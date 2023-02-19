США надсилають Туреччині та Сирії додаткові 100 мільйонів доларів допомоги на ліквідацію наслідків землетрусу

Сполучені Штати надсилають ще 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Туреччині та Сирії, щоб допомогти цим країнам подолати наслідки руйнівного землетрусу, який забрав життя понад 46 000 людей і залишив мільйони без даху над головою.

Завдяки новій допомозі, загальна допомога США досягне 185 мільйонів доларів і буде надана міжнародним і неурядовим групам, які брали участь у зусиллях з порятунку та відновлення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який відвідав Туреччину в неділю, щоб на власні очі побачити руйнівні наслідки землетрусу магнітудою у 7,8 балів, сказав, що нова допомога допоможе в закупівлі таких товарів, як ковдри, матраци, продуктові пакети, теплий одяг, намети, та матеріали для укриття.

Допомога також буде спрямована на підтримку медицини та медичних послуг, заходів із забезпечення чистої води та санітарії, а також програм підтримки освіти дітей та молоді, які постраждали від землетрусу.

У неділю Блінкен разом зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу здійснив екскурсію на гелікоптері по місцях руйнування землетрусу. Очікується, що Блінкен зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок.

Зустрічі вищого дипломата США в Туреччині відбулися після візиту Чавушоглу до Вашингтона минулого місяця. Два союзники по НАТО намагалися залагодити розбіжності щодо вторгнення Росії в Україну, а також заявки Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.

Попри всі обставини, рятувальники продовжують виводити людей з-під уламків землетрусу 6 лютого, але керівник агентства з реагування на стихійні лиха країни сказав, що їхні зусилля завершаться в неділю.