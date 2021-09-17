Держдеп: судову реформу в Україні ще можна врятувти

Загрозу для судової реформи в Україні становить відмова Ради суддів висунути кандидатури українських суддів для участі в Етичній раді, органі, що перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс у четвер.

"В липні Україна ввела в дію історичний закон, що створює можливість справжньої реформи судочинства. Міжнародні партнери висунули кандидатури висококваліфікованих експертів, щоб підтримати поновлення роботи головного судовго органу в Україні, Вищої ради правосуддя, згідно з законом, - заявив Прайс. - Те, що 13 вересня Рада суддів України відмовилась висунути кандидатури українських суддів для участі в процесі, загрожує зірвати обіицяну справжню судову реформу в Україні".

Прайс, однак, відзначив - ще є час врятувати ці зусилля. "Рада суддів може виконати свій обов'язок та закон і висунути кандидатури".

Прайс підкреслив важливість судової реформи для зміцнення верховенства права і залучення іноземних інвестицій.

США підтримуть судову реформу в Україні, яка, за словами Прайса, дозволить "народу України довіряти власним судам та суддям, а Україні продовжувати рух на шляху до Євроатлантичної інтеграції. Судова реформа створить більше робочих місць і економічних можливостей, принесе справедливість та правосуддя".

Раніше забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП закликали посли країн "Групи Семи".

16 вересня посли "Групи Семи" взяли участь в зустрічі присвяченій судовій реформі, яку проводив Офісі президента України.

Під час зустрічі, повідомляє Офіс президента України, голова РСУ Богдан Моніч запевнив, що «Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо». Рада суддів продовжуватиме роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради. Водночас Богдан Моніч нагадав, що РСУ підготувала пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради.

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