Екс-заступник Болтона просить суд роз'яснити, чи вправі Білий дім блокувати його свідчення стосовно України

В понеділок Чарльз Капперман, який був заступником Джона Болтона, коли той обіймав посаду радника з питань національної безпеки, має свідчити перед комітетами Палати представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту. Однак, його свідчення опинились під питанням, після того, як посадовець звернувся до суду в п'ятницю з проханням роз'яснити, чи має він виконати вимоги повістки, виданої Палатою представників Конгресу США і явитись для дачі свідчень, або він має виконати вказівку Білого дому і утриматись від свідчень.

"Проф. Капперман не займає жодної позиції стосовно того, чиї вказівки мають переважну силу – законодавчої, чи виконавчої гілки влади. Він хоче виконати зобов'язання, які, на думку судової влади, є законними і обов'язковими до виконання", - йдеться в заяві адвоката Каппермана Чарльза Купера.

В листі до Каппермана надісланому в у суботу від імені голів конгресових комітетів, які проводять розслідування, йдеться про те, що свідчення мають відбутись як заплановано і неявка "стане підставою для можливого рішення про зневагу до Конгресу з боку Каппермана", цитують лист американські ЗМІ.

Конгресменів цікавлять свідчення Каппермана, який був серед безпосередніх свідків розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського від 25 липня. Саме ця розмова привернула увагу розслідування, що проводять комітети Конгресу в рамках процедури імпічменту.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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