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- Голос Америки
США надсилають Туреччині та Сирії додаткові 100 мільйонів доларів допомоги на ліквідацію наслідків землетрусу
Сполучені Штати надсилають ще 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Туреччині та Сирії, щоб допомогти цим країнам подолати наслідки руйнівного землетрусу, який забрав життя понад 46 000 людей і залишив мільйони без даху над головою.
Завдяки новій допомозі, загальна допомога США досягне 185 мільйонів доларів і буде надана міжнародним і неурядовим групам, які брали участь у зусиллях з порятунку та відновлення.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який відвідав Туреччину в неділю, щоб на власні очі побачити руйнівні наслідки землетрусу магнітудою у 7,8 балів, сказав, що нова допомога допоможе в закупівлі таких товарів, як ковдри, матраци, продуктові пакети, теплий одяг, намети, та матеріали для укриття.
Допомога також буде спрямована на підтримку медицини та медичних послуг, заходів із забезпечення чистої води та санітарії, а також програм підтримки освіти дітей та молоді, які постраждали від землетрусу.
У неділю Блінкен разом зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу здійснив екскурсію на гелікоптері по місцях руйнування землетрусу. Очікується, що Блінкен зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок.
Зустрічі вищого дипломата США в Туреччині відбулися після візиту Чавушоглу до Вашингтона минулого місяця. Два союзники по НАТО намагалися залагодити розбіжності щодо вторгнення Росії в Україну, а також заявки Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
Попри всі обставини, рятувальники продовжують виводити людей з-під уламків землетрусу 6 лютого, але керівник агентства з реагування на стихійні лиха країни сказав, що їхні зусилля завершаться в неділю.
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- Голос Америки
Країни «Групи семи» та ЄС шукають способи відстеження торгівлі російськими алмазами - Bloomberg
Країни «Групи семи» та Європейський Союз обговорюють способи відстеження російських алмазів через кордони. Цей крок може прокласти шлях для обмежень на їхню торгівлю в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на осіб, знайомих з цим питанням.
Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські дорогоцінні камені наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, яка стверджує, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто перемістяться в інше місце без механізму відстеження дорогоцінного каміння.
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Як повідомляв раніше Голос Америки, Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія у вересні 2022 року запропонували ввести заборону на імпорт алмазів з Росії; російське алмазовидобувне підприємство “Алроса” (ALRS.MM) є найбільшим у світі виробником необроблених дорогоцінних каменів.
У Всесвітньому алмазному центрі Антверпена заявили, що санкції знищать близько 30% бізнесу та принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.
Прем'єр-міністр країни Александер де Кроо заявив на міжнародній діамантовій конференції, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть шкоди галузі, яка забезпечує 5% експорту Бельгії та підтримує близько 30 000 робочих місць.
США ввели санкції проти російського гіганта «Алроса», на частку якого припадає близько третини світової торгівлі необробленими алмазами, яка становить 80 мільярдів доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки велика частина торгівлі проходить через інші ринки, такі як Індія, зауважують в Bloomberg.
Походження діаманта стає зрозумілим на початку ланцюжка постачання, коли йому видається сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб припинити продаж так званих кривавих діамантів, які фінансували війни. Але після цього їх може стати важко відстежити.
Ограновані та поліровані камені часто змішуються в торгових центрах, і оригінальний сертифікат заміняється на документ, який вказує на «змішане походження», що робить майже неможливим відстежити, де зрештою продаються російські алмази, зауважують автори статті.
Люди, обізнані з обговореннями G-7 та ЄС, сказали, що рішення про відстеження діамантів не буде прийнято миттєво, тому що відстежити поліровані діаманти на глобальному ринку надзвичайно складно. Тим не менш, двоє людей, як повідомляє Bloomberg, сказали, що G-7 може оприлюднити заяву з цього приводу вже наступного тижня в рамках зусиль зберегти тиск на Росію на тлі наближення першої річниці повномасштабної війни РФ в Україні.
В матеріалі використані джерела Bloomberg
- Голос Америки
Українці неймовірно швидко проходять західні навчання, щоб повернутись на поле бою - Петреус
Українські військовики неймовірно високими темпами проходять навчання роботи із західною зброєю, щоб якомога швидше повернутись до захисту держави від Росії. Про це під час Мюнхенської безпекової конференції телеканалу CNN розповів Девід Петреус, який був командувачем США та сил коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, а пізніше - директором ЦРУ.
Західні колеги повідомляють, що "українці просто миттєво проходять свої тренування", сказав Петреус і додав: "Вони до опівдня закінчують програму першого дня, одразу починають програму другого, тож для них доводиться дуже сильно прискорювати навчання. І навіть коли вони повертаються в казарми після дуже довгого навчального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися до бою, повернутися до захисту своїх сімей".
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"Я думаю, що вони зможуть досягти такого ефекту від наданої зброї, якого не досягли росіяни", - додав Петреус. Він висловив сподівання, що українські війська зможуть відкинути російські сили вже цього літа, залежно від поставок зброї та стратегії. Але підкреслив: щоб досягти успіху, знадобиться успішний загальновійськовий підхід, коли численні види бойових підрозділів підтримують один одного.
"Можна змусити ворога зазнати невдачі й, в ідеалі, поразки - і це можливо цього літа", - сказав Петреус, додавши, що ЗСУ можуть принаймні перерізати "сухопутний міст" з Кримом уздовж південно-східного узбережжя України. "Якщо можна відрізати це, то можна почати ізоляцію Криму, зменшити його значення як центру матеріально-технічної підтримки, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо вдасться знищити міст через Керченську протоку, то справді ізолювати їх".
За словами Петреуса, важливими для перемоги України залишатимуться системи озброєння великої дальності (HIMARS). Зрештою Кремль, що зазнаватиме втрат, "повинен буде визнати, що ця війна є нежиттєздатною", сподівається екс-генерал.
Раніше Голос Америки повідомляв, що в інтерв'ю під час Мюнхенської безпекової конференції колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил. Натомість Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсека ООН і президент Open Society Foundations, заявив Голосу Америки, що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.
Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибуде до Києва - Reuters
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибуде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє агентство Reuters з посиланням на «політичне джерело».
Мелоні, яка вступила на посаду в жовтні, заявила, що планує відвідати Київ до річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року.
Не зважаючи на суперечки з цього питання в її правлячій правій коаліції та розділену громадську думку, Мелоні підтримує Україну.
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, лідер консервативної партії Forza Italia, яка входить до коаліції Мелоні, минулого тижня заявив, що не буде планував би зустрічі із Зеленським, якби той досі був главою уряду, оскільки звинувачує президента України у війні з Росією, пише Reuters.
Європейська народна партія (ЄНП), членом якої є Forza Italia, заявила в п’ятницю, що скасовує запланований захід у Неаполі на червень через зауваження Берлусконі щодо України. Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, один із засновників Forza Italia, заявив у суботу, що зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на полях зустрічі "Групи семи" в Мюнхені, запевнивши його в підтримці Італії.
Нещодавно Італія та Франція завершили переговори про постачання Києву навесні передової системи ППО.
В матеріалі використані джерела Reuters
Генерали армій США, Канади та Австралії описали сценарії, як можна звільнити Крим. Відео
Щоб Україна перемогла у війні, країни Заходу мають бути активнішими і надавати Україні допомогу під сплановані наступальні операції. Про це говорили генерали армій США, Канади та Австралії протягом дискусії в “Атлантичній Раді” у Вашингтоні.
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