На саміті Великої сімки (G7) президент Трамп дотримуватиметься своїх позицій

На саміті Великої сімки президент Дональд Трамп дотримуватиметься своїх позицій, незважаючи на критику його торговельної політики з боку союзників.

Один з провідних економічних радників Білого дому і директор Національної економічної ради Леррі Кудлов заявив репортерам: «Президент спокійно ставиться до цих важких питиань. Завжди в якихось справах існує напруження між Сполученими Штатами та іншими країнами Великої сімки (G7).

Коментар у Білому домі висловлено незабаром після того, як прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який є господарем саміту G7 в Шарлевуа, і канцлер Німеччини Анґела Меркель висловили передбачення про труднощі на саміті в п’ятницю і суботу.

Високопоставлений співробітник Інституту Пітерсона з міжнародної економіки Джейкоб Кіркеґаард заявив: «Це в основному рецепт на G6 плюс один».

Кудлов заперечив, що Сполучені Штати ведуть торговельну війну зі своїми стратегічними партнерами, а також з Китаєм, але що США робитимуть усе необхідне для захисту американських робітників та промисловості.

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