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Зеленський звернеться до ООН онлайн, попри заперечення Москви
Президент України Володимир Зеленський зможе виступити перед Генеральною Асамблеєю ООН в режимі он-лайн. За це проголосував 101 член Генасамблеї, семеро проголосували проти і 19 утрималось, повідомляє кореспондентка Голосу Америки Маргарет Бешир.
Хоча президент Зеленький звернеться через відео, гадаю, він отримає в 1000 разів більше уваги, ніж більшість президентів та прем'єр-міністрів, які виступатимуть перед Генеральною Асамблеєю особистоРічард Гован, директор антикризової групи ООН
Країни також відкинули поправку від Білорусі, яка пропонувала заборонити будь-кому виступати із відеозверненнями. Російський посол в ООН виступив проти дозволу і зазначив, що Зеленський вільно подорожує Україною, пише Reuters. Представництво України в ООН обгрунтувало запит на такий дозвіл війною, яку Росія розв'язала в Україні.
"Хоча президент Зеленький звернеться через відео, гадаю, він отримає в 1000 разів більше уваги, ніж більшість президентів та прем'єр-міністрів, які виступатимуть перед Генеральною Асамблеєю особисто", - сказав у коментарі "Голосу Америки" директор антикризової групи ООН Річард Гован.
Гован вважає, що у своїй промові Зеленському варто показати, що він розуміє занепокоєння світу стосовно продовольчої безпеки і продемонструвати бажання України допомогти світові з вирішенням цих проблем.
Виступ Зеленського, повідомляє AFP, запланований на середу, 21 вересня.
Через пандемію коронавірусу, виступи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН в 2020 та 2021 роках проводились у дистанційному режимі, однак цього разу засідання буде проведено в очному режимі в Нью-Йорку.
Лаврову дали візу до США, склад делегації довелось зменшити наполовину
США дали візи делегації російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова для участі в засіданні Генеральної Асамблеї, однак лише для половини складу делегації, який подала Москва, їх було схвалено, повідомляє Reuters.
Згідно з листом від посла Росії в ООН Василя Небензі до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, Москва попросила у Вашингтона 56 віз, але отримали схвалення лише на 24. Про це агентство Reuters повідомило російське дипломатичне джерело.
У статті використано матеріали AFP, Reuters.
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Спікерка Конгресу Пелосі: країни G7 «непохитно солідарні з Україною». Пелосі про поїздку до Вірменії
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що спікери парламентів країн «Групи семи» (G7) у Берліні «непохитно солідарні з Україною».
«Спікери країн G7 тут, у Берліні, щоб заявити – голосно та в один голос – що ми непохитно солідарні з Україною. І оскільки ми продовжуємо підтримувати їхню справедливу боротьбу проти агресивної війни Путіна, єдність нашого альянсу G7 міцніша, ніж будь-коли», – написала Пелосі у своєму твітер-повідомленні, публікуючи фото, на якому спікери парламентів країн G7 стоять пліч-опліч зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
За словами Стефанчука, позиція України полягає у тому, що війна має завершитися українською перемогою, а Росія має відповісти за завдані збитки. Про це Стефанчук написав у своєму твітер-повідомленні.
Виступаючи разом зі спікером Верховної Ради України, вона додала, що Україна має виграти війну проти Росії, а Росія має понести відповідальність за конфлікт. Також вона запевнила, що країни G7 «рішучіше, ніж будь-коли раніше» об’єднані у підтримці України.
«Коли Путін почав завойовувати Україну, він прагнув роз'єднати нас. Але натомість рішучість країн G7 та наших партнерів сильніша, ніж будь-коли раніше. Я говорила про нашу непорушну єдність у своїй сьогоднішній програмній промові Саміту спікерів країн G7», – написала Пелосі у повідомленні у твітері.
