Бажання Трампа покінчити з "Північним потоком-2" у США назвали "перемогою Путіна"

Трамп дав зрозуміти, що, на його думку, Америка з власної кишені фінансує оборону Німеччини від Росії, з якою сама Німеччина укладає багатомільярдні угоди

Критики Трампа у американських ЗМІ та політичних колах США побачили ознаки того, що президент США, буцімто, діє в інтересах Путіна. Такий висновок вони зробили через критичні заяви Дональда Трампа щодо газогону "Північий потік 2"

"Нереально. Путін перемагає", - заявила популярна у США телеведуча каналу MSNBC Андреа Мітчелл. Даний твіт вже отримав майже 3 ретвітів.

"Путін отримує дивіденди за те, що допоміг обрати Трампа. Трамп оббріхує Німеччину, приписує їй те, що краще змальовує самого Трампа", - пише колишній співробітник ЦРУ Клінт Воттс у твіті, який поширили вже понад 2000 разів.

Ще більшою популярністю користується думка республіканського медійника Ріка Вілсона, який пішов на прямі образи президента США.

"Трамп грає роль танцюючої мавпи Путіна - кидається лайном у союзників США по НАТО", - твітує Вілсон (більше 4000 ретвітів та понад 10000 уподобань).

Не забарились і у Демократичній партії.

"Президент Путін запопадає перед Путіним і відштовхує наших союзників по НАТО", - твітує конгресмен Адам Шиф.

"Кандидат, якого вподобав Путін, читає лекції лідеру, яка виросла під п'ятою СРСР і є одним із найзатятіших ворогів Путіна", - твітує Девід Аксельрод, колишній політичний стратег виборчої кампанії Барака Обами.

Такі "компліменти" президент США "заслужив" через те, що виступив із різкою критикою позиції Німеччини на зустрічі лідерів країн НАТО. Зокрема, розкритикував Німеччину за підтримку проекту російського газового проекту "Північний потік 2", а також за те, що Німеччина повільно рухається в напрямку до виконання цілей витрат на НАТО.

Тож ми повинні захищати Німеччину, а вони отримують свої енергоресурси з Росії. Поясніть це. Цьому немає пояснення, ви це знаєте

"Німеччина повністю контролюється Росією, оскільки вони отримують від 60 до 70 відсотків своєї енергії з Росії та нового газопроводу".

"Скажіть мені, чи це доречно, тому що я думаю, що ні, і я думаю, що це дуже погано для НАТО, і я не думаю, що це повинно було статися. Я думаю, що ми повинні поговорити про це з Німеччиною, я вам кажу", заявив президент США у середу.

Трамп дав зрозуміти, що на його думку Америка з власної кишені фінансує оборону Німеччини від Росії, з якою сама Німеччина укладає багатомільярдні угоди.

"Німеччина, на мою думку, є бранкою Росії, тому що вона отримує так багато енергії з Росії. Тож ми повинні захищати Німеччину, а вони отримують свою енергію з Росії. Поясніть це. Цьому немає пояснення, ви це знаєте", - сказав Трамп.

Проект "Північний потік 2" Порошенко назвав "суто геополітичним проектом Кремля, який не має нічого спільного з економікою, чи з приватними бізнесовими інтересами

Позиція президента США щодо недоречності "Північного потоку-2" співпадає з позицією уряду України. Так у травні, як повідомляє DW, Порошенко у статті в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung застеріг Європу від "трагічної історичної помилки" спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Проект "Північний потік 2" Порошенко назвав "суто геополітичним проектом Кремля, який не має нічого спільного з економікою чи з приватними бізнесовими інтересами, а має на меті підірвати єдність Європи і зрештою її знищити". "Інвестиція в "Північний потік 2" - це інвестиція у знищення Європи", - підкреслив у своєму тексті Порошенко.

Американські ЗМІ перетворили Путіна на божество: він не незграбний автократ, а всесильна постать, яка контролює всі події у світі

Критика на адресу Трампа за опозицію до російського "Півічного потоку 2" спантеличила інших коментаторів, які поспішили звернути увагу на, як їм здається, нелогічність тези про те, що бажання не допустити збагачення Кремля, якимось чином служить інтересам самого Кремля, і викриває президента США, як "ставленика Росії".

"Якимось чином, "Путін перемагає", бо "наказав" Трампу відкрито саботувати один із найбільших та найбільш економічно важливих проектів Путіна. Путін завжди перемагає. Американські ЗМІ перетворили Путіна на божество: він не незграбний автократ, а всесильна постать, яка контролює всі події у світі", - твітує журналіст-розслідувач Ґлен Ґрінвальд, якому нещодавно закидали відбілювання російського уряду та потурання пропаганді Кремля.

"Чимало ЗМІ повідомляють, що Трамп намагається зірвати саміт НАТО та послабити Альянс напередодні зустрічі із Путіним. Натомість, урядовці Адміністрації та деякі закордонні дипломати твердять протилежне. Він хоче продемонстрували солідарність і щоб члени НАТО взяли на себе зобов'язання", - твітує Джон Робертс, кореспондент каналу Fox News у Білому домі.

Промова Трампа викриває скиглення його опонентів з каналів CNN/MSMBC та всередині Республіканської партії, які продовжують нити, що Трамп не підтримує союзників у протистоянні із Росією. Та ці самі союзники не протистоять Росії, каже Трамп

Регіт викликала позиція критиків Трампа у даній ситуації у коментатора та піарника Йосі Ґестетнера.

"Трамп фактично каже Європі: "Годі казати мені, що НАТО має бути сильним, щоб протистояти Росії, коли ви самі, друзяки, навіть не фінансуєте власну оборону; коли ви покладаєтесь на нафта та газ із Росію (та ведете бізнес із Іраном, який Росія підтримує). Промова Трампа також викриває скиглення його опонентів з каналів CNN/MSMBC та всередині Республіканської партії, які продовжують нити, що Трамп не підтримує союзників у протистоянні із Росією. Та ці самі союзники не протистоять Росії, каже Трамп", - поділився своєю точкою зору оглядач.

"Тільки вдумайтесь. Демократи кажуть, що вимоги Трампа до Німеччини повністю профінансувати зобов'язання щодо стримування Росії НАТО та припинити співпрацю із Росією - це докази того, що Трамп друг Росії", - пише коментатор.

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