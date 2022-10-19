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Чи можуть Путіна заарештувати на Балі та як притягують до відповідальності за воєнні злочини – британський юрист, який працює в Україні
Воєнними злочинами назвали російські спрямовані атаки на цивільну інфраструктуру України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та, раніше цього місяця, президент США Джо Байден.
"Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо стягувати з Росії кошти за її агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи", - сказав президент США.
Напередодні, 18 жовтня, Комісія ООН подала до Ради ООН з прав людини звіт, в якому дійшла висновку, що після вторгнення Росії в Україну були здійснені численні воєнні злочини, більшість з них - російськими військами. Звіт, який зосереджувався на подіях в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях України в перші тижні війни, окреслює низку порушень міжнародного гуманітарного права, включаючи такі злочини як катування, зґвалтування та страти.
Про те, як відбувається фактична співпраця у розслідуванні воєнних злочинів між іноземними партнерами та українськими слідчими та які існують шляхи притягнення винних до відповідальності журналістка «Голосу Америки» Тетяня Ворожко поспілкувалась із Вейном Джордашом, керуючим партнером юридичної фірми Global Rights Compliance LLP.
Джордаш, громадянин Великої Британії, два десятиліття займався питанням воєнних злочинів, здійснених під час воєнних конфліктів, зокрема в Руанді, колишній Югославії та Сьєрра-Леоне. З 2015-го року він мешкає в Києві, де його фірма консультує Генеральну прокуратуру України та громадянське суспільство у розслідуванні порушень Росією міжнародного права - спочатку на окупованих територіях Криму та Донбасу, а тепер, в рамках мобільних груп правосуддя, – по всій країні.
«Голос Америки» поспілкувався з юристом за допомогою Skype.
Більше із думками щодо розслідування та притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності, можна ознайомитися в інших матеріалах «Голосу Америки», зокрема у статті Про покарання Путіна: «Ми будемо радити шукати докази, куди б вони не привели» – голова Міжнародної групи з питань жорстоких злочинів та У чому різниця в розслідуванні російських та нацистських воєнних злочинів? Пояснює «мисливець за нацистами», посадовець Мін’юсту США.
Тетяна Ворожко: Перед тим як говорити, про сьогоднішні злочини, я б хотіла запитати про розслідування ваших юристів щодо відносин Росії із так званими ДНР та ЛНР, яких західна преса досі називає "підтримувані Росією сепаратисти". Хто вони відносно Росії, згідно ваших висновків?
Вейн Джордаш: Майже рік ми аналізували одне центральне питання: чи Росія підтримує так званих сепаратистів, чи вона їх контролює? Зараз немає сумнівів, що контролює, але раніше були сумніви серед певних політичних чи міжнародних організацій. Якщо сумніви існували, це давало Росії можливість стверджувати, що вона не несе юридичної відповідальності за воєнні злочини.
Ми виявили, що Росія контролювала збройні групи на Донбасі у політичний, фінансовий, військовий та будь-якому інший значущий спосіб. І якщо Росія контролювала ці збройні групи, то злочини і порушення гуманітарного права, які відбувалися на цих територіях, можуть чітко вважатися відповідальністю росіян, російської держави. Я думаю, що нам слід перестати думати категоріями сепаратистів, яких підтримує Росія. Це були контрольовані Росією збройні формування. Вони контролювали територію і вони контролювали злочини.
Т.В.: Минулого тижня Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, яка оголосила російський режим терористичним. Чи матиме це практичне значення з точки зору притягнення Росії до відповідальності?
В.Д.: Я думаю, що це буде сприйнято як політичне, а не судове рішення. Я припускаю, що це може мати певний резонанс у Міжнародному суді ООН, де українці стверджують, що Росія порушила Закон про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Т.В.: Також ПАРЄ проголосувала за прискорення створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України – чи, на вашу думку, це найкращий шлях притягнення винних до відповідальності?
