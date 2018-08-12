Встановлено ім’я людини, що підозрюється у викраденні літака у штаті Вашингтон

Було оприлюднено ім’я людини, яка підозрюється у викраденні літака у штаті Вашингтон. Це – Ричард Рассел, 29-річний працівник компанії «Горайзн Еар» (Horizon Air), який здійснював наземне обслуговування літаків. За даними місцевої влади, він працював у п’ятницю і, вдягнутий в уніформу, зайшов у кабіну двомоторного турбогвинтового літака Horizon Q400 компанії «Горайзн Эйр» та підняв його у повітря.

Вважається, що Рассел загинув, коли літак впав і розбився на острові Кетрон в затоці П`юджет, в 48 км на південь від міжнародного аеропорту Сієтл - Такома, що також спричинило велику лісову пожежу.

За словами місцевої влади, він мав суіцідальні наміри. У суботу правоохоронці почали розслідувати викрадення літака.

Друг родини зачитав звернення від родини Расселів, в якому йдеться, що вони були шоковані та спустошені. «Тим, хто дивиться це по телевізору вдома, може, буде важко повірити, - йдеться у заяві, – але Ричард був співчутливою людиною, вірним чоловіком, люблячим сином та добрим другом. Його всі любили, тому що він був добрим та лагідним до кожної людини, з якою мав справу».