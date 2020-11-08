Подарунки для домашніх улюбленців через пандемію стануть хітом продажів цього святкового сезону у США

Під час пандемії мільйони американців вирішили завести домашніх улюбленців. В умовах соціального дистанціювання та відсутності звичних подій та святкувань, кожен третій житель США розглянув можливість взяти додому тварину. Тож за оцінками роздрібних мереж, пише CNBC, подарунки для чотирилапих стануть хітом продажів на ці зимові свята.

У топі будуть смаколики для собак, меблі для котів, а також светри, шапки та інша різдвяна атрибутика для чотирилапих. За даними опитування компанії Deloitte, де взяли участь 4 тисячі американців, кожен четвертий планував купувати подарунки для власних тварин або улюбленців друзів, а середній чек на такі покупки складе 90 доларів.

Як кажуть експерти, часто люди навіть в умовах невеликого бюджету відмовляються від інших покупок на користь товарів для тварин, так само, як для дітей та родичів.

Навіть до пандемії ринок товарів і послуг для домашніх улюбленців у США складав 53 мільярди доларів (світовий показник - 131 мільярд). У середньому власники собак у США витрачають на них понад 1200 доларів на рік, для власників котів це до 700 доларів на рік.

Експерти кажуть, що часто власники тварин у США ставляться до них як до повноцінних членів родин та навіть дітей. Зокрема, для них існує ціла низка спеціалізованих послуг - від салонів краси до агенцій із прогулянок собак чи годування котів та спеціалізованих готелів для тварин. А до свят для улюбленців проводять тематичні фотосесії.

Водночас, чимало людей через коронавірус змушені були відмовитись від улюбленців та віддати їх у притулки, пише Today. Передусім, йдеться про випадки, коли власники тварин втрачали джерела прибутків та власні оселі.

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