В.Д.: Я ввааю, що найефективнішим механізмом є підтримка прокуратури України та судів України. Я дуже вірю в місцеве правосуддя, правосуддя, яке відбувається якомога ближче до постраждалої громади та жертв цих злочинів. Я сприймаю міжнародні трибунали в певному сенсі як випадки, коли місцеве правосуддя зазнало невдачі.
Друга річ, яку ми маємо зробити, - це підтримати існуючі механізми. Це - Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, регіональні розслідування, які країни розпочали. Ми повинні розглянути, чи потрібен міжнародний трибунал і чи він заповнює будь-які прогалини, які залишилися.
Т.В.: У березні ви говорили про брак підтримки зусиль Генпрокуратури у фіксації воєнних злочинів. Наразі ми чуємо про співпрацю із ООН, Міжнародним кримінальним судом, співробітництво на рівні країн. Чи достатню міжнародну підтримку Генрокуратура отримує зараз?
Прокуратурі потрібна допомога на місцях, допомога в розслідуванні в плані побудови справ, в плані аналізу, в плані криміналістики, в плані ідентифікації мертвих і так дал
В.Д.: Міжнародний кримінальний суд говорить про те, як багато він робить в Україні, спільна слідча група, яка складається, я думаю, з шести чи семи країн, багато говорить про те, що вона робить, країни регіону багато говорять про те, що вони роблять. Але, коли ви живете в Україні, коли ви працюєте з прокуратурою, дуже мало цієї допомоги видно на місцях. Прокуратурі потрібна допомога на місцях, допомога в розслідуванні в плані побудови справ, в плані аналізу, в плані криміналістики, в плані ідентифікації мертвих і так далі. Незважаючи на всю риторику, немає великої кількості цієї підтримки. Я завжди кажу, що перше, що потрібно зробити, - це підтримати прокуратуру, яка працює в надзвичайно складних умовах і потребує значної підтримки.
Ось чому я запропонував і очолив команду мобільного правосуддя, яка складається з провідних прокурорів, провідних слідчих, провідних міжнародних адвокатів у кримінальних справах та провідних українських молодших юристів із досвідом міжнародного кримінального права.
Ви не можете розслідувати ці злочини без хорошої ефективної співпраці між трьома сторонами: місцевими прокурорами, громадянським суспільством і міжнародними експертами. Потрібна прокуратура, яка має професійні навички ведення розслідувань, потрібне громадянське суспільство, яке має певні навички документування, має доступ до певних сфер, яких немає у прокуратури, і потрібні міжнародні експерти які, у моєму випадку, відкривали справи проти найвищих політичних і військових лідерів. Якщо ви об’єднаєте їх разом, у вас є шанс дослідити цю величезну базу злочинів.
Тривожить те, що між громадянським суспільством і прокуратурою немає достатньої співпраці
Якщо цього не зробити, завжди програєте. Тривожить те, що між громадянським суспільством і прокуратурою немає достатньої співпраці. На жаль, я вважаю, що в Україні надто багато індивідуальної роботи виконується громадянським суспільством без співпраці з прокуратурою і навпаки.
Т.В.: Як робота вашої мобільної групи виглядає на практиці?
В.Д.: Наприлад, завданий ракетний удар про Кременчуку. Ми приїжджаємо разом із прокуратурою та допомогаємо скласти план розслідування між прокуратурою, поліцією та СБУ. Також ми приходимо на місця злочинів і допомагаємо в розслідуванні.
По-друге, ми працюємо над стратегією. Ми розглядаємо розслідування в цілому та визначаємо, як воно може бути реструктуровано, де треба наростити потенціал, щоб мати можливість проводити цей аналіз і будувати справи проти політичного та військового керівництва в Кремлі. Ми працювали з прокуратурою, щоб розробити новий підрозділ спеціалізованих прокурорів, який зосередиться на злочинах, пов’язаних із сексуальним насильством. Отже, ми поєднуємо розслідування на місцях разом із прокуратурою і розробку стратегій.
