Після знищення Солеймані, Трампа закликали "не ховатись"

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер і високопоставлений член сенатського Комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес направили лист президенту США Дональду Трампу, закликавши його негайно розсекретити повідомлення про початок бойових дій проти Ірану, яке Білий дім відправив Конгресу 4 січня, відповідно до Закону про повноваження в умовах воєнного часу від 1973 року.

У своєму листі сенатори підкреслюють, що вкрай важливо поділитися з американською громадськістю додатковою інформацією про військову операцію проти командувача елітного підрозділу «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касема Солеймані.

Шумер і Менендес також засудили рішення адміністрації засекретити повідомлення, зазначивши, що дане рішення не має легітимних підстав.

Не ховайтесь від американського народу. Розсекретьте ваше рішення вбити Сулеймані та поставити нашу країну на межу війни з Іраном

«Вкрай важливо, щоб інформація про питання національної безпеки такої ваги вчасно доносилась до американського народу. Повністю засекречене повідомлення просто недоречне у демократичному суспільстві, і складається враження, що засекречування даного повідомлення не мало законних підстав», - йдеться в листі Шумера і Менендеса до Білого дому.

На своїй сторінці у Twitter сенатор Менендес закликав Трампа "не ховатись від американського народу".

"Ми відправляємо короткий, але зрозумілий лист президенту Трампу: Не ховайтесь від американського народу. Розсекретьте ваше рішення вбити Сулеймані та поставити нашу країну на межу війни з Іраном", - твітує американський законодавець.

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