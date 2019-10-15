Радника з нацбезпеки США турбували дії Джуліані щодо України – свідчення Гілл

Колишня директорка департаменту Білого дому з питань Росії да Євразії Фіона Гілл повідомила конгресменам, що зустріч між українськими та американськими посадовцями, що відбулась 10 липня і на якій йшлося про проведення певних розслідувань, викликала стурбованість тогочасного радника національної безпеки США Джона Болтона. Болтон після зустрічі дав вказівку Гілл повідомити юристів Ради національної безпеки США, зокрема Джона Айзенберга, пишуть The New York Times та The Wall Street Journal.

У присутніх на слуханнях за участі Фіона Гілл, що відбулись у понеділок, склалось враження, що предметом розмови 10 липня були розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина, зазначає The Wall Street Journal.

Болтон та Гілл повідомили про своє занепокоєння юристам Ради національної безпеки, пише Fox News.

Гілл, яка обіймала високу посаду в Раді Національної безпеки США і полишила установу незадовго до дзвінка між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, що став основним елементом розслідування в рамках процедури імпічменту президента США, свідчила перед трьома комітетами Конгресу за зачиненими дверима впродовж дев'яти годин.

Гілл, за повідомленнями ЗМІ, заявила, що Болтон порівнював колишнього мера Нью-Йорка і особистого юриста Трампа Руді Джуліані з "ручною гранатою, яка усіх підірве". Вона також заявила, що у неї склалось враження, що Джуліані не використовував в роботі звичайні дипломатичні канали, коли справи стосувались України. Джуліані це заперечував і говорив, що узгоджував свої дії з Державним департаментом.

За інформацією The Washington Post, конгресмени розглядають можливість викликати Болтона для дачі свідчень.

"Була офіційна стратегія, спрямована на подолання корупції в Україні. А потім був Руді Джуліані, і, банда, яка працювала ... на нього, і які … були пов'язані з корупцією в Україні і просували корупцію в Україні", - говорить конгресмен-демократ Джеймі Раскін в коментарі The Washington Post.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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