Т.В.: Скільки таких груп працює в Україні?
В.Д.: На даний момент одна, але ми розширюємо масштаби протягом наступних двох місяців. Я думаю, до кінця року ми повинні мати близько 30 провідних прокурорів і слідчих – з Британії, США, Франції, інших країн. В основному ми залучаємо експертів, які мають досвід роботи в Міжнародному кримінальному трибуналі і які були на місцях у зонах, уражених конфліктом, які мають досвід в розслідування злочинів у поточних конфліктах.
Т.В.: Як ви доводите відповідальність Путіна та його найближчого оточення за воєнні злочини, скоєні солдатами в Україні?
В.Д.: Я вважаю, що ваше запитання є найбільшим викликом, і саме тому потрібна хороша співпраця між цими трьома групами. Багато з того, що зараз робиться в Україні, — це справи безпосередніх виконавців: який саме російський солдат катував чоловіка в підвалі, який російський солдат зґвалтував жінку і так далі. Це те, що ми називаємо в міжнародному праві базою злочину. Це схема злочинів на місцях, і якщо ви досліджуєте схему злочинів на місцях, ви можете притягнути безпосередніх виконавців, людей, які це зробили, людину, яка мала зброю.
Якщо ви хочете отримати таких людей, як Путін і людей, близьких до Кремля, потрібно почати мислити закономірностями. Наприклад, командира 64 бригади, який був у Бучі, можна посадити за злочини, скоєні в Бучі, але ви не хочете його просто за це взяти, ви хочете його взяти за те, що він також зробив у Харкові і в Херсоні.
Коли ви об’єднуєте ці різні ситуації разом, починаєте розуміти, хто вище за нього може відповідати за те, що його не зупинили, не контролювали чи віддавали йому накази, які призвели до злочинів у Бучі. Коли ви зможете встановити зв’язок між командуванням 64-о бригади та його командиром, починаєте підніматися ланцюжком командування, поки не дійдете до Кремля. І цей процес ми називаємо пошуком доказів зв’язку, пошуком наказів. Дивлячись на ці схеми, ви починаєте бачити, що командир 64-ї бригади, його командир, відповідає так само як командир, і, можливо, його командир також несе відповідальність, якщо ви намалюєте ці схеми то бачите мовчазну згоду, ігнорування наказів.
Т.В.: Чи щось змінилося після обстрілів 10 жовтня, коли Путін заявив, що це помста за Кримський міст?
Путін зробив багато коментарів, які дуже корисні в кримінальному процесі. З його свідчень стає абсолютно ясно, що він у значній мірі, якщо не одноосібно, контролює військових
В.Д.: Я думаю, що Путін зробив багато коментарів, які дуже корисні в кримінальному процесі. З його свідчень стає абсолютно ясно, що він у значній мірі, якщо не одноосібно, контролює військових. Його коментарі свідчать про те, що він визначає цілі війни. Без жодної тіні сумніву триває кампанія терору і це важка форма воєнного злочину.
І виникає питання, що входить у цю кампанію терору? Невибіркові ракетні атаки, які ми бачили 10 жовтня, підпадають під цю категорію. Але є також сексуальне насильство, тортури, насильницьке переміщення та викрадення. Існує ціла низка дій, які, як я бачу, спрямовані на те, щоб тероризувати цивільне населення України. І мета терору полягає в тому, щоб знищити незалежність України, знищити її суверенітет і знищити українську ідентичність.
Т.В.: Але як притягнути Путіна та його близьке коло до відповідальності в судах?
В.Д.: У цьому полягає виклик нашого часу, це виклик міжнародного кримінального права, і було б неправильно бути надто оптимістичним щодо цього. Ймовірно, не йдеться про найближчий час, коли ми говоримо про вірогідність зміни режиму в Росії, яка призведе до того, що новий уряд видасть Путіна та підозрюваних у Кремлі.
