Байден запропонував допомогу у відновленні судноплавства по Суецькому каналу

Роботи з поглиблення Суецького каналу і спроби буксирування контейнеровоза Ever Given, який сів на мілину будуть продовжені в суботу. Роботи були припинені пізно ввечері за місцевим часом в п'ятницю, розвантажити рух по каналу як і раніше не вдалося.

Допомогу в розблокуванні каналу запропонував надати президент США Джо Байден.

"У нас є обладнання та можливості, яких більшість країн не мають, і ми аналізуємо, що ми можемо зробити, яка може бути допомога", - заявив президент США.

Речниця Білого дому Джен Псакі також заявила, що США уважно слідкують за ситуацією і вже запропонували допомогу владі Єгипту.

Як повідомляється, 28-го березня до Ever Given прибудуть два додаткових буксира, щоб допомогти зрушити судно, яка сіло на мілину.

Блокування Суецького каналу, який зв'язує Європу і Азію, призвело до зростання цін на нафтопродукти, а також загрожує обернутися втратами для низки компаній.

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