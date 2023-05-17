З війни РФ в Україні винесено багато уроків щодо інформаційних операцій - екс-командувач Сил спецоперацій США

Сили спецоперацій армії США винесли уроки з російської війни в Україні в питанні інформаційних операцій. Про це заявив колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США Кеннет Тово під час слухань комітету Сенату США зі збройних сил щодо ролі Сил спецоперацій у підтримці національної оборонної стратегії США, включаючи довгострокову стратегічну конкуренцію з Росією та Китаєм.

На запитання сенаторки-демократки Кірстен Джиллібренд, чи винесли Сили спецоперацій США уроки з України для більш широкої діяльності щодо інформаційних операцій, Кеннет Тово відповів ствердно, при цьому зауваживши, що тісна співпраця з Україною в цьому питанні розпочалася ще у 2014 році.

"З того моменту і аж до вторгнення 2022 року була постійна присутність на місцях. І саме в інформаційному просторі ми мали команди PSYOP (психологічних операцій, - ред.), які допомагали нашим українським колегам працювати над протидією зусиллям російської пропаганди, намагаючись створювати повідомлення про національний опір і стійкість, і загалом зміцнювати волю населення протистояти російському вторгненню", - зазначив Тово.

Він зауважив, що успіх України у протистоянні російським інформаційним операціям зокрема відбувся за підтримки США. "Я думаю, що українцям належить велика частка успіху, але я хотів би думати, що всі наші зусилля, особливо в інформаційній галузі, допомогли певним чином, а також з боку Сил спеціальних операцій… допомогли їм розробити та легалізувати національну концепцію опору, на основі якої вони змогли нарощувати можливості. Тож я вважаю, що з війни в Україні є багато уроків", - сказав Тово.

Також колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США наголосив, що зараз США стикаються з неймовірно складним і небезпечним глобальним середовищем, а Китай і Росія за підтримки однодумців, таких як Іран, "агресивно кидають виклик міжнародним нормам, щоб досягти своїх цілей за рахунок інтересів США та союзників".

"У той час як наші супротивники вважають за краще застосовувати примусові заходи..., вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, Крим і східну Україну в 2014 році, а також сьогоднішній конфлікт в Україні демонструють, що вони не мають небажання вдаватися до війни. Кожному вторгненню передував період, наповнений ознаками та застереженнями. У кожному разі США та їхні союзники та партнери намагалися стримати війну; і в кожному випадку стримування виявилося невдалим. Ви можете бути впевнені, що китайці вчаться на цій історії", - сказав Тово.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також розповів, що США розробили систему на основі штучного інтелекту для виявлення та збору російської дезінформації в Інтернеті.

Він зазначив: "Державний департамент розробив онлайн-агрегатор контенту про Україну з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, яку можна перевірити, а потім ділитися нею з партнерами по всьому світу. Ми просуваємо незалежні ЗМІ та цифрову грамотність. Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти фальшивий текст, створений російськими чат-ботами", - сказав Блінкен під час церемонії "Дому Свободи" 9 травня у Вашингтоні.