Ми можемо не отримати Путіна сьогодні, ми можемо не отримати його завтра, але важливо, щоб ми заклали основу правди, щоб ми могли бачити, за що несе відповідальність російська держава, за що відповідають окремі особи в російській державі, за що несуть відповідальність окремі солдати, щоб через десятиліття не було заперечення
Але, я думаю, що ми повинні розглядати ширше питання правди та протидії дезінформації. Я працюю, щоб в залі суду були такі, як Путін. Але частково моя мотивація полягає в тому, щоб допомогти обвинуваченню встановити найбільш міцну основу правди щодо того, хто несе відповідальність за ці жахливі злочини.
Ми можемо не отримати Путіна сьогодні, ми можемо не отримати його завтра, але важливо, щоб ми заклали основу правди, щоб ми могли бачити, за що несе відповідальність російська держава, за що відповідають окремі особи в російській державі, за що несуть відповідальність окремі солдати, щоб через десятиліття не було заперечення.
Т.В.: Чи можуть Путіна заарештувати на Балі, якщо він приїде на з`їзд Великої двадцятки?
В.Д.: Технічно його могли заарештувати. На мій погляд, є обґрунтовані докази того, що Путін несе відповідальність за злочини проти людяності, низки воєнних злочинів, тортур, і це те, що ми називаємо універсальними злочинами. Вони мають універсальну юрисдикцію. Це означає, що кожна країна зобов’язана розслідувати ці злочини, де б вони не відбувалися, хто б їх не вчиняв, хто б не був жертвою. Кожна держава зобов’язана вживати заходів проти цих злочинів, а це означає, що уряд Індонезії, якщо надасть раціональні докази причетності Путіна, повинен подумати, чи зможуть вони його заарештувати.
Але тут, звичайно, є проблема в тому, що він має імунітет глави держави. Тож його, можливо, не зможуть заарештувати, доки він залишається головою держави. Однак, залежно від того, з ким він їде, якщо він їде з деякими зі своїх кремлівських змовників, вони можуть не мати такого імунітету, тому їх можуть заарештувати. Але нам, можливо, доведеться почекати деякий час, перш ніж ми зможемо заарештувати Путіна чи Лаврова, які мають те, що ми називаємо імунітетом глави держави.
Т.В.: Міжнародний кимінальний трибунал ООН по Руанді засудив двох керівників ЗМІ до довічного ув`язнення і одного - до 35 років у тюрмі за геноцид, підбурювання до геноциду, змову, злочини проти людяності, винищення та переслідування. Чи чекає, на вашу думку, подібна доля російських пропагандистів?
В.Д.: Я абсолютно переконаний, що потрібно будувати справи проти пропагандистів у Росії. Завдання полягає в тому, щоб, звичайно, взяти їхню промову та показати, що вона пов’язана зі злочинами на місцях в Україні. І тут потрібно звернути увагу на дві речі. По-перше, - наскільки це ЗМІ пов’язане з Кремлем, що має бути не надто важко встановити.
Найскладніший аспект полягає в тому, щоб показати, що те, що вони говорили і пропагували, призвело до злочинів на місцях. Проте, я думаю, якщо вивчити їхні мінливі наративи, їхню мову, заохочення до насильства проти українців, і зіставите це зі способом, у який відбувалися злочини, я думаю, що ви побачите справжню відповідність. У прикладі із Руандою, я думаю, в певному сенсі ці випадки були легшими, тому що у були пропагандистські радіопрограми, були популярні співаки, які прямо закликали вбивати тутсі, і ці заклики вели до дій того ж дня чи наступного дня, які відображали ці заклики.
Хоча відстань більша в тому сенсі, що пропагандисти щось говорять, і важче побачити, як це віддзеркалюється в Україні, я думаю, якщо ви, скажімо, нанесете на карту злочини, то побачите відповідність і що вони принаймні заохочують воєнні злочини та злочини проти людства, що фактично є співучастю в цих злочинах.
Т.В.: Порівняно з іншими випадками геноциду та масових воєнних злочинів, у чому ситуація в Україні відрізняється найбільше?
