала істотним чинником, який дозволив ДНР запустити з підконтрольної їй території ракету, яка вбила Квінна і ще 297 ні в чому не винних людей», – йдеться в тексті позову, поданого в Південному окрузі Нью-Йорка.

MoneyGram, Western Union, «Сбербанк России» і ВТБ поки не дають коментарів.

Зіткнення між силами українського уряду і проросійськими сепаратистами почалися на сході України в 2014 році. Український уряд визнав ДНР терористичним угрупуванням.

ДНР систематично і відкрито просила фінансової підтримки в осіб з усього світу, щоб забезпечити себе зброєю, боєприпасами та військовою технікою

«ДНР систематично і відкрито просила фінансової підтримки в осіб з усього світу, щоб забезпечити себе зброєю, боєприпасами та військовою технікою», – зазначає Девід Прессман, співробітник юридичної фірми Boies Schiller Flexner, яка представляє інтереси сім'ї Шансман.

«Гроші надходили у великих кількостях при надійній підтримці американських систем грошових переказів і російських банків», – додав Прессман, який у період з 2014 по 2016 рр. обіймав посаду заступника постійного представника США при ООН.

Міжнародна слідча група, яка намагалася встановити, хто стояв за авіакатастрофою, заявила минулого року, що ракетна система «Бук», з якої було збито лайнер, належала 53-й бригаді ППО російських збройних сил.

Нідерланди й Австралія, 38 громадян якої загинули під час аварії літака, заявили, що вважають Росію юридично відповідальною за те, що трапилося, і закликали її до співпраці. Росія завжди заперечувала будь-яку причетність до катастрофи літака, наполягаючи, що її ракетні установки ніколи не перебували на території України.

Люди, які випустили ракету, можуть ніколи не з'явитися перед судом, щоб відповісти за свої злочини, але всі, хто брав участь у постачанні їх зброєю і підтримував їх, повинні понести відповідальність

Однак міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок минулого тижня заявив, що нідерландські та австралійські чиновники зустрілися з російськими колегами, щоб обговорити, хто відповідальний за трагедію. Австралія має намір домагатися фінансової компенсації для сімей загиблих.

У 2015 році Росія наклала вето на пропозицію Малайзії, Австралії, Нідерландів, Бельгії та України створити міжнародний трибунал для судового переслідування підозрюваних.

«Люди, які випустили ракету, можуть ніколи не з'явитися перед судом, щоб відповісти за свої злочини, але всі, хто брав участь у постачанні їх зброєю і підтримував їх, повинні понести відповідальність», – заявив Прессман.

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