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- Голос Америки
З війни РФ в Україні винесено багато уроків щодо інформаційних операцій - екс-командувач Сил спецоперацій США
Сили спецоперацій армії США винесли уроки з російської війни в Україні в питанні інформаційних операцій. Про це заявив колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США Кеннет Тово під час слухань комітету Сенату США зі збройних сил щодо ролі Сил спецоперацій у підтримці національної оборонної стратегії США, включаючи довгострокову стратегічну конкуренцію з Росією та Китаєм.
На запитання сенаторки-демократки Кірстен Джиллібренд, чи винесли Сили спецоперацій США уроки з України для більш широкої діяльності щодо інформаційних операцій, Кеннет Тово відповів ствердно, при цьому зауваживши, що тісна співпраця з Україною в цьому питанні розпочалася ще у 2014 році.
"З того моменту і аж до вторгнення 2022 року була постійна присутність на місцях. І саме в інформаційному просторі ми мали команди PSYOP (психологічних операцій, - ред.), які допомагали нашим українським колегам працювати над протидією зусиллям російської пропаганди, намагаючись створювати повідомлення про національний опір і стійкість, і загалом зміцнювати волю населення протистояти російському вторгненню", - зазначив Тово.
Він зауважив, що успіх України у протистоянні російським інформаційним операціям зокрема відбувся за підтримки США. "Я думаю, що українцям належить велика частка успіху, але я хотів би думати, що всі наші зусилля, особливо в інформаційній галузі, допомогли певним чином, а також з боку Сил спеціальних операцій… допомогли їм розробити та легалізувати національну концепцію опору, на основі якої вони змогли нарощувати можливості. Тож я вважаю, що з війни в Україні є багато уроків", - сказав Тово.
Також колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США наголосив, що зараз США стикаються з неймовірно складним і небезпечним глобальним середовищем, а Китай і Росія за підтримки однодумців, таких як Іран, "агресивно кидають виклик міжнародним нормам, щоб досягти своїх цілей за рахунок інтересів США та союзників".
"У той час як наші супротивники вважають за краще застосовувати примусові заходи..., вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, Крим і східну Україну в 2014 році, а також сьогоднішній конфлікт в Україні демонструють, що вони не мають небажання вдаватися до війни. Кожному вторгненню передував період, наповнений ознаками та застереженнями. У кожному разі США та їхні союзники та партнери намагалися стримати війну; і в кожному випадку стримування виявилося невдалим. Ви можете бути впевнені, що китайці вчаться на цій історії", - сказав Тово.
Державний секретар США Ентоні Блінкен також розповів, що США розробили систему на основі штучного інтелекту для виявлення та збору російської дезінформації в Інтернеті.
Він зазначив: "Державний департамент розробив онлайн-агрегатор контенту про Україну з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, яку можна перевірити, а потім ділитися нею з партнерами по всьому світу. Ми просуваємо незалежні ЗМІ та цифрову грамотність. Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти фальшивий текст, створений російськими чат-ботами", - сказав Блінкен під час церемонії "Дому Свободи" 9 травня у Вашингтоні.
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- Голос Америки
"Не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Путіну не застосовувати голод в якості зброї". Речник Держдепу США про зернову угоду
У США привітали оголошення про продовження дії Зернової ініціативи, домовленості ООН та Туреччини, що дозволяє експортувати українське зерно через порти Чорного моря.
"Ми вітаємо оголошення президента [Туреччини Таїпа] Ердогана про продовження дії зернової ініціативи", - заявив речник Держдепу США Ведант Пател під час спілкування з пресою у середу. Він додав, що угода сприяє зниженню світових цін на продовольство та зерно.
"Однак, як раніше говорив секретар Блінкен, не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Москві виконувати свої обіцянки, і припинити застосовувати голод в якості зброї у війні проти України. Не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Росії припинити перешкоджати інспекціям зерна, яке йде до вразливих верств населення, яким воно потрібне", - заявив Пател.
Він додав, що Росія має зупинити війну проти України, "і це б дозволило фермерам повернутись на поля, повернути торгівлю агропродукцією і негайно та значно покращити продовольчу безпеку".
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш підтвердив, що угоду, що дозволяє експорт зерна з України через порти Чорного моря, буде продовжено ще на 60 днів.
Першим про досягнення домовленості повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи по турецькому телебаченню. Він разом з ООН брав активну участь у досягненні цієї угоди.
Виступаючи в ООН, керівник організації сказав, що вітає це продовження угоди і назвав цю подію «хорошою новиною для світу».
Він зауважив, що залишилися «невирішені питання», які ООН продовжить обговорювати з представниками Росії, України та Туреччини.
«Я сподіваюся, що ми досягнемо всебічної домовленості щодо вдосконалення, розширення та розширення Ініціативи – як я пропонував у нещодавньому листі до президентів трьох країн», – сказав Антоніу Ґуттеріш.
- Голос Америки
Угорщина заблокувала військову підтримку України з Європейського Фонду миру і виставила свої вимоги
Угорщина не схвалила виплату наступного траншу позабюджетної військової підтримки Україні у рамках Європейського фонду миру(EPF) Європейського Союзу та виставила свої вимоги.