«Завтра ми відвідаємо Вірменію» – Пелосі
Також Ненсі Пелосі повідомила, що найближчими днями здійснить екстрений візит до Вірменії після того, як у сутичках на кордоні між Вірменією та Азербайджаном цього тижня загинули понад 200 людей.
Про це вона сказала в п'ятницю у Берліні під час виступу. «Завтра ми відвідаємо Вірменію, тому що у нас є запрошення від вірмен», - пояснила спікерка.
За словами Пелосі, вона поїде з двома членами Конгресу, які є американцями вірменського походження, одна з яких Джекі Спайер з Каліфорнії, але відмовилася надати додаткові подробиці про поїздку, сказавши, що подорожуючі члени Конгресу «не люблять бути мішенню».
Вірменія і Азербайджан звинувачують одне одного у поновленні бойових дій навколо спірного регіону Нагірний Карабах, який є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але до війни 2020 року був під контролем Вірменії та населений етнічними вірменами.
Припинення вогню, досягнуте за посередництва Москви, завершило останні бої в середу пізно ввечері, але ситуація на кордоні залишається напруженою.
За повідомленням вірменської сторони, азербайджанські сили захопили вірменське поселення за межами Нагірного Карабаху. Азербайджан заявляє, що це була відповідь на «провокації вірменської сторони».
Росія, яка є посередником у цьому конфлікті, заявила, що тисне на обидві країни, щоб вони повернули свої сили туди, де вони були до початку конфлікту цього тижня.
У повідомленні використано інформацію Reuters та АР.
У Вашингтоні передбачають місяці інтенсивних боїв та не тиснуть на Київ щодо переговорів
Незважаючи на успішний наступ українських збройних сил на півдні та півночі країни, у Вашингтоні заявляють, що вони не чинять жодного тиску на Київ щодо початку переговорів з росіянами. Яким буде «дипломатичне розв'язання цієї війни» має вирішувати головнокомандувач і президент України – Володимир Зеленський.
Про це, зокрема, сказав Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій у Білому домі, в ексклюзивному інтерв’ю Аніті Пауел, кореспондентці «Голосу Америки».
Президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він буде готовийДжон Кірбі
«Ми вважаємо, що президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він буде готовий. Він заявляв, що наразі не може просувати цей процес. І ми поважаємо це рішення, оскільки він - головнокомандувач, він - президент України. Він вирішує, як визначати успіх і як він збирається працювати над дипломатичним розв’язанням цієї війни», - наголосив Кірбі.
Також він зауважив, що президент Росії Володимир Путін сам дав зрозуміти, що не зацікавлений у припиненні бойових дій. Якщо би був зацікавлений, то міг би припинити війну будь-коли, говорить урядовець.
Путін міг би закінчити цю війну сьогодні, без переговорів, просто вивівши свої військаДжон Кірбі
«Йому не потрібно бути в Україні, із самого початку ніколи не було потрібно бути в Україні. Тож він міг би закінчити цю війну сьогодні, без переговорів, просто вивівши свої війська та припинивши насильство над українським народом», - вказав Кірбі.
Високопоставлений чиновник Державного департаменту, який розмовляв із журналістами Washington Post на умовах анонімності, також сказав, що вони бачать свою стратегію у тому, аби зміцнювати Україну та послаблювати Росію, але не вважають, що можуть вказувати Києву щодо переговорів з Москвою.
«Ми не хочемо розповідати суверенній країні, як для неї виглядає успіх або як виглядає досягнуте шляхом переговорів рішення», - сказав чиновник.
Адміністрація президента Байдена очікує, що інтенсивні бої між українськими та російськими військами триватимуть ще кілька місяців із втратами для кожної зі сторін, незважаючи на стрімкий контрнаступ українських сил, повідомляє Washington Post із посиланням на джерело в Держдепі.
За словами чиновника, в Адміністрації передбачають «нелінійну» траєкторію війни із інтенсивними боями восени, під час яких сторони намагатимуться здобути якнайкращі позиції до початку зими, та відсутністю перспективи завершення війни шляхом переговорів. У Росі все ще залишається потужний воєнний потенціал, пояснює чиновник.