В.Д.: Я думаю, що швидкість дій прокуратури та громадянського суспільства є справжньою відмінністю. Я вважаю, що дуже незвично мати такий рівень активності так швидко під час поточного конфлікту. Велика частина документації, розслідування попередніх конфліктів відбувалася здебільшого після його завершення.
Я думаю, що друга відмінність полягає в ролі збору та аналізі документів у відкритому доступі, роботі таких організацій, як Bellingcat. Це нові типи дослідників, які збирають докази в соціальних медіа, із супутникових зображень і так далі. Це не було характерною рисою конфліктів раніше або, звичайно, не в такій мірі.
Я думаю, що в цьому конфлікті є багато викликів. Російський сценарій, є певному сенсі досить розумним. Це поєднання гібридної війни, яка, якщо ми не будемо обережними, завершиться успішним приховуванням деяких їхніх дій. І я вважаю, що нам потрібно, як я вже говорив раніше, об’єднати дії прокуратури, громадянського суспільства та експертів-міжнародників, щоб гарантувати, що таке приховування не зійде їм з рук.
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Група американських протезистів допомагає пацієнтам в Україні отримати протези. Відео
Група американських протезистів, ортопедів та технологів відвідують міста України, допомагаючи пацієнтам з ампутованими кінцівками швидко отримати дорогі протези, на які ті очікували місяцями. За їхньою унікальною роботою у Львові спостерігали Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич.
- Голос Америки
Глава Пентагону Остін говорив про Україну в розмовах з Резніковим та Шойгу
Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив ситуацію в Україні в телефонних розмовах з міністрами оборони України та Росії.
Під час телефонної розмови із українським колегою Олексієм Резніковим Остін підтвердив, що США готові продовжувати підтримку здатності України протистояти російській агресії.
“Міністр оборони Остін наголосив на підтримці міжнародною спільнотою розбудови міцної України та збереження її здатності захищати себе в майбутньому”, - мовиться на сайті міністерства оборони США.
Ллойд Остін також наголосив на зобов’язаннях союзників щодо безпекової допомоги Україні, які були узгоджені напередодні під час зустрічі “Рамштайн” 12 жовтня.
Також Пентагон повідомляє про телефонну розмову Ллойда Остіна із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.
“Міністр оборони Остін наголосив на важливості збереження ліній зв’язку в умовах війни проти України, що триває”, - мовиться у заяві Пентагону про цю розмову.
Російська сторона повідомила, що очільники оборонних відомств торкнулись “проблем міжнародної безпеки, зокрема, ситуації в Україні”.
Це перша їхня розмова з травня цього року.
Як повідомляв "Голос Америки", міністри оборони країн НАТО в середу, 12 жовтня, обговорили, як можна зміцнити системи ППО України, щоб протистояти ракетним атакам, які Росія здійснює по Україні.
Дивіться також: «Навіть тактика “спаленої землі” не допоможе Росії виграти у цій війні» - канцлер Німеччини
- Російська служба "Голосу Америки"
- Голос Америки
Британські військові засумнівалися у боєздатності російсько-білоруського угруповання
У п'ятницю, 21 жовтня, Міністерство оборони Великобританії припустило, що нещодавня заява білоруського лідера Олександра Лукашенка про те, що тисячі військовослужбовців з його країни та Росії сформують нове спільне угруповання, навряд чи буде реалізовано на практиці.
Лукашенко заявив, що 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військовослужбовців утворюють нове спільне російсько-білоруське угруповання військ.
Британське міністерство у своєму розвідувальному зведенні, опублікованому в Twitter, назвало «неймовірним» розгортання значного додаткового російського контингенту в Білорусі.
Міністерство оцінило можливості Росії та Білорусі щодо комплектації контингенту на своїй сторінці у Twitter: «Росія навряд чи зможе створити боєздатні формування заявленої чисельності, оскільки її сили зайняті в Україні. Білоруські збройні сили, найімовірніше, мають мінімальний потенціал для проведення складних операцій».
