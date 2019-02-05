Спроба повернути старе, - Гройсман про рішення стосовно Супрун

Рішення суду у справі Супрун - це спроба зупинити нове і повернути старе, вважає прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Так він прокоментував ситуацію, що склалась навколо в.о. міністра охорони здоров’я, в ремарках Українській службі "Голосу Америки".

Як раніше повідомляв "Голос Америки", Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки глави Міністерства охорони здоров'я.

"Я дуже стурбований таким рішенням, - наголосив посадовець, спілкуючись з журналістами "Голосу Америки" перед відкриттям форуму членів Американської торгової палати у вівторок. - Я вважаю, що ми багато зробили як урядова команда для початку реформи і певні програми вже запровадили і ми це розглядаємо тільки як намагання зупинити будь-якими силами те, що ми робимо сьогодні нове і повернути щось старе".

Все ж, він висловив оптимізм стосовно подальшого поступу медичної реформи в Україні.

"Ми будемо боротись за перемогу і продовжувати реформи для того, щоб українці отримали якісні медичні послуги", - додав Гройсман.

Про рішення Окружного адміністративного суду Києва на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат Олег Ляшко. Позивачем у справі виступав його колега з парламентської фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук. В ухвалі йдеться, що рішення прийнято на забезпечення його адміністративного позову.

В МОЗ назвали рішення суду "безпрецедентно безвідповідальним" і зробленим нашвидкуруч. У відомстві звертають увагу на швидкість, з якою ухвалено рішення. В коментарі МОЗ вказано, що ухвала суду паралізує роботу уряду України і зокрема Міністерства охорони здоров’я. В міністерстві також зауважили, що раніше той самий суд ухвалював постанови, які встановили правомірність покладання на Уляну Супрун виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

Раніше Супрун називала судові позови проти неї атакою на реформи в медичній галузі України, які проводить її команда.

Перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов висловив підтримку пані Супрун.

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