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Світоліна виступить у середу проти росіянки на турнірі у Сан-Хосе

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31 липня перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA Premier в американському Сан-Хосе проти росіянки Дар’ї Касаткіної.

У першому колі Касаткіна, яка отримала wild card від організаторів змагань, перемогла чинну чемпіонку турніру румунку Мікаелу Бузарнеску з рахунком 6:2, 6:2.

Призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic складає майже 900 тисяч доларів. Змаганнями в Сан-Хосе Світоліна почне шлях до останнього цього сезону турніру серії "Великого слему" US Open.

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