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтона немає свідчень того, що білоруські війська воюють в Україні і що нова домовленість про спільне угрупування призвела до якісного зрушення в участі Білорусі у війні проти України. Він припустив, що стратегія Росії полягає у тому, аби ЗСУ продовжували розміщувати частину своїх сил на півночі країни для потенційного захисту і не могли їх використовувати на Донбасі чи півдні.
Тим не менш, сказав Кірбі, до початку і протягом воєнного вторгнення Росії в Україну, Білорусь служила плацдармом та базою перепочинку для російських військових.
«Тож Білорусь, безумовно, надала матеріальну, моральну та відчутну підтримку вторгненню Росії в Україну», - наголосив він.
У статті використані матеріали російськомовної служби "Голосу Америки".
Опубліковані результати опитування громадської думки у США: яка підтримка України?
Чиказька рада з глобальних питань (CCGA) провела опитування громадської думки у США, зокрема зосередившись і на тому, як американці, які різняться за своїми політичними уподобаннями, ставляться до підтримки Білим домом зусиль України у відсічі широкомасштабної агресії Росії. Що ж показало дослідження?
Чиказька рада з глобальних питань (CCGA), яка уже понад пів століття займається опитуванням американців щодо зовнішньої політики США, провела чергове дослідження. Воно проявило те, як вплинула війна Росії проти України на погляди громадян Америки на роль їхньої країни у глобальному світі. Також дослідження дало відповідь на питання, чи розділило ставлення до підтримки України у відбитті російської агресії ще більше прихильників американських демократів і республіканців.
Що об'єднує усіх?
Автори дослідження кажуть, що вторгнення Росії в Україну викликало шок у всьому світі, і так само у громадян США.
Створена Росією криза поставила під загрозу існування Україну і усю систему європейської безпеки, спричинила хвилю біженців і завдала удару по світовій економіці, яка ще не оговталася внаслідок пандемії COVID-19.
Хоча гаряча війна від американців далеко, їх схвилювало те, що вони побачили у ЗМІ, а окрім того, події в Європі вплинули і на їхнє повсякденне життя через підвищення цін на продовольство, перебої в ланцюжку постачання і більш високі витрати на пальне та енергоносії.
Війна в Україні також змінила погляд американців на сучасний світ, змістила фокус їхньої уваги і бачення пріоритетів у зовнішній політиці США.
Що ж саме змінилося і що є спільного у баченні республіканців і демократів?
Фокус на європейській безпеці
Вторгнення Росії в Україну переорієнтувало увагу американців із Близького Сходу на Європу.
- Громадяни США з усього політичного спектру тепер кажуть, що Європа є найважливішим регіоном світу для безпеки Сполучених Штатів (50%).
- Підтримка американцями НАТО і підтримка американських військових баз в Європі зараз є на найвищому рівні за майже 50 років опитування Чиказької ради.
- Більшість опитаних підтримує вступ нових членів НАТО Швеції (76%) та Фінляндії (76%), а також підтримали б вступ України (73%) та Грузії (67%).
Стала двопартійна підтримка допомоги Україні
Незважаючи на високу ціну, яка лягає на американський народ, через фінансову та безпекову підтримку США України, і традиційні розбіжності між демократами і республіканцями, переважна більшість американців продовжує підтримувати:
- економічну допомогу США (71%) Україні;
- передачу військової техніки та озброєння (72%) Україні;
- 58% готові продовжувати підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», навіть якщо американським домогосподарствам доведеться платити більш високі ціни за газ і продукти харчування.
- разом з тим, лише (38%) американців готові підтримати відправку американського контингенту в Україну для допомоги у відбитті агресії Росії.
Бачать загрозу у прецеденті вторгнення Росії в Україну
Опитування показало, що американці (64%) бачать у загрозу у тому, що інші країни захочуть наслідувати приклад Росії, що спровокує нові конфлікти в різних частинах світу. А троє з чотирьох (76%) вважають, що Китай може розглядати вторгнення Росії в Україну як прецедент, що заохочує до вторгнення на Тайвань.
