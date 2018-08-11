В США працівник авіалінії розбився, пілотуючи вкрадений літак

Працівник авіалінії вкрав пасажирський літак у п’ятницю в міжнародному аеропорту Сіетл-Такома і протягом години пілотував його. Пілот загинув розбивши літак під час аварії в лісистій мисцвості за 40 миль від аеропорту, повідомляє CNN.

76-місний літак Horizon Air піднявся в повітря без дозволу біля 8-ї вечора за місцевим часом, повідомили посадовці аеропорту.

Людиною, яка вкрала літак виявився 29-річний співробітник служби обслуговування літаків до обов’язків якого входило, зокрема, спрямовувати літаки після приземлення та перед зльотом.

Служба ФБР в Сіетлі заявила, що випадок не був актом тероризму. Однак, катастрофа привернула увагу до питання безпеки в аеропорту. «Існує протокол, який не дозволяє одній людині самій підніматись на борт літака», - сказав аналітик СNN з питань авіабезпеки.

На радіозаписах розміщених Broadcastify, чутно, як чоловік розмовляє з авіаційними диспетчерами, які намагались допомогти йому посадити літак.

Під час розмови від вибачається і говорить, що у нього проблемний характер. В департаменті шерифа заявили, що цей чоловік мав схильність до самогубства.

Коли диспетчер запропонував чоловікові поговорити по радіо з пілотом, який допоміг би йому контролювати літак, чоловік відповів: «ні, гадаю, допомога мені не потрібна. Я грав у відеоігри».

Через лічені хвилини після зльоту літака, військові почали його переслідування на двох літаках F-15.

Пілоти F-15 «тримали літак далі від небезпеки і забезпечували безпеку людей на землі», - повідомили в офісі шерифа. Ці літаки не мають стосунку до аварії, повідомляє CNN.

«Ці пілоти тренувались для таких дій, як сьогодні і вони показали свою готовність і спроможність». Так губернатор штату Вашингтон Джей Інзлі подякував пілотам за забезпечення безпеки жителів.

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