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ЄС має очолити процес передачі Україні російських активів та створення трибуналу щодо агресії РФ - Естонія
Спрямувати на допомогу Україні заморожені російські активи. Такий заклик до міжнародної спільноти озвучила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в п'ятницю, 21 жовтня, звертаючись до преси під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Вона закликала ЄС очолити цей процес.
"Час просуватись у тому, щоб змусити агресора платити, - твітує політикиня. - Більше 300 мільярдів євро російських активів заморожено. Давайте використаємо це, щоб допомогти Україні. Ми повинні також притягнути Росію до відповідальності. Україна про це просить. ЄС має відіграти провідну роль", - йдеться в твіті.
В п'ятницю лідери ЄС обговорили допомогу Україні. Коментуючи результати обговорення, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пакет допомоги обсягом 9 млрд євро, узгоджений ЄС раніше, буде частково розподілений для України до кінця року.
"Загалом ЄС підтримав Україну з 19 мільярдами євро", - заявила посадовиця. Вона повідомила, що за результатами засідання, лідери дали вказівку міністрам фінансів своїх країн розглянути можливість надання 1,5 млрд євро Україні на місяць для бюджетних потреб наступного року.
Також, підкреслила фон дер Ляєн, наступного тижня відбудеться конференція донорів щодо України в Берліні, де країни розглянуть можливість підтримки відбудови.
У зверненні до Ради Європи напередодні президент України Володимир Зеленський, зокрема, закликав ЄС надати 3,5 мільярда євро цьогоріч і близько 14 мільярдів євро наступного року та макрофінансову допомогу.
У своєму зверненні Зеленський також відзначив, що через російські напади, Україна більше не може надавати електроенергію ЄС.
"Атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано понад третину нашої енергетичної інфраструктури. Через це, на жаль, ми більше не можемо експортувати електрику, щоб допомогти вам зберігати стабільність", - вказав Зеленський.
Український президент звернувся до ЄС з проханням надати Україні системи протиповітряної оборони, а також ввести додаткові санкції щодо Росії, Ірану та Білорусі через напади дронів.
Урсула фон дер Ляєн назвала обстріли української інфраструктури "воєнними злочинами".
Прем'єр-міністр Латвії Крісжаніс Каріс вказав, що російська війна стає більш жорстокою і "тепер відкрито спрямована не на українське військо, а на українських громадян", пише АР.
Зосередитись на правовому аспекті притягнення Росії до відповідальності за агресію закликала лідерів ЄС Каллас. "У нас була дуже потужна політична відповідь. Ми маємо зібратись і обговорити питання трибуналу за злочини агресії.
Воєнні злочини може переслідувати Міжнародний кримінальний суд та Україна, але злочин агресії, тобто щодо того, що одна країна нападає на іншу суверенну країну, має бути окремий трибунал. Гадаю, Європейський Союз може бути лідером у цій створенні трибуналу, щоб інші країни могли приєднатись", - сказала посадовиця.
20-21 жовтня в Брюсселі відбувається саміт Європейського Союзу. В четвер лідери ЄС обговорювали питання енергобезпеки, а в п'ятницю дискусія стосувалась України та Китаю.
За результатами саміту, лідери ЄС планують видати спільну заяву, повідомляє Associated Press, в якій учасники проголосять "посилення гуманітарного реагування, зокрема щодо готовності до зими".
В статті використано інформацію АР.
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Глава Пентагону Остін говорив про Україну в розмовах з Резніковим та Шойгу
Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив ситуацію в Україні в телефонних розмовах з міністрами оборони України та Росії.
Під час телефонної розмови із українським колегою Олексієм Резніковим Остін підтвердив, що США готові продовжувати підтримку здатності України протистояти російській агресії.
“Міністр оборони Остін наголосив на підтримці міжнародною спільнотою розбудови міцної України та збереження її здатності захищати себе в майбутньому”, - мовиться на сайті міністерства оборони США.
Ллойд Остін також наголосив на зобов’язаннях союзників щодо безпекової допомоги Україні, які були узгоджені напередодні під час зустрічі “Рамштайн” 12 жовтня.
Також Пентагон повідомляє про телефонну розмову Ллойда Остіна із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.
“Міністр оборони Остін наголосив на важливості збереження ліній зв’язку в умовах війни проти України, що триває”, - мовиться у заяві Пентагону про цю розмову.
Російська сторона повідомила, що очільники оборонних відомств торкнулись “проблем міжнародної безпеки, зокрема, ситуації в Україні”.
Це перша їхня розмова з травня цього року.
Як повідомляв "Голос Америки", міністри оборони країн НАТО в середу, 12 жовтня, обговорили, як можна зміцнити системи ППО України, щоб протистояти ракетним атакам, які Росія здійснює по Україні.