Якщо Пекін вторгнеться, США мають допомогти Тайваню
Більшість опитаних американців кажуть, що якби Китай вторгся на Тайвань, вони б підтримали:
- введення економічних і дипломатичних санкцій проти Китаю (76%);
- відправку додаткового озброєння і військової техніки на Тайвань (65%);
- і навіть використання ВМС США, щоб запобігти введенню Китаєм блокади навколо Тайваню (62%).
- четверо з 10 (40%) кажуть, що підтримали б задіяння підрозділів американської армії, щоб допомогти Тайваню захистити себе.
Незважаючи на двопартійну згоду щодо того, як Сполучені Штати повинні протистояти війні Росії проти України і загрозі для Тайваню, все ж є різкі партійні розбіжності у поглядах на зовнішню політику.
- Як і в минулих опитуваннях, республіканці найперше орієнтовані на внутрішню безпеку, і насторожено ставляться до участі США у міжнародних акціях, якщо тільки вони прямо не стосуються захисту американської безпеки чи економічних інтересів. Теперішня підтримка республіканцями активної участі США у світових справах, перебуває на рівні 55%, що є найнижчим показником в історії опитування Чиказької ради.
- Натомість, демократи схильні вважати, що міжнародно скоординоване вирішення глобальних проблем повинне бути основним напрямком зовнішньої політики США. Відповідно до цього бачення, 68% демократів підтримують активну роль США у світових справах. Хоча, зараз підтримка знизилася до 68% проти піку в 78% два роки тому.
Як наслідок, загальна підтримка активної ролі США у світових справах знизилася до 60% серед усіх американців – це найнижчий показник із 2014 року.
Ще більш помітна різниця у поглядах американців, які симпатизують різним політичним силам, у визначенні мети міжнародної політики США і найефективніших способів досягнення цілей Америки.
Республіканці наголошують на фізичній безпеці країни та використанні військової сили для стримування та реагування на загрози:
- На питання про найважливіший пріоритет у здійсненні зовнішньої політики майже половина відповідає, що це забезпечення фізичного захисту країни (48%).
- Необхідність пошуку економічної вигоди для США у світовій торгівлі йде на другому місці (23%).
- Для досягнення цих цілей республіканці кажуть, що найефективнішими підходами є збереження військової переваги (66% дуже ефективно) та збереження економічної переваги (56% дуже ефективно).
Демократи ширше дивляться на безпеку США і роль США в керівництві багатосторонніми зусиллями з вирішення цих питань.
Вони, переважно кажуть, що головним пріоритетом зовнішньої політики США має бути:
- Провідне міжнародне співробітництво з глобальних проблем (34%) а
- Захист демократичних цінностей у світі (23%).
- І для досягнення цих цілей найефективнішими зовнішньополітичними підходами демократи вважають збереження існуючих альянсів (62% дуже ефективних) та участь у міжнародних організаціях (48% дуже ефективно).
Як виявилося, вторгнення Росії в Україну, замість того, щоб розділити США і Захід загалом, спричинило зворотній ефект:
- об'єднало американських прихильників демократів і республіканців у засудженні агресії Росії проти України та у підтримці надання Києву військової та фінансової допомоги;
- об'єднало США та Європу у справі підтримки України та зміцнення НАТО;
- посприяло запуску процесів розширення ЄС та НАТО;
- Опитування громадської думки у США показало, що розділені за політичними поглядами американці, як правило, сходяться у своїх думках щодо найбільш значущих зовнішньополітичних питань, включаючи реакцію США на вторгнення Росії в Україну, на можливу атаку Китаю на Тайвань і військову присутність США в Європі та Азії.
У всьому політичному спектрі американці погоджуються, що Європа зараз є найважливішим регіоном безпеки США, і вони підтримують розширення НАТО і захист країн-членів Альянсу.
