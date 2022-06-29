Президент Індонезії пропонує передати послання від Зеленського Путіну

Посолка США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак назвала всю територію України «місцем злочину». Про це вона заявила під час заходу Інституту миру США 28 червня, присвяченому тематиці притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні. У День Конституції України в Інституті миру говорили про те, як порушуються базові права українців під час повномасштабної війни Росії проти України.

Директор відділу політики і стратегії у сфері захисту прав людини Міністерства юстиції США Ілай Розенбаум, якого генеральний прокурор США Меррік Гарланд призначив очолювати спеціальну групу Міністерства юстиції США для розслідування воєнних злочинів в Україні, назвав поточні зусилля із документації, розслідування та попередження воєнних злочинів в Україні «безпрецедентними». За його словами, Міністерство юстиції США продовжить брати участь у цих зусиллях.

На заході Інституту миру США також виступали українська генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, посолка України в США Оксана Маркарова, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич та президентка Інституту миру США Лізе Гранде.

У нас є чітке повідомлення для всіх, хто навіть замислюється над скоєнням воєнних злочинів та інших тяжких злочинів в Україні. Одне слово – ні.

«У нас є чітке повідомлення для всіх, хто навіть замислюється над скоєнням воєнних злочинів та інших тяжких злочинів в Україні. Одне слово – ні. Ми пропонуємо цим людям зупинитись та подивитись на ті численні випадки, коли через місяці, роки і навіть десятиліття після скоєння злочинів, США та інші країни арештовували злочинців. Наприклад, коли людина зробить помилку та вирішить відвідати країну з якою є угода про екстрадицію», - заявив Ілай Розенбаум. Раніше на посаді Директора офісу спеціальних розслідувань Розенбаум відповідав за ідентифікацію, позбавлення громадянства та депортацію винних у злочинах нацистів під час Другої світової війни. За цю роботу його називають «мисливцем за нацистами».

Під час заходу в Інституті миру генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова озвучила кількість злочинів російської армії під час повномасштабної війни Росії проти України, які зараз розслідує її офіс: «Обстріляно 25 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, більшість з яких знищено. Сьогодні ми вже задокументували та розслідували понад 20 тисяч випадків воєнних злочинів. Це включає напади на цивільних осіб, цивільні об’єкти, навмисні вбивства, незаконне позбавлення волі, випадки зґвалтування та інші форми насильства».

На думку Венедіктової, основною причиною такої кількості воєнних злочинів з боку російського війська є спроби стерти українську ідентичність: «Ви можете запитати, чому Росія вдається до такої військової політики, яка суперечить міжнародному праву, правилам і методам ведення війни. Кремль хоче, щоб українці боялися ідентифікувати себе як українці. Таким чином вони намагаються перемогти українську незалежність та ідентичність. Але ці чотири місяці війни показали, що такі дії марні. Українці як ніколи консолідовані».

Вся Україна - місце злочину. Справи будуть розслідуватись протягом багатьох років.

«Вся Україна - місце злочину. Справи будуть розслідуватись протягом багатьох років. Суди в Україні будуть першими, хто розглядатиме ці справи, потім - міжнародні кримінальні суди і потенційно - кримінальні суди в Європі, якщо російські зловмисники почнуть подорожувати, а ми знаємо – вони завжди це роблять», - заявила Бет Ван Шак.

За її словами, Консультативна група з питань воєнних злочинів, яка допомагає офісу генпрокурора України із розслідуваннями воєнних злочинів, отримала додаткове фінансування від Білого дому та заручилась підтримкою Європейського Союзу і Великої Британії. Також вона наголосила на роботі українських команд мобільного правосуддя (Ukrainian Mobile Justice Teams), які очолює міжнародний кримінальний юрист Вейн Джордаш. «Сьогодні згадували жахливий напад на торговий центр (в Кременчуці – ГА). Одна з мобільних груп правосуддя була там у перший день після того, як це сталося, працюючи зі слідчими, національною поліцією та іншими під керівництвом Генеральної прокуратури, щоб зібрати докази відповідно до стандартів кримінального законодавства, зберегти докази та зробити їх доступними для будь-яких майбутніх юридичних процесів», - говорить Бет Ван Шак.

Нагадаємо, що 21 червня Генеральний прокурор США Меррік Гарланд приїхав до Києва із неоголошеним візитом, щоб обговорити зусилля щодо виявлення, арешту та судового переслідування осіб, причетних до воєнних злочинів та інших злодіянь, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Україні генпрокурор США зустрівся із українською генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою. Він анонсував створення Команди з відповідальності за воєнні злочини. Цей підрозділ відповідатиме за централізацію та посилення роботи американського Мін’юсту з розшуку та покарання винних у воєнних злочинах в Україні.

До цього, в березні, генеральний прокурор США оголосив нову ініціативу KleptoCapture, в рамках якої Міністерство юстиції країни докладає максимальних зусиль для того, щоб заарештовувати активи осіб, які порушують санкційний режим.

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