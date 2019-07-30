Світоліна виступить у середу проти росіянки на турнірі у Сан-Хосе

31 липня перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA Premier в американському Сан-Хосе проти росіянки Дар’ї Касаткіної.

У першому колі Касаткіна, яка отримала wild card від організаторів змагань, перемогла чинну чемпіонку турніру румунку Мікаелу Бузарнеску з рахунком 6:2, 6:2.

Призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic складає майже 900 тисяч доларів. Змаганнями в Сан-Хосе Світоліна почне шлях до останнього цього сезону турніру серії "Великого слему" US Open.