Причиною названо те, що ЄС використовує фонд “виключно щодо України”, оскільки це “не дозволяє спрямувати кошти для просування інтересів ЄС в інших сферах”, цитує Reuters офіс речника уряду Угорщини.
Такими “іншими сферами” зокрема названо Балкани та Північну Африку.
Крім того, Угорщина оголосила свої вимоги до України, щоб припинити таке блокування – йдеться про виключення банку OTP Bank Nyrt зі списку “спонсорів війни”. Йдеться про перелік компаній, що продовжують вести бізнес у Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто – інформує агенція Reuters.
Видання Bloomberg також цитує вислів Сіярто про “дедалі войовничішу” позицію з боку Києва щодо Угорщини. Міністр під час виступу у Відні також вкотре висловив багаторічну претензію, що Україна “обмежує права на освіту етнічних угорців”.
Загалом ЄС надав близько 3,6 млрд євро на військову підтримку Україні в рамках Європейського фонду миротворчості.
Reuters нагадує, що Угорщина, яка є членом ЄС, а також НАТО, відмовилася надавати будь-яке військове обладнання Україні, а також неодноразово критикувала санкції ЄС проти Росії, але врешті підтримала всі узгоджені заходи.
Як інформує Reuters, Європейський фонд миротворчості є позабюджетним інструментом.
Створений у 2021 році, фонд спрямований на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, розбудовувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.
Голос Америки повідомляв, що Угорщина також заявляла про відмову виконувати рішення Міжнародного кримінального суду та намір не затримувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в їхню країну.
У січні цього року Угорщина вже мала намір блокувати підтримку України Європейським Союзом на суму 500 мільйонів євро, але потім відмовилася від такої ідеї.
Минулого місяця Міністерство фінансів США оголосило санкції проти Міжнародного інвестиційного банку у Будапешті, який має майже 50% російської власності. За інформацією Мінфіну, присутність Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті "дозволяє Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі", а також сприяє ухилянню від санкцій.
- Голос Америки
Генсек ООН підтвердив продовження на 60 днів угоди про вивіз українського зерна з чорноморських портів
Угода, що дозволяє експорт зерна з України через порти Чорного моря, буде продовжена ще на 60 днів, підтвердив генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш.
Першим про досягнення домовленості повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи по турецькому телебаченню. Він разом з ООН брав активну участь у досягненні цієї угоди.
Виступаючи в ООН, керівник організації сказав, що вітає це продовження угоди і назвав цю подію «хорошою новиною для світу».
Він зауважив, що залишилися «невирішені питання», які ООН продовжить обговорювати з представниками Росії, України та Туреччини.
«Я сподіваюся, що ми досягнемо всебічної домовленості щодо вдосконалення, розширення та розширення Ініціативи – як я пропонував у нещодавньому листі до президентів трьох країн», – сказав Антоніу Ґуттеріш.
Домовленість у рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка уможливила постачання зерна з України до країн, що потерпають від браку продуктів харчування, була продовжена за день до того, як Росія могла вийти з угоди, заявляючи про перешкоди для її експорту зерна та добрив.
Український міністр територіального розвитку Олександр Кубраков привітав досягнення угоди і сказав, що Україна наполягає на тому, що угода має працювати саме так, як вона була підписана.
«Зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня. Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді — Туреччині та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі та на умовах, які підписали всі сторони», – написав український міністр у мережі Facebook.
За його словами, з середини квітня Росія «безпідставно почала обмежувати роботу ініціативи, а з травня фактично заблокувала» її, відмовившись від проведення інспекцій кораблів, які возили українське зерно.
«Майже 70 суден зараз очікують в територіальних водах Туреччини, 90% — це ті, хто готовий доставляти світу продукцію наших аграріїв», – зауважив Кубраков.
Після оголошення, яке президент Ердоган зробив в ефірі турецького телебачення, його підтвердила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.
«Таким чином надається шанс не на словах, а на ділі допомогти забезпечити глобальну продовольчу безпеку, у першу чергу допомогти найбільш нужденним країнам», – сказала речниця російського МЗС. При цьому вона додала, що «перекоси» у виконанні оригінальних домовленостей, що їх було досягнуто влітку минулого року, «мають бути негайно виправлені».
Хоча російський експорт продовольства та добрив не підпадає під санкції Заходу, запроваджені після початку війни в Україні, Москва каже, що обмеження на платежі, логістику та страхування становлять перешкоду для її постачань.
Нещодавно учасники засідання Ради Безпеки ООН з цього питання заявили, що блокуючи Чорноморську зернову ініціативу, Росія намагається підняти світові ціни на продовольство.
Як повідомляв Голос Америки, ймовірність непродовження Чорноморської зернової угоди ставила під загрозу життя і здоров’я 349 мільйонів людей у 79 країнах, які зазнають гострого браку продовольства. Таку заяву оприлюднив Міжнародний комітет порятунку (IRC).
За прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, кількість людей, які страждають від голоду, могла зрости до 19 мільйонів зросте через серйозний дефіцит експорту зерна, а також відсутність доступних добрив.
За даними ООН, з українських портів вже експортовано понад 30 млн тон вантажу, з яких понад 55% до країн, що розвиваються, і близько 6% - до найменш розвинених країн.
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