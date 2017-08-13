Українка перемогла у півфіналі тенісного турніру WTA та зіграє з екс-першою ракеткою світу у фіналі

Українська тенісистка Еліна Світоліна о 20:30 за київським часом вийде на центральний корт відкритого чемпіонату Канади в Монреалі, щоб поборотися за головний трофей престижного змагання – Rogers Cup.

Суперницею українки, яка нині є п’ятою тенісисткою світу, буде екс-перша ракетка планети, Каролін Возняцкі з Данії. Нині у світовому рейтингу Каролін обіймає шостий рядок, одразу за Світоліною.

На шляху до фіналу Еліна здолала опір кількох дуже сильних опоненток – титулованої американки, теж колишньої першої ракетки світу Вінус Вільямс, переможниці цьогорічного Вімблдону іспанки Гарбіньє Муґурузи, румунки Сімони Халеп, якій Світоліна програла цього року на відкритому чемпіонаті Франції.

Нині Еліна Світоліна продовжує готуватися до останнього в сезоні, четвертого турніру серії Grand Slam – відкритого чемпіонату США. Це змагання розпочнеться за два тижні, 28 серпня, і фінішує 10 вересня.

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