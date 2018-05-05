Світовий конгрес українців виступив на підтримку надання автокефалії УПЦ в Україні

Світовий конгрес українців (СКУ) закликав Вселенського патріарха надати Томос про автокефалію православної церкви в Україні.

СКУ зазначає, що організація звертається із таким закликом згідно з бажанням Української православної церкви Київського патріархату і Української православної автокефальної церкви та у відповідь на звернення президента України, яке підтримала Верховна Рада України.

Ще у листопаді 2016 року та в січні 2018 року президент СКУ Євген Чолій зустрічався з Вселенським патріархом Варфоломієм І, архиєпископом Константинополя-Нового Риму, якому тоді передав резолюції річних загальних зборів СКУ з закликом надати Томос про автокефалію Української православної церкви Київського патріархату.

Як зазначається в листі-зверненні СКУ, у рамках цих зустрічей Євген Чолій також наголошував на ролі Української церкви для духовного єднання народу України.

«СКУ від імени 20-мільйонної української діяспори закликає Вселенського патріярха надати Томос про автокефалію Української православної церкви в Україні».

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