«Вони (росіяни – ред.) мають значну техніку, озброєння та боєприпаси, розміщені на окупованих територіях, не кажучи вже про те, що вони мають у Росії», - сказав чиновник. «Тож це далеко не завершення, незважаючи на поштовх».
У Вашингтоні очікують, що Зеленському буде важко домовитися про врегулювання, навіть якщо він того захоче, пише WP – жорстокі злочини російських військ проти мирного населення зміцнили суспільну думку проти можливих поступок Москві, а сама Росія показала себе як ненадійного партнера в переговорах.
Як каже в інтерв'ю «Голоосу Амперики» Джон Кірбі, російські злочини проти цивільних українців носять системний характер.
Російське керівництво не лише схвалювало, але й брало участь у жорстоких діях проти цивільного населення УкраїниДжон Кірбі
«На жаль, майже від початку цієї війни, яка триває вже сім місяців, ми бачили, як росіяни та російські солдати, російське керівництво не лише схвалювало, але й брало участь у жорстоких діях проти цивільного населення України, починаючи від авіаударів по лікарнях і закінчуючи військовими злочинами на окупованій території проти чоловіків і жінок та їхніх дітей в Україні», - сказав Кірбі.
Останні удари по інфраструктурі України, сказав він, є «частиною його (Путіна – ред.) абсолютної зневаги до жертв серед цивільного населення та презирством до самої культури України». А також, зауважив високопосадовець, спробою покарати цивільне населення за успіхи збройних сил зі звільнення територій.
Раніше радник президента України Михайло Подоляк перелічив умови переговорів з Москвою у своєму твіттері. За його словами, «це звільнення всіх територій, виплата Росією репарацій, покарання воєнних злочинців».
У Вашингтоні також вважають, як пише Washington Post, що Україна ще далека від позиції, з якої можна вести успішні переговори. «Двадцять відсотків їхньої території окуповано; приблизно 30 відсотків їхнього промислового та сільськогосподарського потенціалу знищено. Саме тому ми підтримуємо цей контрнаступ».
Як сказав Кірбі у розмові з «Голосом Америки», США хочуть переконатися, що Україна «зможе досягти успіху за столом переговорів, якщо і коли до цього дійде, але й що вона зможе досягти успіху на полі бою сьогодні, тому що Володимир Путін все ще веде цю війну проти України».
Цей прогноз лежить в основі стратегії США, яка спрямована на «утримання міжнародної підтримки та поступового розширення американської військової допомоги без негайного введення важкої зброї, яка може спровокувати ширшу війну», пише видання.
У четвер США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів. «Президент Байден чітко заявив, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки буде потрібно», - йдеться в заяві Державного департаменту.
Як писав «Голос Америки», в Пентагоні роз'яснили, що нова оборонна допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше. Але далекобійна зброя, про потребу в якій говорили в Україні, до пакету не увійшла.
Збройні сили України звільнили 421 населений пункт у Харківській області, повідомив 16 вересня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Напередодні, у Міноборони повідомили, пише Радіо Свобода, що за тиждень ЗСУ звільнило на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій, на яких перебуває 150 тисяч людей.
"Залишили після себе спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - заявив президент Україні Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Він сказав, що на місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл – «з ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ», йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».
Як писав «Голос Америки», у середу, 14 вересня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів, що в результаті розмови із Путіним, в нього скалося враження про неготовність Москви йти на переговори.
«Було б наївно думати, що можливість укладення мирної угоди близько. Я готовий надати допомогу, але в мене немає ілюзій, що на даний момент шанси на мир мінімальні. На даний момент. Очевидно, я продовжую свої контакти з обома сторонами і сподіваюся, що одного дня можна буде перейти на вищий рівень обговорення», - сказав він.