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- Російська служба "Голосу Америки"
- Голос Америки
Британські військові засумнівалися у боєздатності російсько-білоруського угруповання
У п'ятницю, 21 жовтня, Міністерство оборони Великобританії припустило, що нещодавня заява білоруського лідера Олександра Лукашенка про те, що тисячі військовослужбовців з його країни та Росії сформують нове спільне угруповання, навряд чи буде реалізовано на практиці.
Лукашенко заявив, що 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військовослужбовців утворюють нове спільне російсько-білоруське угруповання військ.
Британське міністерство у своєму розвідувальному зведенні, опублікованому в Twitter, назвало «неймовірним» розгортання значного додаткового російського контингенту в Білорусі.
Міністерство оцінило можливості Росії та Білорусі щодо комплектації контингенту на своїй сторінці у Twitter: «Росія навряд чи зможе створити боєздатні формування заявленої чисельності, оскільки її сили зайняті в Україні. Білоруські збройні сили, найімовірніше, мають мінімальний потенціал для проведення складних операцій».
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтона немає свідчень того, що білоруські війська воюють в Україні і що нова домовленість про спільне угрупування призвела до якісного зрушення в участі Білорусі у війні проти України. Він припустив, що стратегія Росії полягає у тому, аби ЗСУ продовжували розміщувати частину своїх сил на півночі країни для потенційного захисту і не могли їх використовувати на Донбасі чи півдні.
Тим не менш, сказав Кірбі, до початку і протягом воєнного вторгнення Росії в Україну, Білорусь служила плацдармом та базою перепочинку для російських військових.
«Тож Білорусь, безумовно, надала матеріальну, моральну та відчутну підтримку вторгненню Росії в Україну», - наголосив він.
У статті використані матеріали російськомовної служби "Голосу Америки".
Опубліковані результати опитування громадської думки у США: яка підтримка України?
Чиказька рада з глобальних питань (CCGA) провела опитування громадської думки у США, зокрема зосередившись і на тому, як американці, які різняться за своїми політичними уподобаннями, ставляться до підтримки Білим домом зусиль України у відсічі широкомасштабної агресії Росії. Що ж показало дослідження?
Чиказька рада з глобальних питань (CCGA), яка уже понад пів століття займається опитуванням американців щодо зовнішньої політики США, провела чергове дослідження. Воно проявило те, як вплинула війна Росії проти України на погляди громадян Америки на роль їхньої країни у глобальному світі. Також дослідження дало відповідь на питання, чи розділило ставлення до підтримки України у відбитті російської агресії ще більше прихильників американських демократів і республіканців.
Що об'єднує усіх?
Автори дослідження кажуть, що вторгнення Росії в Україну викликало шок у всьому світі, і так само у громадян США.
Створена Росією криза поставила під загрозу існування Україну і усю систему європейської безпеки, спричинила хвилю біженців і завдала удару по світовій економіці, яка ще не оговталася внаслідок пандемії COVID-19.
Хоча гаряча війна від американців далеко, їх схвилювало те, що вони побачили у ЗМІ, а окрім того, події в Європі вплинули і на їхнє повсякденне життя через підвищення цін на продовольство, перебої в ланцюжку постачання і більш високі витрати на пальне та енергоносії.
Війна в Україні також змінила погляд американців на сучасний світ, змістила фокус їхньої уваги і бачення пріоритетів у зовнішній політиці США.
Що ж саме змінилося і що є спільного у баченні республіканців і демократів?
Фокус на європейській безпеці
Вторгнення Росії в Україну переорієнтувало увагу американців із Близького Сходу на Європу.
- Громадяни США з усього політичного спектру тепер кажуть, що Європа є найважливішим регіоном світу для безпеки Сполучених Штатів (50%).
- Підтримка американцями НАТО і підтримка американських військових баз в Європі зараз є на найвищому рівні за майже 50 років опитування Чиказької ради.
- Більшість опитаних підтримує вступ нових членів НАТО Швеції (76%) та Фінляндії (76%), а також підтримали б вступ України (73%) та Грузії (67%).
Стала двопартійна підтримка допомоги Україні
Незважаючи на високу ціну, яка лягає на американський народ, через фінансову та безпекову підтримку США України, і традиційні розбіжності між демократами і республіканцями, переважна більшість американців продовжує підтримувати:
- економічну допомогу США (71%) Україні;
- передачу військової техніки та озброєння (72%) Україні;
- 58% готові продовжувати підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», навіть якщо американським домогосподарствам доведеться платити більш високі ціни за газ і продукти харчування.
- разом з тим, лише (38%) американців готові підтримати відправку американського контингенту в Україну для допомоги у відбитті агресії Росії.
