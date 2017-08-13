Українка Світоліна виграла відкритий чемпіонат Канади з тенісу

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла Rogers Cup, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади.

Суперницею українки, яка нині є п’ятою тенісисткою світу, була екс-перша ракетка планети, Каролін Возняцкі з Данії. Нині у світовому рейтингу Каролін обіймає шостий рядок, одразу за Світоліною.

Рівна боротьба була лише в першому сеті, який Світоліна виграла з рахунком 6:4. У другій партії Еліна значно переважала свою суперницю – 6:0.

На шляху до фіналу Еліна здолала опір кількох дуже сильних опоненток – титулованої американки, теж колишньої першої ракетки світу Вінус Вільямс, переможниці цьогорічного Вімблдону іспанки Ґарбіньє Муґурузи, румунки Сімони Халеп, якій Світоліна програла цього року на відкритому чемпіонаті Франції.

Нині Еліна Світоліна продовжує готуватися до останнього в сезоні, четвертого турніру серії Grand Slam – відкритого чемпіонату США. Це змагання розпочнеться за два тижні, 28 серпня, і фінішує 10 вересня.