Китай поки не є рівним США у військовому плані, але значно розвинувся - голова Об’єднаного комітету начштабів США

КНР не є рівною, або майже рівною США за силою збройних сил, але стрімко розвивається і має мету до середини наступного десятиріччя стати рівними США, або перевищити їх військово. Про це у свідченнях на слуханнях Комітету Палати представників Конгресу США з питань асигнувань, заявив голова Об’єднаного комітету начштабів США генерал Марк Міллі.

Відповідаючи на прохання порівняти озброєня США та їх союзників з наявними у Росії та Китаю у разі конфлікту, Міллі відзначив, що Китай значно послив свої зброїні сили, пройшовши шлях від збройних сил, які були одновимірними, та піхоти, яка спиралась на селян, до "дуже значної військової сили".

"Вони стрімко розвиваються у космічному та кіберпросторі, у сфері надводного та підводного флоту, наземних та повітряних сил", - відзначив Міллі.

"Вони дуже значний конкурент США, але ще не є рівнею нам, однак їхня мета - бути рівними нам", - сказав голова Об’єднаного комітету начштабів США.

Як повідомляв "Голос Америки", у своїх письмових свідченнях Міллі також заявив законодавцям, що Росія проявила здатність та готовність проводити складні шкідливі операції у кіберпросторі проти захищеної інфраструктури США, як військової так і цивільної.

Раніше, як повідомляється, Міллі заявив, що США, Росія та Китай перебувають у змаганні наддержав, а мир між великими державами після Другої світової війни перебуває під тиском.

У своїх письмових свідченнях Міллі також звернув увагу на те, що Росія провела випробування протисупутникової ракети наземного базування та прототипу орбітальної протисупутникової зброї, які загрожують ресурсам США у космосі.

Як повідомляється Міллі також заявив, що дії Китаю щодо перешкодання розслідуванню походження COVID-19 "викликають занепокоєння".

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