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Світ у небезпеці і паралізований, але надія є - Антоніу Гутерріш відкрив 77-му Генасамблею ООН
Генеральний секретар ООН заявив, що країни світу “заблоковані в колосальній глобальній дисфункції”, і не готові або не хочуть боротися з викликами, що загрожують майбутньому людства і планети. Про це Антоніу Гутерріш заявив під час відкриття Генеральної асамблеї ООН.
“Наш світ у небезпеці і паралізований”, - сказав генсек ООН. Але надія, за його словами, ще жевріє, зокрема, у відновлених поставках українського зерна на світовий ринок.
“Наш світ у великій біді: розбіжності стають все глибшими, нерівність зростає, а виклики поширюються все далі. Але коли ми збираємося разом у світі, переповненому кризами, у моїй пам’яті виникає образ обіцянок і надії. Цей корабель «Відважний командир» гордо плив Чорним морем під високо піднятим прапором ООН. З одного боку, ви бачите звичайне судно, яке плаває морями. Але подивіться уважніше. За своєю суттю, цей корабель є символом того, чого ми можемо досягнути, якщо діятимемо разом. Він завантажений українським зерном, яке призначене для жителів Африканського Рогу (Еритрея, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Судан, Уганда, Південний Судан і Джибуті - ред.), мільйони яких перебувають на межі голоду”, - сказав генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Війна в Україні, сказав Гуттеріш, “спричинила широкомасштабні руйнування з масовими порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права”. Він наголосив на необхідності розслідувати потенційні воєнні злочини в Україні.
Генеральний секретар ООН також наголосив на необхідності відновлення експорту добрив з Росії.
“Щоб пом'якшити світову продовольчу кризу, ми маємо терміново вирішити проблему глобальної кризи на ринку добрив. Цього року у світі достатньо їжі. Проблема полягає в розподілі. Якщо ринок добрив не стабілізується, наступного року проблемою може стати саме постачання продуктів харчування. Ми вже маємо повідомлення про фермерів у Західній Африці та за її межами, які вирощують менше культур через ціну або брак добрив. Необхідно продовжити усунення всіх перешкод, які залишаються на шляху експорту російських добрив та їх інгредієнтів, зокрема аміаку”, - сказав Гутерріш.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що запропонував ООН дозволити транзит російських добрив через українську територію в обмін на звільнення росіянами військовополонених. Тоді прессекретар президента Росії Пєсков відкинув умову української сторони.
У своїй промові на Генасамблеї ООН Антоніу Гуттеріш закликав світ до дії, щоб вийти із глобальної кризи: “Ми маємо обов’язок діяти, але все ж ми заблоковані в колосальній глобальній дисфункції. Міжнародне співтовариство не готове чи не бажає боротися з великими і драматичними викликами нашого часу. Ці кризи загрожують майбутньому людства та долі нашої планети".
“Геополітичний розкол підриває роботу Ради Безпеки, підриває міжнародне право, підриває довіру та віру людей у демократичні інститути, підриває всі форми міжнародного співробітництва; ми не можемо так продовжувати”, - цими словами відкрив 77-му Генеральну Асамблею ООН генсек Антоніу Гуттеріш.
У Нью-Йорку 20 вересня розпочала свою роботу 77-ма Генеральна асамблея ООН. В ній беруть участь близько 150 глав держав і урядів.
Президент України Володимир Зеленський, як очікується, звернеться до генасамблеї в режимі он-лайн 21 вересня.
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Cвіт має об'єднатись, щоб відповідальні за воєнні злочини в Україні понесли покарання - очільниця USAID Саманта Пауер
Сполучені Штати та союзні країни повинні разом не лише продовжувати документувати воєнні злочини, скоєні в Україні, а й робити все, щоб Міжнародний кримінальний суд, Рада ООН з прав людини та інші організації притягнули до відповідальності винних. Про це керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила в інтерв'ю телеканалу MSNBC.
Вона розповіла, що USAID продовжує підтримувати українські неурядові організації, які вже задокументували 15 тисяч випадків воєнних злочинів.
Пауер порівняла російську війну в Україні із війнами у Югославії, коли "Мілошевич - і ці імена зараз стали знаковими, почали асоціюватись із воєнними злочинами - Младіч, Караджич, були настільки самовдоволені, впевнені" (ці політики були на лаві підсудних Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії за воєнні злочини й геноцид - ред.). У випадку війни в Україні "санкції, обмеження експорту, всі ці та інші покарання уже діють. Відповідальність стає частиною у будь-якому сценарії, навіть після мирних угод, де ці речі переглядаються чи послаблюються", - сказала Пауер.
Раніше Саманта Пауер повідомляла, що агенція USAID в Україні допомагає документувати потенційні військові злочини. "Понад 50 юристів допомагають уряду у міжнародних судових справах та надають цілодобову правову допомогу цивільним особам щодо їх прав в умовах надзвичайної ситуації", - мовиться у повідомленні Саманти Пауер від 18 березня цього року.
"Голос Америки" повідомляв, що Байден, який раніше називав російського президента Путіна воєнним злочинцем, вважає варварством знайдені на звільненій Харківщині масові поховання людей та інші свідчення воєнних злочинів Кремля проти цивільного населення в Україні.