Бачать загрозу у прецеденті вторгнення Росії в Україну
Опитування показало, що американці (64%) бачать у загрозу у тому, що інші країни захочуть наслідувати приклад Росії, що спровокує нові конфлікти в різних частинах світу. А троє з чотирьох (76%) вважають, що Китай може розглядати вторгнення Росії в Україну як прецедент, що заохочує до вторгнення на Тайвань.
Якщо Пекін вторгнеться, США мають допомогти Тайваню
Більшість опитаних американців кажуть, що якби Китай вторгся на Тайвань, вони б підтримали:
- введення економічних і дипломатичних санкцій проти Китаю (76%);
- відправку додаткового озброєння і військової техніки на Тайвань (65%);
- і навіть використання ВМС США, щоб запобігти введенню Китаєм блокади навколо Тайваню (62%).
- четверо з 10 (40%) кажуть, що підтримали б задіяння підрозділів американської армії, щоб допомогти Тайваню захистити себе.
Незважаючи на двопартійну згоду щодо того, як Сполучені Штати повинні протистояти війні Росії проти України і загрозі для Тайваню, все ж є різкі партійні розбіжності у поглядах на зовнішню політику.
- Як і в минулих опитуваннях, республіканці найперше орієнтовані на внутрішню безпеку, і насторожено ставляться до участі США у міжнародних акціях, якщо тільки вони прямо не стосуються захисту американської безпеки чи економічних інтересів. Теперішня підтримка республіканцями активної участі США у світових справах, перебуває на рівні 55%, що є найнижчим показником в історії опитування Чиказької ради.
- Натомість, демократи схильні вважати, що міжнародно скоординоване вирішення глобальних проблем повинне бути основним напрямком зовнішньої політики США. Відповідно до цього бачення, 68% демократів підтримують активну роль США у світових справах. Хоча, зараз підтримка знизилася до 68% проти піку в 78% два роки тому.
Як наслідок, загальна підтримка активної ролі США у світових справах знизилася до 60% серед усіх американців – це найнижчий показник із 2014 року.
Ще більш помітна різниця у поглядах американців, які симпатизують різним політичним силам, у визначенні мети міжнародної політики США і найефективніших способів досягнення цілей Америки.
Республіканці наголошують на фізичній безпеці країни та використанні військової сили для стримування та реагування на загрози:
- На питання про найважливіший пріоритет у здійсненні зовнішньої політики майже половина відповідає, що це забезпечення фізичного захисту країни (48%).
- Необхідність пошуку економічної вигоди для США у світовій торгівлі йде на другому місці (23%).
- Для досягнення цих цілей республіканці кажуть, що найефективнішими підходами є збереження військової переваги (66% дуже ефективно) та збереження економічної переваги (56% дуже ефективно).
Демократи ширше дивляться на безпеку США і роль США в керівництві багатосторонніми зусиллями з вирішення цих питань.
Вони, переважно кажуть, що головним пріоритетом зовнішньої політики США має бути:
- Провідне міжнародне співробітництво з глобальних проблем (34%) а
- Захист демократичних цінностей у світі (23%).
- І для досягнення цих цілей найефективнішими зовнішньополітичними підходами демократи вважають збереження існуючих альянсів (62% дуже ефективних) та участь у міжнародних організаціях (48% дуже ефективно).
Як виявилося, вторгнення Росії в Україну, замість того, щоб розділити США і Захід загалом, спричинило зворотній ефект:
- об'єднало американських прихильників демократів і республіканців у засудженні агресії Росії проти України та у підтримці надання Києву військової та фінансової допомоги;
- об'єднало США та Європу у справі підтримки України та зміцнення НАТО;
- посприяло запуску процесів розширення ЄС та НАТО;
- Опитування громадської думки у США показало, що розділені за політичними поглядами американці, як правило, сходяться у своїх думках щодо найбільш значущих зовнішньополітичних питань, включаючи реакцію США на вторгнення Росії в Україну, на можливу атаку Китаю на Тайвань і військову присутність США в Європі та Азії.
У всьому політичному спектрі американці погоджуються, що Європа зараз є найважливішим регіоном безпеки США, і вони підтримують розширення НАТО і захист країн-членів Альянсу.
Ця тенденція залишається незмінною від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
У березні 2022 року за даними опитування Reuters/Ipsos, переважна більшість американців – як прихильників демократів, так і республіканців – вважали, що Сполучені Штати мають припинити купувати російські нафту і газ (80%), а також співпрацювати з НАТО над створенням безполітної зони над Україною (74%) для захисту від російських авіаударів. Також понад 81% опитаних американців тоді наголошували, що офіційний Вашингтон має запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії, зокрема арештувати активи російських олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.
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