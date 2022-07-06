Саміт G20 буде можливістю сказати Росії, до чого призвело її «катастрофічне» вторгнення в Україну – Держдеп

Саміт країн «Групи 20», до якої входить Росія, буде можливістю сказати Росії, до яких наслідків призвело її «катастрофічне» вторгнення не лише в Україні, але і у світі, сказав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.

Реагуючи під час брифінгу у вівторок, 5 липня, на запитання про запрошення на зустріч міністрів закордонних справ G20 в Індонезії голови російської дипломатії Сергія Лаврова, речник Державного департаменту сказав, що це справа Індонезії, як країни, що приймає у себе цей міжнародний форум, запрошувати учасників, які є членами групи. Але це буде нагода сказати Росії, що «справи не можуть іти як завжди».

«Проведення зустрічі в рамках G20 буде можливістю для нас, для міжнародної спільноти, обговорити, що Росія та її вторгнення в Україну зробило – що воно зробило в сфері цін на енергетику та товари, що воно зробило з доступом до продуктів харчування. Я думаю, що протягом кількох днів цих зустрічей ви почуєте чимало членів «Групи 20», які висловлять своє засудження дій Російської Федерації», – сказав речник речник Держдепу.

Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні напередодні зустріч міністрів закордонних справ G20, що розпочнеться 7 і 8 липня на Балі, представник Державного департаменту сказав, що саміт G20 є важливим форумом, на якому обговорюються важливі міжнародні проблеми, «багато з яких виникли через дії Росії».

І зустріч міністрів, у якій «активну участь» планує брати державний секретар США Ентоні Блінкен, буде нагодою показати залучення міжнародної спільноти та її єдність – «потужний міжнародний консенсус у засудженні дій Російської Федерації та підтримці України», наголосив речник Держдепу.

Саміт «Групи 20», найбільш впливових економік світу, метою якого є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку, планується на листопад 2022 року в Індонезії.

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і висловив сподівання, що захід відбудеться без участі Росії.

Водночас президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту ще не відомий остаточно.

Формат участі Путіна у саміті теж не визначений. Помічник Путіна Юрій Ушаков 27 червня повідомив, що попередньо, російського президента запросили взяти участь особисто.

Президент Індонезії Джоко Відодо, який нещодавно побував в Україні, запропонував передати послання від президента України Володимира Зеленського російському лідеру Путіну. Мирні переговори між Москвою та Києвом заморожені.

До російського вторгнення Україна була одним із найбільших постачальників пшениці в Індонезію, але російська морська блокада зупинила експорт українських зернових через Чорне море, загрожуючи глобальною продовольчою кризою.

Президент Індонезії заявив, що він відданий боротьбі зі зростанням цін на продукти харчування та енергоносії після вторгнення Росії.