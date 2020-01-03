Сенатор-демократ Мерфі: вбивство Солеймані може призвести до масштабної війни

Республіканці та прихильники Дональда Трампа схвалюють рішення президента вбити іранського генерала Солеймані. Вони наголошують, що Солеймані становив загрозу і відповідальний за смерті тисяч людей.

"Він (Солеймані – ред.) особисто керував фінансованим державою тероризмом, який Іран використовував, щоб вбивати наших синів та дочок. Як ми бачили в попередні дні та тижні, він та його терористи становили наявну та зростаючу загрозу американським життям, американським інтересам", - заявив у п’ятницю лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнел.

Тим часом демократи в Конгресі звинувачують Білий дім за те, що цей крок заздалегідь не обговорили з лідерами Конгресу. Хоча б з тим вузьким колом законодавців, хто має найвищий рівень доступу до секретної інформації.

Чак Шумер, лідер демократичної меншості в Сенаті заявив: "Операція проти Солеймані в Іраку здійснена без спеціального узгодження, без будь-якого попереднього повідомлення чи консультації із Конгресом. Я - старший представник групи восьми, яку, як правило, інформують перед операціями такого рівня значущості. А нас не поінформували".

Сенатор-демократ Кріс Мерфі обурився у Твіттері, що уряд ухвалив це рішення без повноважень Конгресу, наказавши вбити другу найбільш впливову особу Ірану, знаючи, що це може призвести до масштабної війни в регіоні.

За словами сенатора Мерфі, Іран може нанести диспропорційну відповідь. Він закликав представників уряду прийти в Конгрес та пояснити свої дії.

Представники Пентагону, Державного департаменту США та Національного агентства з розвідки у п’ятницю провели закритий брифінг на цю тему для обмеженого кола очільників Конгресу.

Дивіться також: У США створили флот ВМС, метою якого буде протистояти Росії в Арктиці