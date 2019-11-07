Помічниця Майка Пенса може пролити світло на його роль у справі щодо імпічменту

У Конгресі у четвер свідчить Дженніфер Вільямс, помічниця віце-президента США Майка Помпео.

Вона була особисто присутня під час телефонної розмови між президентом Трампом і Володимиром Зеленським 25 липня. Вона була занепокоєна тим, що почула, однак невідомо, чи вона повідомила про свої занепокоєння комусь із своїх керівників, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Натомість інший колишній посадовець адміністрації Трампа - екс-радник із нацбезпеки Джон Болтон - не прийшов на слухання у четвер. Відомо, що будучи радником з національної безпеки США, він висловлював занепокоєння щодо обговорення "брудної угоди" з Україною, а враховуючи його посаду, він мав безпосередній доступ до президента Трампа.

Видання Vice пише, що його рішення не з'явитись для свідчень у Конгресі може означати, що у демократів, які очолюють розслідування в рамках імпічменту, стає менше можливостей отримати інформацію безпосередньо від повсадовців Білого дому.

Тим часом, сам Дональд Трамп у Твіттері розкритикував адвоката викривача, що написав скаргу про телефонну розмову із Зеленським а також заявив, що свідчити перед Конгресом повинен колишній віце-президент Джо Байден, якого Трамп назвав "сонним Джо", та його син Гантер.

Між тим, республіканці у Конгресі повідомили, що планують викликати викривача для дачі публічних свідчень перед комітетом із розвідки Палати представників США.

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