Світ у небезпеці і паралізований, але надія є - Антоніу Гутерріш відкрив 77-му Генасамблею ООН 

Генеральний секретар ООН заявив, що країни світу “заблоковані в колосальній глобальній дисфункції”, і не готові або не хочуть боротися з викликами, що загрожують майбутньому людства і планети. Про це Антоніу Гутерріш заявив під час відкриття Генеральної асамблеї ООН.

“Наш світ у небезпеці і паралізований”, - сказав генсек ООН. Але надія, за його словами, ще жевріє, зокрема, у відновлених поставках українського зерна на світовий ринок.

“Наш світ у великій біді: розбіжності стають все глибшими, нерівність зростає, а виклики поширюються все далі. Але коли ми збираємося разом у світі, переповненому кризами, у моїй пам’яті виникає образ обіцянок і надії. Цей корабель «Відважний командир» гордо плив Чорним морем під високо піднятим прапором ООН. З одного боку, ви бачите звичайне судно, яке плаває морями. Але подивіться уважніше. За своєю суттю, цей корабель є символом того, чого ми можемо досягнути, якщо діятимемо разом. Він завантажений українським зерном, яке призначене для жителів Африканського Рогу (Еритрея, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Судан, Уганда, Південний Судан і Джибуті - ред.), мільйони яких перебувають на межі голоду”, - сказав генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Війна в Україні, сказав Гуттеріш, “спричинила широкомасштабні руйнування з масовими порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права”. Він наголосив на необхідності розслідувати потенційні воєнні злочини в Україні.

Генеральний секретар ООН також наголосив на необхідності відновлення експорту добрив з Росії.

“Щоб пом'якшити світову продовольчу кризу, ми маємо терміново вирішити проблему глобальної кризи на ринку добрив. Цього року у світі достатньо їжі. Проблема полягає в розподілі. Якщо ринок добрив не стабілізується, наступного року проблемою може стати саме постачання продуктів харчування. Ми вже маємо повідомлення про фермерів у Західній Африці та за її межами, які вирощують менше культур через ціну або брак добрив. Необхідно продовжити усунення всіх перешкод, які залишаються на шляху експорту російських добрив та їх інгредієнтів, зокрема аміаку”, - сказав Гутерріш.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що запропонував ООН дозволити транзит російських добрив через українську територію в обмін на звільнення росіянами військовополонених. Тоді прессекретар президента Росії Пєсков відкинув умову української сторони.

У своїй промові на Генасамблеї ООН Антоніу Гуттеріш закликав світ до дії, щоб вийти із глобальної кризи: “Ми маємо обов’язок діяти, але все ж ми заблоковані в колосальній глобальній дисфункції. Міжнародне співтовариство не готове чи не бажає боротися з великими і драматичними викликами нашого часу. Ці кризи загрожують майбутньому людства та долі нашої планети".

“Геополітичний розкол підриває роботу Ради Безпеки, підриває міжнародне право, підриває довіру та віру людей у демократичні інститути, підриває всі форми міжнародного співробітництва; ми не можемо так продовжувати”, - цими словами відкрив 77-му Генеральну Асамблею ООН генсек Антоніу Гуттеріш.

У Нью-Йорку 20 вересня розпочала свою роботу 77-ма Генеральна асамблея ООН. В ній беруть участь близько 150 глав держав і урядів.

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, звернеться до генасамблеї в режимі он-лайн 21 вересня.

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