Ця тенденція залишається незмінною від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
У березні 2022 року за даними опитування Reuters/Ipsos, переважна більшість американців – як прихильників демократів, так і республіканців – вважали, що Сполучені Штати мають припинити купувати російські нафту і газ (80%), а також співпрацювати з НАТО над створенням безполітної зони над Україною (74%) для захисту від російських авіаударів. Також понад 81% опитаних американців тоді наголошували, що офіційний Вашингтон має запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії, зокрема арештувати активи російських олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.
ООН не може надати допомогу мільйонам українців, після того, як Росія заблокувала доступ до контрольованих нею територій
Високопосадовиця ООН в Україні каже, що гуманітарні організації не мають доступу до мільйонів людей у непідконтрольних уряду районах які, ймовірно, потребують допомоги з наближенням зими.
«Факт в тому, що ми регулярно просимо надати доступ через лінію фронту від обох країн, але, на жаль, Російська Федерація ще не надала нам цей доступ, — сказала в інтерв’ю Голосу Америки Деніз Браун, Постійна координаторка системи ООН в Україні - Це суто гуманітарний запит, заснований на гуманітарному імперативі».
Браун сказала, що вони продовжать спроби отримати доступ до контрольованих Росією територій на півдні та сході.
Багато мешканців України похилого віку також є досить вразливим, і команда ООН намагається охопити більше громад у віддалених сільських районах через місцеві організації.
Наближається зима
Браун, яка прибула в Україну для роботи на новій посаді два з половиною місяці тому, активізує допомогу з утеплення. Її команди допомагають громадам ремонтувати обігрівачі, пошкоджені дахи, роздають матраци, ковдри та теплий одяг. Вони також пропонують лікарням резервні генератори та мобільні комплекти обігріву.
В Україні суворі зими, які починаються в середині листопада і тривають до середини березня. Середня температура - близько нуля, сильно сніжить.
Цього року опалювати будинки складніше, оскільки багато з них постраждали від російського вторгнення, а нещодавно російські безпілотники та ракети атакували критичну інфраструктуру.
Президент Володимир Зеленський закликав українців економити енергію, оскільки, за його оцінками, за останній тиждень у країні було зруйновано 30% енергооб’єктів.
"Ми дуже занепокоєнні, я дуже стурбована тим, що буде взимку, - сказала Браун. - Ми не зможемо задовольнити всі потреби; ми зосереджуємося на громадах найближчих до лінії фронту, де доступ є найважчим, а люди страждають від війни".
Браун, яка понад 25 років працювала з подолання надзвичайних ситуацій, зокрема в Іраку, Гаїті, Сомалі та Центральноафриканській Республіці, каже, що ООН прагне досягти результатів.
ООН звернулася цього року з проханням виділити 4,3 мільярда доларів на допомогу українцям, з яких залучила майже 3 мільярди доларів, - це друге за обсягом фінансування програми в історії організації (Ємен у 2019 році отримав 3,6 мільярда доларів). Зараз проводиться оцінка потреб на наступний рік.
Крім надання їжі, житла та іншої допомоги, Всесвітня організація охорони здоров’я співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, щоб допомогти надати психосоціальну підтримку приблизно 10 мільйонам людей, які її потребують.
Браун каже, що це включає людей від солдатів, які будуть демобілізовані, до травмованих дітей.
Під час нещодавньої місії в південному місті Миколаєві, який Росія неодноразово атакувала, Браун розмовляла з мером.
«І перше, що він зробив, це подивився мені прямо в очі і сказав: «33 дні мовчання» - 33 дні мовчання з початку війни в лютому. Що це робить з дітьми, які кожного разу, коли чують сирену [повітряної тривоги], напружуються?" - сказала Браун.
Вона каже, що гуманітарні організації забезпечують важливу підтримку для населення, яке переживає стрес.
"Війна не закінчилася. Наша робота не завершена, і населення продовжує мати величезні, величезні потреби", - сказала вона.
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