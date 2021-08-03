Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США назвав Китай "основним провідником змін у нинішньому міжнародному порядку"

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США заявив, що нинішній світовий порядок знаходиться під «інтенсивним» тиском, вказавши на тероризм, кіберзлочинність і підйом Китаю як наддержави.

«Сформований міжнародний порядок знаходиться під інтенсивним і зростаючим тиском», - заявив генерал армії Марк Міллі, виступаючи на щорічній конференції «Море - Повітря - Космос» (Sea Air Space) для ВМС, Корпусу морської піхоти і берегової охорони США.

«Держави, недержавні суб'єкти, терористи, кіберзлочинці - всі вони чинять тиск на систему, а підйом національної держави, Китаю, відбувається для нас стрімко», - додав він.

«Робота з цими фундаментальними змінами буде найважливішою справою для нас як професійних військових в найближчі десять років», - заявив Міллі.

Генерал зазначив неухильне зміцнення збройних сил Китаю, включаючи «флот світового класу».

«Китай стане основним провідником змін в нинішньому міжнародному порядку, - додав він. - У цьому немає сумнівів».

Міллі також заявив, що ВМС США нині є накращими у світі і це необхідно зберегти.

За його словами, військовим потрібно докласти додаткових зусиль, щоб адаптуватися до сучасних загроз, особливо в зв'язку з поширенням безпілотників і технологій штучного інтелекту, які «доступні зараз будь-якій країні в світі».

«У багатьох з них немає нічого особливо секретного. Країна, яка оволодіє цими технологіями, об'єднає їх зі своєю доктриною, розвине більше талантів ... ця країна, ймовірно, матиме значний і, можливо, вирішальну перевагу на початку наступної війни», - сказав Міллі.

«Мені хотілося б вірити, що війна буде викреслена з людського досвіду, але я сильно сумніваюся, що це відбудеться на нашому віку», - додав він.

За словами Міллі, нові технологиии, а також підтримання поточної боєготовності, коштують дорого.

«Мало що обходиться так дорого, як запобігання війні, - попередив він. - І є дві речі, які обходяться дорожче. Одна - це ведення війни. А найдорожче - це воювати і програти війну».

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у липні генерал Міллі повторно наголосив на технологічних змінах у військовій галузі. У 2020-му році виступаючи в американському аналітичному центрі Brookings Institution Марк Міллі вже наголошував, що такі технології як штучний інтелект, роботизовані зграї дронів, гіперзвукові озброєння та спрямована енергія "можуть призвести до різких змін у веденні бойових дій".

У травні Міллі заявив, що КНР не є рівною, або майже рівною США за силою збройних сил, але стрімко розвивається і має мету до середини наступного десятиріччя стати рівними США, або перевищити їх військово.

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