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Які санкції ввели проти Росії у світі. Експлейнер

  • Голос Америки
Поки у Євросоюзі шукають консенсус щодо виведення Росії із системи платіжних повідомлень SWIFT, Голос Америки пояснює, які санкції вже ввели у світі у відповідь на російське вторгнення в Україну.
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