США, Велика Британія, ЄС та Канада відключать Росію від SWIFT – спільна заява

Сполучені Штати, Велика Британія, ЄС та Канада 26 лютого, на третій день широкомасштабного нападу Росії на Україну – вирішили заблокувати доступ Росії до міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це йдеться у спільній заяві країн, повідомляє Reuters.

Цей крок став наступним у переліку санкційних заходів, якими Захід та світе співтовариство намагається примусити Кремль зупинити війну проти України.

Санкції, які також передбачають обмеження міжнародних резервів російського Центрального банку, будуть імплементовані у найближчі дні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила у Твіттері, що певну кількість російських банків відключать від SWIFT.

«Ми зобов'язуємося виключити певну кількість російських банків із SWIFT. Це зупинить їхню діяльність у всьому світі та ефективно заблокує російський експорт та імпорт», – повідомила фон дер Ляєн.

За повідомленнями Reuters, речник німецького уряду Штеффен Гебестрейт підтвердив, що Німеччина та її західні союзники погодилися виключити Росію із глобальної платіжної системи SWIFT.

Раніше Німеччина стала останньою країною, яка підтримала відключення Росії від SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це створена у 1973 р. електронна система передачі й проведення платежів, яку використовують по всьому світу банки та фінансові установи. Вона об’єднує понад 11 тисяч фінустанов з понад 200 країн світу. Система не зберігає і не переказує кошти, але дозволяє банкам та іншим фінансовим компаніям сповіщати один одного про майбутні операції. Через SWIFT щодня проходить понад $330 мільярдів.

Відключення від SWIFT часто називають «фінансовою ядерною зброєю». Відсутність цієї електронною системи значно ускладнює розрахунки з іншими фінансовими установами.