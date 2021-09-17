Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Держдеп: судову реформу в Україні ще можна врятувти

Речник Держдепу США Нед Прайс

Загрозу для судової реформи в Україні становить відмова Ради суддів висунути кандидатури українських суддів для участі в Етичній раді, органі, що перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс у четвер.

"В липні Україна ввела в дію історичний закон, що створює можливість справжньої реформи судочинства. Міжнародні партнери висунули кандидатури висококваліфікованих експертів, щоб підтримати поновлення роботи головного судовго органу в Україні, Вищої ради правосуддя, згідно з законом, - заявив Прайс. - Те, що 13 вересня Рада суддів України відмовилась висунути кандидатури українських суддів для участі в процесі, загрожує зірвати обіицяну справжню судову реформу в Україні".

Прайс, однак, відзначив - ще є час врятувати ці зусилля. "Рада суддів може виконати свій обов'язок та закон і висунути кандидатури".

Прайс підкреслив важливість судової реформи для зміцнення верховенства права і залучення іноземних інвестицій.

США підтримуть судову реформу в Україні, яка, за словами Прайса, дозволить "народу України довіряти власним судам та суддям, а Україні продовжувати рух на шляху до Євроатлантичної інтеграції. Судова реформа створить більше робочих місць і економічних можливостей, принесе справедливість та правосуддя".

Раніше забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП закликали посли країн "Групи Семи".

16 вересня посли "Групи Семи" взяли участь в зустрічі присвяченій судовій реформі, яку проводив Офісі президента України.

Під час зустрічі, повідомляє Офіс президента України, голова РСУ Богдан Моніч запевнив, що «Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо». Рада суддів продовжуватиме роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради. Водночас Богдан Моніч нагадав, що РСУ підготувала пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради.

Дивіться також: Посольство США закликало владу України притягнути до відповідальності вбивць та причетних до викрадення та вбивства Георгія Гонгадзе. Відео

Посольство США закликало владу України притягнути до відповідальності вбивць та причетних до викрадення та вбивства Георгія Гонгадзе. Відео
Embed
Посольство США закликало владу України притягнути до відповідальності вбивць та причетних до викрадення та вбивства Георгія Гонгадзе. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:36 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео - найголовніше

У Флориді жінка відігнала алігатора веслом. Відео
Embed
У Флориді жінка відігнала алігатора веслом. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:34 0:00

У Флориді жінка відігнала алігатора веслом. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG