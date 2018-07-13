У США завалили Путіна компліментами: "Мухаммед Алі", "кмітливий та підготовлений"

Напередодні саміту президентів США та Росії, який відбудеться у понеділок у Гельсінкі і торкнеться, серед іншого, питання України, критики президента США заявляють, що Трамп настільки поступається Путіну за усіма параметрами, що їх просто не можна лишати на одинці.

Очікування від саміту Трамп-Путін тепер настільки низькі, що для успіху Трампу достатньо: не хвалити Путіна надміру, не укладати жодних угод щодо Сирії та не визнавати Крим частиною Росії. Має бути просто

Так колишня радниця президента США Барака Обами із національної безпеки Сьюзан Райс (за повідомленнями американських ЗМІ, вона виступала проти надання Україні летальних озброєнь - прим. ГА) у колонці на сторінках видання The New York Times заявила, що некомпетентність Трампа несе серйозну загрозу США.

"Президенту, якого серйозно підозрюють у певній залежності від росіян, ніколи не можна дозволяти зустрічатись віч-на-віч із набагато більш досвідченим, кмітливим та підготовленим Путіним. Це може призвести до катастрофи, особливо через те, що Трамп яскраво продемонстрував небажання готуватись до критично важливих зустрічей, триматись плану, або уникати гонитви за своїми персональним цілями під час закордонних контактів", - пише Райс.

Колишня посадовець називає зустріч Трампа та Путіна без свідків "божевіллям" та висловлює побоювання, що Трамп може піти на угоду із Росією: визнання анексії Криму та інше, в обмін на дистанціювання Москви від Ірану і т.п. Райс також стверджує, що Трамп "підриває НАТО" і т.п.

Раніше, президент США заявляв, що хотів би зустрітись із Путіним віч-на-віч. Таке бажання викликало зливу критики попри те, що подібні зустрічі не є винятковими у дипломатичній практиці.

Дональд Трамп у ході європейського турне багаторазово поклав відповідальність за анексію Криму Росією на Адміністрацію Барака Обами у якій Райс грала не останню роль.

Боюся, що наш хлопець - як боксер-аматор, який вийшов на бій проти Мухаммеда Алі

У ході саміту НАТО Трамп жорстко наголосив на необхідності негайного виконання країнами НАТО вимоги щодо підвищення видатків на власну оборону до 2% ВВП та закликав підняти планку оборонних витрат до 4% ВВП. Він також висловив незадоволення позицією Німеччини, яка за його словами переклала витрати на власний захист від Росії на США, а сама готова платити мільярди Росії за "Південиий потік-2".

Райс не єдиний колишній високопосадовець, який вважає Трампа не готовим до рівного діалогу з Путіним та компетентного захисту інтересів США. На сторінках видання The New Yorker, анонімний колишній високопосадовець Державного департаменту США заявив, що Путін у порівнянні із Дональдом Трампом - "Мухаммед Алі".

"Боюся, що наш хлопець - як боксер-аматор, який вийшов на бій проти Мухаммеда Алі", - наводить анонімний коментар екс-посадовця видання.

Але не всі екс-посадовці вважають, що Трамп приречений на невдачу.

"Очікування від саміту Трамп-Путін тепер настільки низькі, що для успіху Трампу вже достатньо не хвалити Путіна надміру, не укладати жодних угод щодо Сирії та не визнавати Крим частиною Росії. Має бути просто", - твітує сьогодні колишній посол США до Росії, співавтор політики перезавантаження (на останню покладають відповідальність за небезпечне посилення режиму Путіна - прим. ГА) відносин Росія-США за президентства Обами, Майкл Макфол.

А як оцінюєте професійні та лідерські якості Дональда Трампа ви? Розкажіть нам у коментарях.

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