Низка керівників американської та європейської дипломатії також висловили обурення злочинами російських солдатів та пообіцяли Україні підтримку у звільненні країни та у притягненні винних до відповідальності.
Росія відкидає звинувачення у воєнних злочинах в Україні.
У цій статті використані матеріали MSNBC, Голосу Америки.
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5 млрд. євро додаткової допомоги Україні схвалили у Раді Євросоюзу
Рада Європейського союзу ухвалила рішення про термінове надання Україні додаткової макрофінансової допомоги у розмірі п’ять мільярдів євро. Про це у вівторок, 20 вересня, повідомила пресслужба Євроради.
Міністри фінансів країн Євроcоюзу на зустрічі в Празі 9 вересня підтримали надання Україні цієї частини макрофінансової допомоги.
«Європейський союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки і допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії. На наступних засіданнях Ecofin я буду наполягати на швидкому досягненні угоди щодо надання решти трьох мільярдів євро, для чого ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти», – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.
Кредит піде на забезпечення роботи критичної інфраструктури в країні, зокрема, шкіл і лікарень.
Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.
Перший мільярд євро Україні ЄС надав на початку серпня.
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Блінкен зустрівся із делегаціями з Вірменії та Азербайджану у Нью-Йорку
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у понеділок з очільниками МЗС Вірменії та Азербайджану Араратом Мірзояном та Джейхуном Байрамовим на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Reuters.
Це була перша особиста зустріч двох міністрів закордонних справ після ескалації у Нагірному Карабасі минулого тижня, внаслідок якої сторони втратили близько 170 військовослужбовців.
Блінкен "наголосив на потребі запобігти подальшим бойовим діям" і закликав представників Єревану й Баку швидко повернутись до особистих зустрічей, аби послабити напругу в регіоні. "Вони обговорили наступні кроки, і держсекретар закликав сторони зустрітися знову до кінця місяця", – сказав про зустріч речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Згодом міністерства закордонних справ обох країн підкреслили свою зацікавленість в уникненні ескалації, пише "Радіо Свобода".
Раніше Блінкен закликав президента Азербайджану Ільхама Алієва "дотримуватися режиму припинення вогню, вивести військові сили та працювати над вирішенням усіх невирішених питань між Вірменією та Азербайджаном шляхом мирних переговорів".
Минулого тижня Вірменія заявила, що 13 вересня Азербайджан здійснив неспровоковану агресію, обстрілявши цивільну та військову інфраструктуру у прикордонних районах. Азербайджан стверджує, що це були дії у відповідь на намагання вірменських диверсійних підрозділів замінувати азербайджанські позиції.
"Голос Америки" повідомляв раніше, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вирушила до Єревану, де рішуче засудила, за її словами, незаконні напади Азербайджану на Вірменію та пообіцяла Єревану американську підтримку.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", AP, "Голосу Америки".
Ліз Трасс обіцяє подальшу збройну допомогу Україні включно з ракетною артилерією
Ліз Трасс, яка вирушила до США з першим закордонним візитом у якості прем’єр-міністра Великої Британії, заявила, що використає свій виступ на генеральній асамблеї ООН для мобілізації подальшої підтримки України у боротьбі з російською агресією і для згуртовування міжнародної громадської думки.
Перемоги України надихають.
Вона також каже, що повторить заклики, щоб Європа поклала край залежності від енергоносіїв з Росії.
«Моє послання до народу України таке: Велика Британія надалі буде за вами на кожному кроці. Ваша безпека - це наша безпека», - йдеться в офіційній заяві з Лондона, де також наголошено, що «надто багато життів в Україні, в Європі та повсюди у світі зазнають маніпуляцій внаслідок залежності від російської енергії. Нам треба разом працювати, щоб раз і назавжди покласти цьому край».
В Нью-Йорку Трасс зокрема зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
Очікують, що президент України Володимир Зеленський звернеться до генеральної асамблеї ООН з відеопромовою, оскільки після початку лютневого вторгнення в Україну він не здійснює офіційних закордонних візитів.
Лондон наголошує, що Велика Британія вже зараз є другою країною світу після США за обсягами наданої Україні допомоги, яка цього року становить 2,3 мільярда фунтів (понад два з половиною мільярди американських доларів).
Британський уряд також наголошує, що з 2015 року британські інструктори взяли участь у навчанні 27 000 українських військових.
«Минулого року ми надати сотні ракет, п’ять систем протиповітряної оборони, 120 бронемашин, понад 200 000 одиниць військового оснащення», - йдеться в заяві.
У Лондоні передбачають, що наступного 2023 року допомога Україні буде не меншою, а ймовірно й більшою і напевне включатиме ракетні системи залпового вогню, «які були вирішальними у відвойовуванні понад 3000 квадратних кілометрів української території».
«Перемоги України надихають. Знову й знову цей відважний народ довів протилежне тим, хто сумнівався, і показав, чого він може досягти за умови необхідної військової, економічної і політичної підтримки», - сказала Ліз Трасс.
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