Деяка інформація надійшла від Washington Post, Радіо Свобода.
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"Провальна війна Путіна в Україні послаблює вплив Росії" в Середній Азії - аналітики
Кремль, ймовірно, втрачає вплив у Середній Азії, вважають оглядачі на Заході, вказуючи на зменшення військового впливу Росії в регіоні, а також послаблення контролю над місцевими елітами, що проявилось, зокрема під час саміту Шанхайської організації в Самарканді, Узбекистан, 15-16 вересня.
Саміт, де відбулась зустріч президентів Китаю та Росії, продемонстував, що "провальна війна Путіна в Україні послаблює вплив Росії" в Середній Азії, твітує британський аналітик Тімоті Еш. Він вважає, що замість Росії, більше впливу отримає Китай в Середній Азії, а також Туреччина на Північному Кавказі.
"Війна в Україні: поразка Путіна прокладе шлях до першості Китаю в Євразії", - під таким заголовком вийшли стаття в The Conversation. Автори вказують, що Китай розширює вплив в регіоні за рахунок Росії.
Країни Середньої Азії зазвичай намагаються балансувати і отримувати інестиції з Пекіна, а військову допомогу - з Росії, йдеться в статті The Diplomat. Однак, через нестачу військ в Україні, Росія вивела значну кількість своїх військових з цих країн, зауважують аналітики Інституту вивчення війни.
ISW вказує на розслідування Радіо Свобода, опубліковане 14 вересня, в якому йдеться, що Кремль забрав приблизно 1500 російських військових з 201-ї військової бази в Душанбе до України, і планує передислокувати ще 600 військових з баз в Таджикістані, а також перемістив до України 300 військових з бази в Киргизстані.
Це відбувається на тлі посилення сутичок між таджицькими та киргизькими прикордонниками, включаючи перестрілку 14 вересня.
Аналітики ISW вказують - обидві країни входять до російського оборонного блоку. В середу Росія закликала країни швидко врегулювати суперечку на кордоні, однак, стрілянина відбувалась і в п'ятницю, повідомляють ЗМІ.
Найяскравіше зменшення впливу Росії в регіоні видно із того, що вона все менше контролює місцеві еліти, пишуть Браян Вонг та Іскандер Акилбаєв в статті для The Diplomat. Казахстан, Киргизстан та Узбекиcтан висловились проти вторгнення Росії до України і закликали поважати територіальну цілісність України.
Водночас, вплив Китаю в регіоні зростає і важливу роль в цьому відіграє економічна співпраця. Китай є важливим торговельним парнером та інвестором для всіх країн регіону.
Він "будує дороги, нафтопереробні заводи, залізницю", - говорить дослідниця Сінді Ю в статті для видання Spectator. А в ролі найбільшого торговельного партнера Казахстана Росію замінив ЄС, пише Bloomberg.
Цього тижня в регіоні тепло приймали керівника Китаю Сі Цзіньпіна, який вперше за більш ніж два роки здійснив міжнародний візит і обрав для цього саме Середню Азію. Лідери країн регіону поводились "запопадливо" перед китайським лідером, пише The New York Times.
Слова узбецького президента про "омолодження Китаю" та створення "помірно процвітаючого суспільства", які той говорив на зустрічі із Сі Цзіньпіном "точно такі, які вживають китайські губернатори, коли мають нагоду похвалити теперішнього лідера", - вказує в коментарі виданню Пейдон Сун, викладач сучасної китайської історії університету Корнелл у США.
The Conversation вказує, що для Путіна мало бути принизливим те, що під час саміту він змушений був визнати "застереження" Китаю щодо російської війни в Україні, адже російський президент намагається представити цю війну як протистояння Заходу.
Все ж, пише NYT, вплив Китаю на країни Середньої Азії не безмежний - країни регіону не виступили проти звіту ООН, який заявляє про можливі порушення прав людини і злочини проти уйгурів.
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